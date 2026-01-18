উত্তরায় নিরাপত্তাকর্মীর ছিনতাই হওয়া অস্ত্র উদ্ধার

উত্তরা-বিমানবন্দর (ঢাকা) প্রতিনিধি
রাজধানীর উত্তরায় নিরাপত্তাকর্মী মাহবুব আলমের (৫৭) কাছ থেকে ছিনতাই হওয়া শটগানটি শেরেবাংলা নগর থেকে উদ্ধার করেছে র্যাব। গতকাল শনিবার (১৭ জানুয়ারি) দিবাগত রাত পৌনে ২টার দিকে শেরেবাংলা নগরের শ্যামলী কল্যাণ সমিতি এলাকার একটি বাসা থেকে উদ্ধার করা হয়। এ সময় চারটি গুলিও উদ্ধার করা হয়।
র্যাব-১-এর অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (মিডিয়া অফিসার) মো. রাকিব হাসান আজ রোববার (১৮ জানুয়ারি) বিকেলে এ তথ্য জানিয়েছেন।
এর আগে উত্তরা ১৪ নম্বর সেক্টরের ১২ নম্বর সড়কের ২৪ নম্বর বাসার সামনে থেকে শুক্রবার (১৬ জানুয়ারি) সন্ধ্যার পর সিকিউরিটি গার্ডকে আঘাত করে তাঁর লাইসেন্স করা অস্ত্র লুটের ঘটনা ঘটে। এ ঘটনায় শনিবার (১৭ জানুয়ারি) সিকিউরিটি গার্ড ও সাবেক সেনাসদস্য মাহবুব আলমের ছেলে আব্দুল্লাহ ইসমে আযম বাদী হয়ে উত্তরা পশ্চিম থানায় একটি মামলা করেন।
র্যাব-১-এর অতিরিক্ত পুলিশ সুপার রাকিব হাসান বলেন, ‘উত্তরা থেকে ছিনতাই হওয়া শটগানটি শ্যামলী কল্যাণ সমিতিস্থ ১ নম্বর রোডের ১/বি/১ নম্বর বাড়ির নিচতলার পশ্চিম পাশের রুমে গার্মেন্টস সামগ্রীর গোডাউনের প্লাস্টিকের বস্তার মধ্য থেকে উদ্ধার করা হয়েছে। সেই সঙ্গে শটগানের চারটি কার্তুজও পাওয়া গেছে। উদ্ধারের পর শটগান ও কার্তুজগুলো উত্তরা পশ্চিম থানা-পুলিশের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে।’
রাজধানীর উত্তরায় নিরাপত্তাকর্মী মাহবুব আলমের (৫৭) কাছ থেকে ছিনতাই হওয়া শটগানটি শেরেবাংলা নগর থেকে উদ্ধার করেছে র্যাব। গতকাল শনিবার (১৭ জানুয়ারি) দিবাগত রাত পৌনে ২টার দিকে শেরেবাংলা নগরের শ্যামলী কল্যাণ সমিতি এলাকার একটি বাসা থেকে উদ্ধার করা হয়। এ সময় চারটি গুলিও উদ্ধার করা হয়।
র্যাব-১-এর অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (মিডিয়া অফিসার) মো. রাকিব হাসান আজ রোববার (১৮ জানুয়ারি) বিকেলে এ তথ্য জানিয়েছেন।
এর আগে উত্তরা ১৪ নম্বর সেক্টরের ১২ নম্বর সড়কের ২৪ নম্বর বাসার সামনে থেকে শুক্রবার (১৬ জানুয়ারি) সন্ধ্যার পর সিকিউরিটি গার্ডকে আঘাত করে তাঁর লাইসেন্স করা অস্ত্র লুটের ঘটনা ঘটে। এ ঘটনায় শনিবার (১৭ জানুয়ারি) সিকিউরিটি গার্ড ও সাবেক সেনাসদস্য মাহবুব আলমের ছেলে আব্দুল্লাহ ইসমে আযম বাদী হয়ে উত্তরা পশ্চিম থানায় একটি মামলা করেন।
র্যাব-১-এর অতিরিক্ত পুলিশ সুপার রাকিব হাসান বলেন, ‘উত্তরা থেকে ছিনতাই হওয়া শটগানটি শ্যামলী কল্যাণ সমিতিস্থ ১ নম্বর রোডের ১/বি/১ নম্বর বাড়ির নিচতলার পশ্চিম পাশের রুমে গার্মেন্টস সামগ্রীর গোডাউনের প্লাস্টিকের বস্তার মধ্য থেকে উদ্ধার করা হয়েছে। সেই সঙ্গে শটগানের চারটি কার্তুজও পাওয়া গেছে। উদ্ধারের পর শটগান ও কার্তুজগুলো উত্তরা পশ্চিম থানা-পুলিশের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে।’
বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে (বেরোবি) অভিযান চালিয়েছে দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক)। এতে ওই শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা-কর্মচারী নিয়োগে জালিয়াতি অভিযোগের সত্যতা পেয়েছে সংস্থাটি।১১ মিনিট আগে
চট্টগ্রামের ঐতিহাসিক পলোগ্রাউন্ড মাঠে বিএনপির মহাসমাবেশে যোগ দেবেন দলের চেয়ারম্যান তারেক রহমান। ২৫ জানুয়ারির এই মহাসমাবেশ ঘিরে নগর বিএনপি নানা প্রস্তুতি ও কর্মসূচি হাতে নিয়েছে। এই মহাসমাবেশে ১০ লাখ লোকের সমাগম ঘটাতে চান দলটির নেতা-কর্মীরা।২৯ মিনিট আগে
নেত্রকোনার কলমাকান্দায় অবৈধ দখলের বিরুদ্ধে পরিচালিত ভ্রাম্যমাণ আদালতের কার্যক্রমে বাধা ও বিরূপ মন্তব্য করায় লেংগুড়া ইউনিয়ন পরিষদের (ইউপি) চেয়ারম্যান সাইদুর রহমান ভূঁইয়াকে সাময়িক বরখাস্ত করা হয়েছে।৩২ মিনিট আগে
শ্রীপুরে গণস্বাস্থ্য মেডিকেল কলেজের একটি বাস নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে দুর্ঘটনার শিকার হয়েছে। এ ঘটনায় বাসের সহকারীর হাত বিচ্ছিন্ন ও এক শিক্ষার্থী আহত হয়েছেন। তবে তাঁদের নাম-পরিচয় জানা যায়নি।১ ঘণ্টা আগে