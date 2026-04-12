ঈদুল আজহার আগে বিসিসির ৬ শতাধিক ভবনের নকশা অনুমোদনের নির্দেশ

নিজস্ব প্রতিবেদক, বরিশাল
নাগরিক মতবিনিময় সভায় বিবিসি প্রশাসক বিলকিস আক্তার জাহান শিরীন। ছবি: আজকের পত্রিকা

বরিশাল নগরে অনুমোদনের জটিলতায় আটকে রয়েছে ছয় শতাধিক ভবনের নকশা। বিধিমালা মেনে নগরবাসীর বাড়ির এই নকশা আগামী ঈদুল আজহার আগেই অনুমোদন দেওয়ার আশ্বাস দিয়েছেন বরিশাল সিটি করপোরেশনের (বিসিসি) প্রশাসক বিলকিস আক্তার জাহান শিরীন। এসব নকশার মধ্যে ১৯৯৬ সালের বিধিমালা এবং ২০২০ সালের প্রস্তাবিত বিধি নিয়ে জটিলতায় আটকে থাকা ৯৭টি নকশা আগামী ৭ দিনের মধ্যে নিয়ম মেনে অনুমোদন দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন তিনি। গতকাল শনিবার বিকেলে নগরের বিভিন্ন এলাকার ভবনের নকশা জটিলতা নিরসনে অনুষ্ঠিত নাগরিক মতবিনিময় সভায় বিসিসি প্রশাসক শিরীন এই নির্দেশ দেন।

শহীদ মিনার-সংলগ্ন অডিটরিয়ামে অনুষ্ঠিত মতবিনিময় সভায় নগরের ৩০টি ওয়ার্ডের নাগরিকেরা তাঁদের ভবনের নকশা আটকে থাকার জন্য আক্ষেপ করেন। নানা জটিলতা দেখিয়ে এই নকশাগুলো আটকে দেওয়ার অভিযোগ করেন ভুক্তভোগী ব্যক্তিরা।

ভুক্তভোগী ব্যক্তিরা বলেন, বরিশাল সিটি করপোরেশনে বাড়ির নকশা হয়ে আসছিল ১৯৯৬ সালের আইনে। কিন্তু তৎকালীন সিটি মেয়র সেরনিয়াবাত সাদিক আব্দুল্লাহ দায়িত্ব নিয়ে ঢাকা সিটির একটি প্রস্তাবিত বিধিমালা, ২০২০ অনুযায়ী নকশা অনুমোদনের বাধ্যবাধকতা করে দেন। যে কারণে আটকে যায় ৯৭টি নকশা।

বিসিসি প্রশাসক বিলকিস আক্তার জাহান শিরীন এ সময় আটকে থাকা ৯৭টি নকশা নিয়ম মেনে ৭ দিনের মধ্যে অনুমোদনের নির্দেশ দেন। আর যে নকশাগুলো আটকে আছে, তা সিটি আইনের নিয়ম মেনে আগামী ঈদুল আজহার আগে অনুমোদন দেওয়ারও নির্দেশ দিয়েছেন।

প্রশাসক শিরীন আরও বলেছেন, ‘আপনারা সরাসরি নগর ভবনে আসবেন। মধ্যস্বত্বভোগীদের মাধ্যমে হয়রানির শিকার হবেন না।’ তিনি বরিশালের পুরোনো শহরকে সংরক্ষণ করে নতুন শহরকে সাজানোর প্রতিশ্রুতি দেন।

এ সময় উপস্থিত ছিলেন সিটি করপোরেশনের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা মো. রেজাউল বারী, প্রধান প্রকৌশলী মো. হুমায়ুন কবির, নির্বাহী প্রকৌশলী মো. আবুল বাশার প্রমুখ।

কেন ব্যর্থ হলো ইসলামাবাদ সংলাপ, ইরান ও যুক্তরাষ্ট্র কে কী চায়

অধ্যাদেশ ও সংস্কার: অবস্থান বদল সরকারের

'স্ত্রীকে মেরে ফেলেছি, তার বাবাকে খবর দাও'

ইরানের ৭০ সদস্যের প্রতিনিধিদলের নেতৃত্বে তিন তুখোড় কূটনীতিক

ডিজিটাল নিরাপত্তা সচেতনতায় বয়োজ্যেষ্ঠদের প্রশিক্ষণ দিলেন ড্যাফোডিল শিক্ষার্থীরা

