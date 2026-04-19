Ajker Patrika
বরিশাল

চার দফা দাবি: ২ ঘণ্টা পর মহাসড়ক ছাড়লেন বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা

নিজস্ব প্রতিবেদক, বরিশাল
চার দফা দাবিতে বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা আজ রোববার দুপুরে মহাসড়ক অবরোধ করেন। ছবি: আজকের পত্রিকা

চার দফা দাবিতে দুই ঘণ্টা মহাসড়ক অবরোধ করেছেন বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয়ের (ববি) শিক্ষার্থীরা। তেলবাহী গাড়ির চাপায় বিশ্ববিদ্যালয়ের এক শিক্ষার্থী গুরুতর আহত হওয়াকে কেন্দ্র করে আজ রোববার (১৯ এপ্রিল) দুপুরে ববিসংলগ্ন বরিশাল-কুয়াকাটা মহাসড়ক অবরোধ করা হয়।

এতে সড়কে যান চলাচল বন্ধ হয়ে যায় এবং সৃষ্টি হয় দীর্ঘ যানজট। ত্রিপক্ষীয় বৈঠক শেষে বিকেল ৪টার দিকে শিক্ষার্থীরা মহাসড়ক থেকে সরে যান।

জানা গেছে, গতকাল শনিবার একটি তেলবাহী গাড়ির চাপায় বিশ্ববিদ্যালয়ের রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের এক শিক্ষার্থী গুরুতর আহত হন। তাঁর নাম তামিম হোসেন। তিনি শের-ই-বাংলা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি আছেন।

চার দফা দাবিতে বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা আজ রোববার দুপুরে মহাসড়ক অবরোধ করেন। এতে আটকে পড়া যানবাহনের যাত্রীরা গরমের মধ্যে ভোগান্তিতে পড়ে। ছবি: আজকের পত্রিকা
আন্দোলনরত শিক্ষার্থীরা বেলা ২টা থেকে মহাসড়ক বন্ধ করে দিয়ে চার দফা দাবি জানান। দাবিগুলো হলো—বিশ্ববিদ্যালয়ের সামনে দ্রুত পুলিশ ফাঁড়ি স্থাপন, দুর্ঘটনায় জড়িত ঘাতক চালককে গ্রেপ্তার, মহাসড়কে স্থায়ী ট্রাফিক পুলিশ মোতায়েন এবং আহত শিক্ষার্থীর যথাযথ ক্ষতিপূরণ দেওয়া।

আন্দোলনরত রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের শিক্ষার্থী তৌসিফ আলম খান বলেন, ‘শনিবার দুপুরে আমাদের বিভাগের এক শিক্ষার্থীকে একটি তেলবাহী গাড়ি চাপা দিয়ে পালিয়ে যায়। তিনি এখনো হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। আমরা প্রশাসনের সঙ্গে কথা বলেছি। যানবাহনটির মালিকপক্ষ সকাল ১০টার মধ্যে আসার কথা বললেও তারা আসেনি। তাই বাধ্য হয়ে রাস্তায় নেমেছি।’

আরেক শিক্ষার্থী আকিবুল ইসলাম বলেন, ‘সড়কে আর কত রক্ত দিলে পরিস্থিতি বদলাবে? আমরা বারবার প্রশাসনকে জানিয়েছি, কিন্তু কোনো কার্যকর পদক্ষেপ নেই। আমাদের দাবি পূরণ না হওয়া পর্যন্ত আন্দোলন চলবে।’

দীর্ঘ সময় সড়ক অবরোধে বরিশাল-কুয়াকাটা সড়কে শত শত পরিবহন আটকে পড়ে। ঢাকা থেকে কুয়াকাটা যাওয়া যাত্রী আব্দুল হালিম বলেন, ‘ঘণ্টাখানেক ধরে দাঁড়িয়ে আছি। এই গরমে আর দাঁড়াতে পারছি না। দ্রুত রাস্তাটা ছাড়লে বাড়ি যেতে পারতাম।’

এ বিষয়ে বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক মোহাম্মদ তৌফিক আলম বলেন, শিক্ষার্থীদের দাবিগুলো মেনে নেওয়ায় তাঁরা বিকেল ৪টার দিকে মহাসড়ক ছেড়ে দিয়েছেন। অভিযুক্ত যানবাহনটির মালিকপক্ষ এবং শিক্ষার্থীদের সঙ্গে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন বসেছিল। সব পক্ষের সঙ্গে আন্তরিকভাবে সমঝোতা হয়েছে।

বিষয়:

শিক্ষার্থীবরিশাল বিশ্ববিদ্যালয়দুর্ঘটনাবরিশাল বিভাগজেলার খবর
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

ভিআইপিদের দেহরক্ষী আওয়ামী লীগ সংশ্লিষ্টরাই

বাংলাদেশ-যুক্তরাষ্ট্র বাণিজ্য চুক্তিতে কী আছে

লিটারে জ্বালানি তেলের দাম বাড়ল ১৫-২০ টাকা, রাত ১২টা থেকে কার্যকর

মধ্যপ্রাচ্যে ‘সিসিফাসের ফাঁদে’ যুক্তরাষ্ট্র, তবু ইরান যুদ্ধে কেন নেপথ্যে খেলোয়াড় চীন

বাংকার বাস্টারেও অভেদ্য ইরানের ‘পিকঅ্যাক্স মাউন্টেন’, সেখানেই কি চলছে পরমাণু সমৃদ্ধকরণ

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

ফুটবলারদের বেতন দিচ্ছে সরকার, তালিকায় নেই হামজা-শমিত

ফুটবলারদের বেতন দিচ্ছে সরকার, তালিকায় নেই হামজা-শমিত

বাসের ধাক্কায় পথচারী নিহত: বাস আটক নিয়ে পুলিশের সঙ্গে বিএনপি নেতার উত্তেজনা

বাসের ধাক্কায় পথচারী নিহত: বাস আটক নিয়ে পুলিশের সঙ্গে বিএনপি নেতার উত্তেজনা

বাংকার বাস্টারেও অভেদ্য ইরানের ‘পিকঅ্যাক্স মাউন্টেন’, সেখানেই কি চলছে পরমাণু সমৃদ্ধকরণ

বাংকার বাস্টারেও অভেদ্য ইরানের ‘পিকঅ্যাক্স মাউন্টেন’, সেখানেই কি চলছে পরমাণু সমৃদ্ধকরণ

মধ্যপ্রাচ্যে ‘সিসিফাসের ফাঁদে’ যুক্তরাষ্ট্র, তবু ইরান যুদ্ধে কেন নেপথ্যে খেলোয়াড় চীন

মধ্যপ্রাচ্যে ‘সিসিফাসের ফাঁদে’ যুক্তরাষ্ট্র, তবু ইরান যুদ্ধে কেন নেপথ্যে খেলোয়াড় চীন

ভিআইপিদের দেহরক্ষী আওয়ামী লীগ সংশ্লিষ্টরাই

ভিআইপিদের দেহরক্ষী আওয়ামী লীগ সংশ্লিষ্টরাই

সম্পর্কিত

সীতাকুণ্ডে চলন্ত ট্রেনের ছাদ থেকে পড়ে কিশোরের মৃত্যু

সীতাকুণ্ডে চলন্ত ট্রেনের ছাদ থেকে পড়ে কিশোরের মৃত্যু

পাম্পে ড্রামে করে তেল বিক্রির ভিডিও করায় সাংবাদিকের ওপর হামলা

পাম্পে ড্রামে করে তেল বিক্রির ভিডিও করায় সাংবাদিকের ওপর হামলা

চার দফা দাবি: ২ ঘণ্টা পর মহাসড়ক ছাড়লেন বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা

চার দফা দাবি: ২ ঘণ্টা পর মহাসড়ক ছাড়লেন বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা

তেলের দাম বাড়ার পর রাজশাহীর ফিলিং স্টেশনে ভিড় কিছুটা কমেছে

তেলের দাম বাড়ার পর রাজশাহীর ফিলিং স্টেশনে ভিড় কিছুটা কমেছে