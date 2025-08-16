Ajker Patrika
কুয়াকাটায় জেলের জালে ২২ কেজি ওজনের কোরাল মাছ

কলাপাড়া (পটুয়াখালী) প্রতিনিধি
কুয়াকাটা মাছ বাজারের একটি আড়তে কোরাল মাছটি আনা হয়। ছবি: আজকের পত্রিকা

পটুয়াখালীর কুয়াকাটায় সাগরে এক জেলের জালে প্রায় ২২ কেজি ওজনের একটি কোরাল মাছ ধরা পড়েছে। আজ শনিবার সকালে লেম্বুরচরসংলগ্ন বঙ্গোপসাগর থেকে আল-আমিন খাঁ নামে এক জেলে মাছটি ধরেন।

আজ বেলা ১১টায় কোরাল মাছটি কুয়াকাটা মাছ বাজারে একটি আড়তে নিয়ে আসা হয়। এ সময় মাছটি দেখতে সেখানে ভিড় করে উৎসুক জনতা। মাছটি মেপে দেখা যায়, এটির ওজন ২১ কেজি ৮০০ গ্রাম। নিলামের মাধ্যমে খলিল নামের এক মাছ ব্যবসায়ী ১ হাজার ৫৫০ টাকা কেজি দরে ৩৩ হাজার ৭৯০ টাকায় কোরাল মাছটি কিনে নেন।

জেলে আল-আমিন খাঁ জানান, বঙ্গোপসাগর থেকে ডিঙি ট্রলার নিয়ে কুয়াকাটা সৈকতের লেম্বুরচর এলাকায় ফিরছিলেন। এ সময় সাগরের উপরিভাগে ভাসমান অবস্থায় কোরালটি দেখতে পান। পরে তিনিসহ তাঁর সঙ্গে থাকা অপর জেলেরা তাৎক্ষণিক দুই দফা জাল ফেলে মাছটি শিকার করেন।

কলাপাড়া উপজেলা সিনিয়র মৎস্য কর্মকর্তা অপু সাহা বলেন, সচরাচর এত বড় সাইজের কোরাল জেলেদের জালে ধরা পড়ে না। তবে আশা করা যাচ্ছে, অন্য জেলেদের জালেও বড় সাইজের বিভিন্ন প্রজাতির মাছ ধরা পড়বে।

পটুয়াখালীবরিশাল বিভাগকুয়াকাটামাছ
তিন বছর পর ভারত সফরে আসছেন চীনা পররাষ্ট্রমন্ত্রী

শাস্তি পাচ্ছেন বিটিআরসির মহাপরিচালকসহ ৩০ জনের বেশি কর্মকর্তা

মৌলভীবাজারের সিলিকা বালু লুট হচ্ছে নির্বিচারে

বরখাস্ত সৈনিককে অস্ত্র দিয়েছেন বিএনপি নেতা, অডিও নিয়ে তোলপাড়

ভূমি অফিসের কাণ্ড: এসি ল্যান্ড দপ্তরের নামে দেড় কোটি টাকা আদায়

কিশোরগঞ্জে ড্রেনের পানিতে পড়ে শিশুর মৃত্যু

ঢাবিতে শাকিব খান-জয়া আহসানদের ছবিতে জুতা ছুড়ল ‘বিক্ষুব্ধ ছাত্র-জনতা’

বনানী সিসা বারে হত্যায় গ্রেপ্তার দুই আসামি রিমান্ডে

হবিগঞ্জে গ্যাস ফিল্ড কর্মকর্তার ঝুলন্ত মরদেহ উদ্ধার

