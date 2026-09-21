Ajker Patrika
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বরগুনা

মধ্যরাতে কর্মস্থল থেকে ফিরে বলেছিল—‘ভালো লাগছে না’, ঘরে কিশোরীর ঝুলন্ত মরদেহ উদ্ধার

বেতাগী (বরগুনা) প্রতিনিধি 
আপডেট : ২১ সেপ্টেম্বর ২০২৬, ১৪: ১২
মধ্যরাতে কর্মস্থল থেকে ফিরে বলেছিল—‘ভালো লাগছে না’, ঘরে কিশোরীর ঝুলন্ত মরদেহ উদ্ধার
প্রতীকী ছবি

বরগুনার বেতাগীতে নিজ বসতঘর থেকে ১৭ বছর বয়সী এক কিশোরীর ঝুলন্ত মরদেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ। গতকাল রোববার দিবাগত রাত ১টার দিকে উপজেলার সদর ইউনিয়নের ৬ নম্বর ওয়ার্ডের ঝোপখালী গ্রামে এ ঘটনা ঘটে।

কিশোরী বেতাগী পৌর শহরের একটি ডায়াগনস্টিক সেন্টারে রিসেপশনিস্ট হিসেবে কর্মরত ছিল।

পারিবারিক সূত্রে জানা যায়, রোববার রাত ১১টায় কর্মস্থল থেকে বাড়ি ফিরে কিশোরী মাকে বলে, তার শরীর ভালো লাগছে না। একটু বাইরে থেকে ঘুরে আসার কথা বললে মা তাকে নিয়ে বাইরে যান। কিছুক্ষণ বাইরে ঘোরাঘুরি শেষে বাড়ি ফিরে কিশোরী ছোট ভাইকে নিয়ে এক কক্ষে ঘুমিয়ে পড়ে। রাত আনুমানিক ১টার পরে ছোট ভাই বড় বোনকে ঘরের আড়ার সঙ্গে ঝুলন্ত অবস্থায় দেখতে পেয়ে চিৎকার করে। চিৎকার শুনে লোকজন ছুটে এসে কিশোরীকে উদ্ধারের চেষ্টা করে, কিন্তু ততক্ষণে তার মৃত্যু হয়েছে।

তবে কী কারণে কিশোরী আত্মহত্যার পথ বেছে নিয়েছে, সে বিষয়ে তাৎক্ষণিকভাবে পরিবার বা সহকর্মীরা নিশ্চিত করে কিছু জানাতে পারেননি।

খবর পেয়ে আজ সোমবার সকালে বেতাগী থানা-পুলিশ ঘটনাস্থলে এসে মরদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য বরগুনা জেনারেল হাসপাতালের মর্গে পাঠায়।

বেতাগী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. হারুন-অর-রশিদ বলেন, মরদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য বরগুনা জেনারেল হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে। ময়নাতদন্তের প্রতিবেদন পাওয়া গেলে মৃত্যুর প্রকৃত কারণ জানা যাবে। এ ঘটনায় থানায় একটি অপমৃত্যু (ইউডি) মামলার প্রস্তুতি চলছে।

বিষয়:

বরগুনাবরিশাল বিভাগবেতাগীমরদেহ
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