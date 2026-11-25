বলেশ্বরে নদে মিলল ২০ কেজির রাজকীয় বোয়াল
রগুনার পাথরঘাটায় বলেশ্বর নদে জেলেদের জালে ধরা পড়েছে ২০ কেজি ওজনের এক বোয়াল মাছ। আজ বুধবার সকালে পাথরঘাটা বাজারে মাছটি প্রতি কেজি এক হাজার টাকা দরে মোট ২০ হাজার টাকায় বিক্রি হয়েছে। পরে স্থানীয় ‘শাহজাহান মিয়ার হোটেল’ কর্তৃপক্ষ মাছটি কিনে নেয়।
রুপালি জলের এই বিশাল মাছটি একনজর দেখতে সকাল থেকেই পাথরঘাটা বাজারে ভিড় জমান উৎসুক জনতা। মাছটি হোটেলে নেওয়ার পর সেখানেও ক্রেতা ও সাধারণ মানুষের মাঝে ব্যাপক কৌতূহল ছড়িয়ে পড়ে।
জেলেরা জানান, গতকাল মঙ্গলবার দিবাগত রাতে বলেশ্বর নদের তীরে স্থানীয়ভাবে পরিচিত ‘ঘোপ জাল’ বা ‘ব্যার জাল’ পেতে অপেক্ষায় ছিলেন জেলে ইয়াকুব মিয়া ও তাঁর সঙ্গীরা। রাতভর নিস্তব্ধ নদীতে অপেক্ষার পর আজ সকাল ৮টার দিকে জাল টেনে তুলতেই তাঁদের চোখ আটকে যায় বিশালাকৃতির এই বোয়ালে।
জেলে ইয়াকুব মিয়া বলেন, ‘জাল টানার সময়ই বুঝেছিলাম বড় কিছু আটকা পড়েছে। কিন্তু এত বিশাল বোয়াল দেখে শুরুতে নিজের চোখকেই বিশ্বাস হচ্ছিল না। পরে মাছটি বাজারে নিয়ে আসি। ভালো দামে বিক্রি করতে পেরে আমরা সবাই ভীষণ খুশি।’
মাছটি কিনে নেওয়া শাহজাহান মিয়ার হোটেলের পরিচালক মো. ইউসুফ মিয়া বলেন, ‘বাজারে মাছটি ঘিরে মানুষের উপচে পড়া ভিড় দেখে আমরাও আগ্রহী হই। পরে মাছটি কিনে হোটেলে নিয়ে আসি। এই বোয়ালের স্বাদ নিতে ইতিমধ্যেই ক্রেতাদের মাঝে ব্যাপক আগ্রহ তৈরি হয়েছে।’
হোটেলটির ব্যবস্থাপক শহিদুল আলম রিপন (৪৬) তাঁর দীর্ঘ অভিজ্ঞতার কথা জানিয়ে বলেন, ‘২৫ বছরের ব্যবসায়িক জীবনে এর আগে ২৫ থেকে ৩০ কেজি ওজনের পাঙ্গাশ ও কোরাল মাছ রান্না করে বিক্রি করেছি। এ ছাড়া ৮ থেকে ১০ কেজি ওজনের বোয়ালও পেয়েছি। তবে ২০ কেজি ওজনের বোয়াল মাছ এই প্রথম দেখলাম।’