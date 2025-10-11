Ajker Patrika
বরগুনায় ইয়াবাসহ যুবক গ্রেপ্তার

বরগুনা প্রতিনিধি
জুয়েল মৃধা। ছবি: সংগৃহীত
বরগুনায় ১ হাজার ১৫০টি ইয়াবাসহ জুয়েল মৃধা (৪৫) নামে এক যুবককে গ্রেপ্তার করা হয়েছে।

শনিবার (১১ অক্টোবর) ডিবি পুলিশের একটি দল ভোর ৪টার দিকে অভিযান চালিয়ে বাড়ি থেকে তাঁকে গ্রেপ্তার করে। গ্রেপ্তারকৃত ব্যক্তি বরগুনা সদর উপজেলার লতাবাড়িয়া গ্রামের সুলতান মৃধার ছেলে। তাঁর বিরুদ্ধে এর আগেও মাদকের আইনে দুটি মামলা রয়েছে।

বরগুনা জেলা গোয়েন্দা শাখার (ডিবি) ওসি মো. ইকরাম হোসেন বলেন, ‘আমরা গোপন সংবাদের ভিত্তিতে জানতে পারি, এক হাজার পিস ইয়াবার চালান নিয়ে বাড়িতে যাচ্ছে জুয়েল নামের এক ব্যক্তি। ডিবি পুলিশের একটি দল অভিযান চালায় ও একপর্যায়ে ১ হাজার ১৫০ পিস ইয়াবাসহ জুয়েল মৃধাকে তার বসতঘর থেকে গ্রেপ্তার করা হয়।’

বিষয়:

বরগুনাইয়াবাগ্রেপ্তারজেলার খবরযুবক
