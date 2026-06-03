Ajker Patrika
বরগুনা

পাথরঘাটায় নিষেধাজ্ঞা অমান্য করে মাছ শিকার, ট্রলারসহ ১২ জেলের কারাদণ্ড

পাথরঘাটা (বরগুনা) প্রতিনিধি 
পাথরঘাটায় নিষেধাজ্ঞা অমান্য করে মাছ শিকার, ট্রলারসহ ১২ জেলের কারাদণ্ড
এফবি নাজমা-২ নামের একটি মাছ ধরার ট্রলারের ১২ জেলেকে কারাদণ্ড দিয়েছেন ভ্রাম্যমাণ আদালত। ছবি: আজকের পত্রিকা

বঙ্গোপসাগরে জারি থাকা ৫৮ দিনের সরকারি নিষেধাজ্ঞা অমান্য করে মাছ ধরার অভিযোগে এফবি নাজমা-২ নামের একটি মাছ ধরার ট্রলার আটক করেছে পাথরঘাটা উপজেলা প্রশাসন। এ সময় ট্রলার থেকে বিপুল পরিমাণ সামুদ্রিক মাছ জব্দ করা হয় এবং ১২ জেলেকে কারাদণ্ড দেওয়া হয়।

গতকাল মঙ্গলবার দিবাগত রাতে কোস্টগার্ড ও মৎস্য বিভাগের সহযোগিতায় এ অভিযান পরিচালনা করা হয়।

জানা গেছে, নিষেধাজ্ঞা চলাকালে বঙ্গোপসাগরে মাছ শিকারের সময় ট্রলারটিকে আটক করা হয়। এ সময় ট্রলার থেকে বিপুল পরিমাণ সামুদ্রিক মাছ জব্দ করা হয়।

আজ বুধবার দুপুরে আটক ট্রলারসহ ১২ জন জেলেকে ভ্রাম্যমাণ আদালতে হাজির করা হলে প্রত্যেককে ৫ দিনের বিনাশ্রম কারাদণ্ড দেন আদালত। পাশাপাশি জব্দ করা মাছ নিলামের মাধ্যমে বিক্রির নির্দেশ দেওয়া হয়।

পাথরঘাটা উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা মোহাম্মদ হাসিবুল হক জানান, সামুদ্রিক মৎস্য সম্পদ সংরক্ষণ ও প্রজনন নিশ্চিত করতে সরকারের ৫৮ দিনের নিষেধাজ্ঞা বাস্তবায়নে নিয়মিত অভিযান চালানো হচ্ছে। নিষেধাজ্ঞা অমান্যকারীদের বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা অব্যাহত থাকবে বলেও তিনি জানান।

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