ডাকসু নিয়ে আপত্তিকর মন্তব্য করায় সেই জামায়াত নেতার রুকন পদ স্থগিত

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (ডাকসু) নিয়ে আপত্তিকর মন্তব্য করায় বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী বরগুনা জেলা শাখার সহকারী সেক্রেটারি মো. শামীম আহসানের রুকন পদ স্থগিতসহ তাঁকে সব ধরনের দলীয় দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি দেওয়া হয়েছে। আজ মঙ্গলবার (২৭ জানুয়ারি) সকালে বরগুনা জেলা জামায়াত আমির মাওলানা মহিবুল্লাহ হারুন স্বাক্ষরিত এক বিজ্ঞপ্তিতে এই তথ্য জানানো হয়।
বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, ‘২৫ জানুয়ারি বরগুনার পাথরঘাটা উপজেলায় জনসভায় শামীম আহসান ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় নিয়ে বেফাঁস মন্তব্য করায় বিশ্ববিদ্যালয়ের বর্তমান ও সাবেক শিক্ষার্থীসহ দেশের সব শ্রেণি-পেশার মানুষ মর্মাহত ও ক্ষুব্ধ হয়েছেন। এমন বেফাঁস মন্তব্যের কারণে বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ন হয়েছে এবং এই ধরনের মন্তব্য দলের নীতি ও আদর্শের পরিপন্থী। এ কারণে জেলা কর্মপরিষদের সিদ্ধান্তক্রমে শামীম আহসানের জামায়াতে ইসলামীর রুকন পদ স্থগিত করা হয়েছে এবং সহকারী সেক্রেটারির দায়িত্বসহ সংগঠনের সব ধরনের দায়দায়িত্ব থেকে তাঁকে অব্যাহতি দেওয়া হয়েছে।’
বিষয়টি নিশ্চিত করে মাওলানা মহিবুল্লাহ হারুন বলেন, কেন্দ্রের নির্দেশনা অনুযায়ী ও জেলা কর্মপরিষদের সভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক শামীম আহসানের সদস্যপদ স্থগিতসহ জেলা জামায়াতের সহকারী সেক্রেটারি পদ থেকে অব্যাহতি দেওয়া হয়েছে।
টাঙ্গাইলের সখীপুরে নির্বাচনী পথসভায় বিএনপি প্রার্থীর পক্ষে কেঁদেকেটে মাটিতে লুটিয়ে পড়ে ভোট চাওয়ার ঘটনায় যুবদল নেতা নূর-ই-আজমকে শোকজ করেছে কেন্দ্রীয় কমিটি। গতকাল সোমবার ঢাকায় গিয়ে যুবদলের কেন্দ্রীয় কমিটির কাছে তিনি শোকজের জবাবও দিয়েছেন।১১ মিনিট আগে
দীর্ঘ ২০ বছর ৯ মাস পর গাজীপুরে নির্বাচনী জনসভায় ভাষণ দিতে আসছেন বিএনপির চেয়ারম্যান তারেক রহমান। আজ মঙ্গলবার (২৭ জানুয়ারি) ঐতিহাসিক ভাওয়াল রাজবাড়ি মাঠে এই জনসভা অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে। তাঁকে বরণ করতে গাজীপুর মহানগর ও জেলাজুড়ে এখন উৎসবমুখর পরিবেশ বিরাজ করছে।১ ঘণ্টা আগে
বাগেরহাট কারাগারে থাকা ২৩ ভারতীয় জেলে ৩ মাস আট দিন পর মুক্তি পেয়েছে। আজ মঙ্গলবার (২৭ জানুয়ারি) ১২টার দিকে বাগেরহাট কারাগার থেকে মুক্তি দেওয়া হয় তাদের। জেল সুপার মোস্তফা কামাল বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।১ ঘণ্টা আগে
বিএনপিকে উদ্দেশ করে বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর আমির ডা. শফিকুর রহমান বলেছেন, ‘এক দিকে ফ্যামিলি কার্ড, অন্যদিকে মহিলাদের গায়ে হাত, দুটো একসাথে চলতে পারে না।’১ ঘণ্টা আগে