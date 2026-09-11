Ajker Patrika
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বরগুনা

পাথরঘাটায় ৩৫০ কেজি হরিণের মাংসসহ আটক ১

পাথরঘাটা (বরগুনা) প্রতিনিধি 
আপডেট : ১১ সেপ্টেম্বর ২০২৬, ১৭: ৩৯
পাথরঘাটায় ৩৫০ কেজি হরিণের মাংসসহ আটক ১
ছবি: সংগৃহীত

বরগুনার পাথরঘাটায় কোস্ট গার্ডের অভিযানে ৩৫০ কেজি হরিণের মাংস, তিনটি চামড়া ও একটি মাথাসহ একজনকে আটক করা হয়েছে। এ সময় চোরাচালানে ব্যবহৃত একটি কাঠের বোটও জব্দ করা হয়।

আজ শুক্রবার দুপুরে কোস্ট গার্ডের মিডিয়া কর্মকর্তা লেফটেন্যান্ট কমান্ডার সাব্বির আলম সুজন বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।

আটক ইব্রাহিম (৪৮) উপজেলার দক্ষিণ চরদুয়ানী গ্রামের মুনসুর বিশ্বাসের ছেলে।

কোস্ট গার্ড সূত্রে জানা যায়, গতকাল বৃহস্পতিবার দিবাগত রাত ২টার দিকে গোপন সংবাদের ভিত্তিতে পাথরঘাটা থানার দক্ষিণ চরদুয়ানীর কালিয়ার খাল এলাকায় অভিযান পরিচালনা করে কোস্ট গার্ড। অভিযানে ওই এলাকায় একটি সন্দেহজনক কাঠের বোটে তল্লাশি চালানো হয়। এ সময় বোট থেকে প্রায় ৪ লাখ ২৪ হাজার টাকা মূল্যের ৩৫০ কেজি হরিণের মাংস, তিনটি হরিণের চামড়া ও একটি হরিণের মাথা উদ্ধার করা হয়। একই সঙ্গে চোরাচালানের কাজে ব্যবহৃত বোটসহ একজন অবৈধ মাংস ব্যবসায়ীকে আটক করা হয়।

কোস্ট গার্ডের মিডিয়া কর্মকর্তা লেফটেন্যান্ট কমান্ডার সাব্বির আলম সুজন জানান, জব্দ করা আলামত ও আটক ব্যক্তির বিরুদ্ধে পরবর্তী আইনি ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য উপজেলা বন বিভাগের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে। বন্যপ্রাণী হত্যা ও পাচার রোধে কোস্ট গার্ডের অভিযান অব্যাহত থাকবে।

বিষয়:

বরগুনাপাথরঘাটাহরিণমাংসজেলার খবরবাংলাদেশ কোস্ট গার্ড
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