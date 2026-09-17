Ajker Patrika
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বরগুনা

পাথরঘাটায় বিষখালী নদী থেকে বৃদ্ধের লাশ উদ্ধার

পাথরঘাটা(বরগুনা) প্রতিনিধি  
পাথরঘাটায় বিষখালী নদী থেকে বৃদ্ধের লাশ উদ্ধার
প্রতীকী ছবি

বরগুনার পাথরঘাটায় নিখোঁজের একদিন পর বিষখালী নদী থেকে সোহরাব হোসেন (৬৫) নামের এক ব্যক্তির লাশ উদ্ধার করেছে পুলিশ। আজ বৃহস্পতিবার বিকেল ৩টার দিকে পাথরঘাটা পৌরসভার ৯ নম্বর ওয়ার্ডের মোল্লাবাড়ি-সংলগ্ন বিষখালী নদী থেকে ভাসমান অবস্থায় লাশটি উদ্ধার করে কাকচিড়া নৌ পুলিশ।

নিহত সোহরাব হোসেন উপজেলার কালমেঘা ইউনিয়নের ৯ নম্বর ওয়ার্ডের বড় পাথরঘাটা এলাকার খোরশেদ মিয়ার ছেলে।

পরিবার সূত্রে জানা গেছে, বুধবার সকালে কাজের কথা বলে বাড়ি থেকে বের হন সোহরাব হোসেন। এরপর দীর্ঘ সময় পেরিয়ে গেলেও তিনি বাড়িতে ফিরে না আসায় পরিবারের সদস্যরা বিভিন্ন স্থানে খোঁজাখুঁজি শুরু করেন। কিন্তু কোথাও তাঁর সন্ধান পাওয়া যায়নি।

নিহতের স্ত্রী পাখি বেগম বলেন, বুধবার সকালে কাজের কথা বলে বাড়ি থেকে বের হন তিনি। দুপুর গড়িয়ে বিকেল ও রাত হলেও বাড়ি ফেরেননি। পরে অনেক খোঁজাখুঁজি করেও তাঁকে পাওয়া যায়নি। আজ বৃহস্পতিবার দুপুরে জানতে পারি, বিষখালী নদীতে একটি লাশ ভাসছে। ঘটনাস্থলে গিয়ে আমরা লাশটি আমার স্বামী সোহরাব হোসেনের বলে শনাক্ত করি।

পাখি বেগম আরও বলেন, দীর্ঘদিন আগে সোহরাব হোসেনের মিনি স্ট্রোক হয়েছিল। এরপর থেকে কখনো স্বাভাবিক থাকতেন, আবার কখনো মানসিকভাবে ভারসাম্যহীন আচরণ করতেন। তবে বাড়ি থেকে বের হওয়ার সময় তিনি স্বাভাবিক ছিলেন। তিনি আরও জানান, ধারণা করা হচ্ছে খালের পাড়ের ঘাটলায় অজু করতে গিয়ে হয়তো খালে পড়ে যেতে পারেন।

পাথরঘাটা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. আব্দুল আলীম বলেন, খবর পেয়ে কাকচিড়া নৌ-পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে লাশটি উদ্ধার করে থানায় নিয়ে আসে। কীভাবে তাঁর মৃত্যু হয়েছে, তা জানতে তদন্ত চলছে। শুক্রবার লাশটি ময়নাতদন্তের জন্য মর্গে পাঠানো হবে।

বিষয়:

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