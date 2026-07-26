বরগুনায় বিষ খাইয়ে হত্যা মামলায় স্ত্রী, মেয়ে ও শাশুড়ি কারাগারে

বরগুনায় আফাং সিকদার নামের এক ব্যক্তিকে বিষ খাইয়ে হত্যার অভিযোগে করা মামলায় নিহতের তিন স্বজনকে কারাগারে পাঠানোর নির্দেশ দিয়েছেন আদালত। আজ রোববার দুপুরে বরগুনার অতিরিক্ত চিফ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আমলি আদালতের বিচারক মো. মনিরুজ্জামান এই আদেশ দেন।
কারাগারে পাঠানো তিনজন হলেন নিহত আফাং সিকদারের স্ত্রী রাবেয়া বেগম (৩৮), মেয়ে আতিকা (২২) ও শাশুড়ি রাশেদা বেগম (৭০)। আজ বিকেলে বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন সদর কোর্টের জিআরও মো. মাহবুব।
পুলিশ জানায়, গতকাল শনিবার রাতে বরগুনা সদর উপজেলার কেওড়াবুনিয়া এলাকা থেকে ওই তিনজনকে গ্রেপ্তার করে বরগুনা থানা-পুলিশ। আজ তাঁদের আদালতে হাজির করা হলে বিচারক কারাগারে পাঠানোর আদেশ দেন।
মামলার এজাহার ও পুলিশের ভাষ্য অনুযায়ী, ১৯ জুলাই রাতে পারিবারিক বিরোধের জেরে ঘুমন্ত অবস্থায় আফাং সিকদারকে বিষ খাইয়ে হত্যার চেষ্টা করা হয় বলে অভিযোগ ওঠে। অসুস্থ হয়ে পড়লে ওই রাতেই স্বজনেরা তাঁকে বরগুনা জেনারেল হাসপাতালে নিয়ে যান।
পরে তাঁর শারীরিক অবস্থার অবনতি হলে উন্নত চিকিৎসার জন্য বরিশাল শের-ই বাংলা মেডিকেল কলেজ (শেবাচিম) হাসপাতালে পাঠানো হয়। সেখানে চিকিৎসাধীন অবস্থায় গতকাল আফাং সিকদারের মৃত্যু হয়।
এ ঘটনায় গতকাল রাতেই নিহত আফাং সিকদারের ভাই বাদী হয়ে তাঁর স্ত্রী, মেয়ে, শাশুড়িসহ পাঁচজনকে আসামি করে বরগুনা থানায় মামলা করেন।
বরগুনা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. হাচনাইন পারভেজ বলেন, পারিবারিক বিরোধের জেরে আফাং সিকদারকে বিষ খাইয়ে হত্যার অভিযোগে মামলা হয়েছে। মামলার তদন্তের অংশ হিসেবে তিন আসামিকে গ্রেপ্তার করে আদালতে পাঠানো হলে বিচারক তাঁদের কারাগারে পাঠানোর নির্দেশ দেন।
মামলার অন্য আসামিদের গ্রেপ্তারে অভিযান চলছে। একই সঙ্গে ঘটনার প্রকৃত কারণ ও হত্যার সঙ্গে কার কী ধরনের সম্পৃক্ততা ছিল, তা তদন্ত করে দেখা হচ্ছে।
প্রেমের সম্পর্কের পর বিয়ে করতে রাজি না হওয়ায় বাংলাদেশ রেলওয়ের এক কর্মকর্তাকে হত্যার অভিযোগে গ্রেপ্তার প্রেমিকা বিউটি আক্তারকে ৩ দিনের রিমান্ডে নেওয়া হয়েছে। আজ রোববার ঢাকার মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট জুয়েল রানা রিমান্ডে নেওয়ার এই নির্দেশ দেন...২ মিনিট আগে
নেত্রকোনার মোহনগঞ্জে তিন সন্তানের জননীকে জোরপূর্বক তুলে নিয়ে ধর্ষণের অভিযোগে বিএনপি নেতা আজব আলীর বিরুদ্ধে আদালতে মামলা করেছেন স্বামী সাজেদ মিয়া। তবে আজব আলী ও ওই গৃহবধূ দাবি করেছেন, তাঁরা স্বেচ্ছায় একসঙ্গে গিয়েছেন এবং বিয়ে করেছেন।৭ মিনিট আগে
উন্নত বিশ্বের শিক্ষাব্যবস্থা হুবহু অনুসরণ নয়, বরং বাংলাদেশের বাস্তবতার সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে ফলাফলভিত্তিক শিক্ষাব্যবস্থা গড়ে তোলাই সরকারের লক্ষ্য। প্রাথমিক পর্যায়ে ফাউন্ডেশনাল লার্নিং শতভাগ নিশ্চিত করার পাশাপাশি ধর্মীয়, পারিবারিক ও নাগরিক মূল্যবোধকে নতুন কারিকুলামে অধিক গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে। দেশবরেণ্১৬ মিনিট আগে
রাজধানীর জুরাইন এলাকায় সড়ক দখলমুক্ত করতে হকার উচ্ছেদ অভিযানে গিয়ে হামলার মুখে পড়েছে ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশের (ডিএমপি) কদমতলী থানার একটি টিম। অভিযানের সময় হকারদের একাংশ ক্ষিপ্ত হয়ে পুলিশের ওপর চড়াও হয় এবং দায়িত্বরত এক পুলিশ কর্মকর্তাকে লক্ষ্য করে জুতা নিক্ষেপ করে। এ ঘটনায় দুজনকে আটক করেছে পুলিশ...১৭ মিনিট আগে