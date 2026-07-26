Ajker Patrika
En
বরগুনা

বরগুনায় বিষ খাইয়ে হত্যা মামলায় স্ত্রী, মেয়ে ও শাশুড়ি কারাগারে

বরগুনা প্রতিনিধি
বরগুনায় বিষ খাইয়ে হত্যা মামলায় স্ত্রী, মেয়ে ও শাশুড়ি কারাগারে
বরগুনা আদালত। ছবি: সংগৃহীত

বরগুনায় আফাং সিকদার নামের এক ব্যক্তিকে বিষ খাইয়ে হত্যার অভিযোগে করা মামলায় নিহতের তিন স্বজনকে কারাগারে পাঠানোর নির্দেশ দিয়েছেন আদালত। আজ রোববার দুপুরে বরগুনার অতিরিক্ত চিফ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আমলি আদালতের বিচারক মো. মনিরুজ্জামান এই আদেশ দেন।

কারাগারে পাঠানো তিনজন হলেন নিহত আফাং সিকদারের স্ত্রী রাবেয়া বেগম (৩৮), মেয়ে আতিকা (২২) ও শাশুড়ি রাশেদা বেগম (৭০)। আজ বিকেলে বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন সদর কোর্টের জিআরও মো. মাহবুব।

পুলিশ জানায়, গতকাল শনিবার রাতে বরগুনা সদর উপজেলার কেওড়াবুনিয়া এলাকা থেকে ওই তিনজনকে গ্রেপ্তার করে বরগুনা থানা-পুলিশ। আজ তাঁদের আদালতে হাজির করা হলে বিচারক কারাগারে পাঠানোর আদেশ দেন।

মামলার এজাহার ও পুলিশের ভাষ্য অনুযায়ী, ১৯ জুলাই রাতে পারিবারিক বিরোধের জেরে ঘুমন্ত অবস্থায় আফাং সিকদারকে বিষ খাইয়ে হত্যার চেষ্টা করা হয় বলে অভিযোগ ওঠে। অসুস্থ হয়ে পড়লে ওই রাতেই স্বজনেরা তাঁকে বরগুনা জেনারেল হাসপাতালে নিয়ে যান।

পরে তাঁর শারীরিক অবস্থার অবনতি হলে উন্নত চিকিৎসার জন্য বরিশাল শের-ই বাংলা মেডিকেল কলেজ (শেবাচিম) হাসপাতালে পাঠানো হয়। সেখানে চিকিৎসাধীন অবস্থায় গতকাল আফাং সিকদারের মৃত্যু হয়।

এ ঘটনায় গতকাল রাতেই নিহত আফাং সিকদারের ভাই বাদী হয়ে তাঁর স্ত্রী, মেয়ে, শাশুড়িসহ পাঁচজনকে আসামি করে বরগুনা থানায় মামলা করেন।

বরগুনা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. হাচনাইন পারভেজ বলেন, পারিবারিক বিরোধের জেরে আফাং সিকদারকে বিষ খাইয়ে হত্যার অভিযোগে মামলা হয়েছে। মামলার তদন্তের অংশ হিসেবে তিন আসামিকে গ্রেপ্তার করে আদালতে পাঠানো হলে বিচারক তাঁদের কারাগারে পাঠানোর নির্দেশ দেন।

মামলার অন্য আসামিদের গ্রেপ্তারে অভিযান চলছে। একই সঙ্গে ঘটনার প্রকৃত কারণ ও হত্যার সঙ্গে কার কী ধরনের সম্পৃক্ততা ছিল, তা তদন্ত করে দেখা হচ্ছে।

বিষয়:

বরগুনাহত্যাবরিশাল বিভাগআদালতকারাগারস্বামী
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

পঠিত
সর্বশেষ
এলাকার খবর
খুঁজুন

পাঠকের আগ্রহ

সম্পর্কিত