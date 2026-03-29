বরগুনা

তালতলীতে ব্রিজ ভেঙে আহত ২, যোগাযোগবিচ্ছিন্ন ১৫ হাজার মানুষ

আমতলী (বরগুনা) প্রতিনিধি 
ভেঙে পড়েছে গেন্ডামারা খালের ওপর নির্মিত লোহার ব্রিজ। ছবি: আজকের পত্রিকা

বরগুনার তালতলী উপজেলার ছোটবগী ও কড়ইবাড়িয়া ইউনিয়নের সংযোগস্থল গেন্ডামারা খালের ওপর নির্মিত লোহার ব্রিজ ভেঙে আহত হয়েছেন দুই মোটরসাইকেল আরোহী। এতে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছেন পাঁচ গ্রামের প্রায় ১৫ হাজার বাসিন্দা। গতকাল শনিবার এ ঘটনা ঘটার পর আজ রোববার (২৯ মার্চ) উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা ও উপজেলা প্রকৌশল অধিদপ্তরের লোকজন ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছেন।

জানা গেছে, ২০০৭ সালে তালতলী উপজেলার ছোটবগী ও কড়াইবাড়িয়া ইউনিয়নের সংযোগস্থল গেন্ডামারা খালে লোহার ব্রিজটি নির্মাণ করা হয়। নিম্নমানের সামগ্রী দিয়ে ব্রিজ নির্মাণ করায় নির্মাণের পাঁচ বছরের মধ্যেই তা ঝুঁকিপূর্ণ হয়ে যায়। এরপরও জীবনের ঝুঁকি নিয়ে দুই ইউনিয়নের পাঁচটি গ্রামের অন্তত ১৫ হাজার মানুষ ব্রিজটি ব্যবহার করতেন। গতকাল দুটি মোটরসাইকেল ব্রিজ পার হতে গেলে হঠাৎ ব্রিজটি ভেঙে পড়ে। এতে মোটরসাইকেলের দুই আরোহী খালে পড়ে আহত হন। স্থানীয় বাসিন্দারা তাঁদের উদ্ধার করে প্রাথমিক চিকিৎসা দেন।

সরেজমিনে ঘুরে দেখা গেছে, ব্রিজটির লোহার বিমগুলো মরিচা ধরে ক্ষয়ে গেছে, পাটাতনের অধিকাংশ খালে পড়ে আছে। ঝুঁকিপূর্ণ লোহার বিম দাঁড়িয়ে রয়েছে।

ব্রিজ ভেঙে পড়ায় ছোটবগী ও কড়াইবাড়িয়া ইউনিয়নের পূর্ব গাবতলী, সুন্দরীয়া, গেন্ডামারা, গাজীকালুসহ বেশ কয়েকটি গ্রামের অন্তত ১৫ হাজার মানুষ যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছেন। ছোটবগী, গেন্ডামারা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় ও বিভিন্ন মাদ্রাসার পাঁচ শতাধিক শিক্ষার্থীর শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে যেতে সমস্যা হচ্ছে। রোগী পরিবহন ও কৃষিপণ্য নিয়ে মানুষ চরম দুর্ভোগে পড়েছেন।

স্থানীয় বাসিন্দাদের অভিযোগ, দীর্ঘদিন ধরে ব্রিজটি বেহাল থাকলেও উপজেলা স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর এটি সংস্কারের কোনো উদ্যোগ নেয়নি।

তালতলী উপজেলা প্রকৌশলী মো. সাখাওয়াত হোসেন বলেন, ব্রিজটি অনেক আগেই পরিত্যক্ত এবং যান চলাচল নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়েছে। আয়রন ব্রিজের স্থলে গার্ডার ব্রিজ নির্মাণের প্রস্তাব পাঠানো হয়েছে। প্রকল্প পাস হলেই দ্রুত ব্রিজ নির্মাণ করা হবে।

তালতলী উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা মো. জাহিদুল ইসলাম বলেন, খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা ও এলজিইডির লোক পাঠানো হয়েছে। আপাতত লোক চলাচলের জন্য সাঁকো নির্মাণ করে দেওয়া হবে।

