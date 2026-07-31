Ajker Patrika
En
বান্দরবান

বগালেক ফেরার পথে খাদে মোটরসাইকেল, নিহত ২ পর্যটক

বান্দরবান প্রতিনিধি
আপডেট : ৩১ জুলাই ২০২৬, ২০: ৫৩
বগালেক ফেরার পথে খাদে মোটরসাইকেল, নিহত ২ পর্যটক
প্রতীকী ছবি

বান্দরবানের রুমায় বগালেক পর্যটন কেন্দ্র থেকে ফেরার পথে মোটরসাইকেল গভীর খাদে পড়ে দুই পর্যটক নিহত হয়েছেন। গতকাল বৃহস্পতিবার দিবাগত রাতে বগালেক-কেউক্রাডং সড়কের পেঁপে বাগান এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে। নিহতরা হলেন ভোলা জেলার চর বোরহানউদ্দিন উপজেলার মো. জামির উদ্দিন (৩০) এবং গাজীপুর জেলার রুপাইয়া আক্তার রুপা (৩১)।

স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, গত বুধবার রাতে ১০ জনের একটি দল মোটরসাইকেলে করে বগালেক পর্যটন কেন্দ্রে বেড়াতে আসে। বৃহস্পতিবার দুপুরে তাঁরা বগালেক কটেজে রাত্রিযাপনের জন্য ওঠেন। বিকেলে দলটি বগালেক ভিউ পয়েন্টে ঘুরতে যায়।

স্থানীয়দের ভাষ্য অনুযায়ী, সেখান থেকে আটজন ফিরে এলেও জামির ও রুপা গাইডের নির্দেশনা অমান্য করে মোটরসাইকেল নিয়ে কেউক্রাডং এলাকায় বেড়াতে যান। পরে সেখান থেকে আবার বগালেকে ফেরার পথে মোটরসাইকেলের নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে খাদে পড়ে নিখোঁজ হন তাঁরা।

সন্ধ্যায় গাইড মো. ইসমাইল বিষয়টি আর্মি ক্যাম্পে জানালে সেনাবাহিনী, পুলিশ ও টুরিস্ট গাইডদের সমন্বয়ে তল্লাশি অভিযান শুরু হয়। খোঁজাখুঁজির পর রাত ১১টার দিকে বগালেক ভিউ পয়েন্ট সংলগ্ন পাহাড়ি খাদ থেকে জামির ও রুপার মরদেহ উদ্ধার করা হয়।

রুমা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মানস বড়ুয়া জানান, ওই দুই পর্যটক স্থানীয় টুরিস্ট গাইড না নিয়েই বেড়াতে গিয়েছিলেন। রাস্তার পাশের গভীর খাদে মোটরসাইকেলসহ তাঁদের দেখতে পেয়ে স্থানীয়রা পুলিশকে খবর দেয়। পরে মরদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য বান্দরবান সদর হাসপাতাল মর্গে পাঠানো হয়েছে। পরিবারের কাছে মরদেহ হস্তান্তর করা হবে।

বিষয়:

বান্দরবানপর্যটনদুর্ঘটনানিহতবান্দরবান সদরপর্যটকমোটরসাইকেল
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

পঠিত
সর্বশেষ
এলাকার খবর
খুঁজুন

পাঠকের আগ্রহ

সম্পর্কিত