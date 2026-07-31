Ajker Patrika
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গাজীপুর

কালিয়াকৈরে অস্ত্রসহ ১৮ মামলার আসামি ‘পিচ্চি আকাশ’ গ্রেপ্তার

কালিয়াকৈর (গাজীপুর) প্রতিনিধি
কালিয়াকৈরে অস্ত্রসহ ১৮ মামলার আসামি ‘পিচ্চি আকাশ’ গ্রেপ্তার
কালিয়াকৈরে অস্ত্রসহ ১৮ মামলার আসামি ‘পিচ্চি আকাশ’ গ্রেপ্তার। ছবি: আজকের পত্রিকা

গাজীপুরের কালিয়াকৈরে চাঁদাবাজি, সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডসহ বিভিন্ন অভিযোগে হওয়া প্রায় ১৮টি মামলার আসামি আকাশ ওরফে পিচ্চি আকাশকে (২৭) দেশীয় অস্ত্রসহ গ্রেপ্তার করেছে কালিয়াকৈর থানা-পুলিশ। গতকাল বৃহস্পতিবার রাতে জামালপুর সদর উপজেলার তিতপল্লা এলাকায় অভিযান চালিয়ে তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়। আজ শুক্রবার আদালতের মাধ্যমে তাঁকে গাজীপুর জেলা কারাগারে পাঠানো হয়েছে।

এ ঘটনায় কালিয়াকৈর থানার উপপরিদর্শক (এসআই) মো. জাহাঙ্গীর আলম বাদী হয়ে থানায় একটি মামলা করেছেন।

গ্রেপ্তার আকাশ সুনামগঞ্জ জেলার মধ্যনগর থানার জয়পুর এলাকার মজিবুর রহমানের ছেলে। তিনি দীর্ঘদিন ধরে কালিয়াকৈর উপজেলার উলুসাড়া এলাকায় ভাড়া বাসায় বসবাস করতেন।

স্থানীয় ও পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, আকাশ সহযোগীদের নিয়ে মোটরসাইকেলে বিভিন্ন শিল্পকারখানায় গিয়ে অস্ত্রের ভয় দেখিয়ে চাঁদা আদায় করতেন। ভুক্তভোগীরা তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ করতে সাহস পেতেন না। চাঁদা দিতে অস্বীকৃতি জানালে মারধর ও প্রাণনাশের হুমকি দেওয়ার অভিযোগও রয়েছে তাঁর বিরুদ্ধে। দীর্ঘদিন ধরে তাঁকে গ্রেপ্তারের চেষ্টা চালিয়ে আসছিল পুলিশ।

কালিয়াকৈর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) সহিদুল ইসলাম বলেন, ‘আকাশ বিভিন্ন শিল্পকারখানায় চাঁদাবাজির সঙ্গে জড়িত ছিলেন। গ্রেপ্তারের পর তাঁর দেওয়া তথ্যের ভিত্তিতে হরতকীতলা জঙ্গল এলাকা থেকে বিভিন্ন ধরনের দেশীয় অস্ত্র উদ্ধার করা হয়েছে। তাঁকে আদালতের মাধ্যমে কারাগারে পাঠানো হয়েছে।’

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