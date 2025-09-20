Ajker Patrika
পাওনা টাকা না দেওয়ায় রোয়াংছড়ির টমটমচালককে হত্যা করে রাজন্ত: পুলিশ

বান্দরবান প্রতিনিধি
রাজন্ত তঞ্চঙ্গ্যা। ছবি: সংগৃহীত
রাজন্ত তঞ্চঙ্গ্যা। ছবি: সংগৃহীত

বান্দরবানের রোয়াংছড়িতে টমটমচালক অমন্ত সেন তঞ্চঙ্গ্যা হত্যার অভিযোগে এক যুবককে আটক করা হয়েছে। গ্রেপ্তার যুবক হলেন রাজন্ত তঞ্চঙ্গ্যা (২৩)।

পুলিশ বলছে, পাওয়া ৩৫ হাজার টাকা না দেওয়ায় অমন্তকে হত্যা করে রাজন্ত।

আজ শনিবার (২০ সেপ্টেম্বর) সকালে জেলা পুলিশের আয়োজনে পুলিশ সম্মেলনকক্ষে এক সংবাদ সম্মেলন হয়। সেখানে পুলিশ সুপার মো. শহিদুল্লাহ কাওছার সাংবাদিকদের কাছে এসব কথা জানান।

গ্রেপ্তার রাজন্ত রোয়াংছড়ি উপজেলার নাথিং ঝিরি পুনর্বাসনপাড়ার বাসিন্দা।

এর আগে ১৬ সেপ্টেম্বর বিকেলে বান্দরবানের জেলা সদরের ক্যচিংঘাটা এলাকার নদী থেকে টমটমচালক অমন্তের লাশ উদ্ধার করে পুলিশ।

গ্রেপ্তার রাজন্তকে জিজ্ঞাসাবাদের বরাতে পুলিশ সুপার জানান, সুদের শর্তে অমন্ত সেনকে মোট ৩৫ হাজার টাকা দিয়েছিলেন আসামি। কিন্তু ৮ মাসেও অমন্ত তাঁকে কোনো টাকা দেননি। তাই অমন্ত সেনকে রাতের আঁধারে আটক করে মাথার পেছনে সজোরে আঘাত করেন তিনি। এতে অমন্ত মারা যান। তারপর লাশটি টেনে নিয়ে পাশের তারাছা খালের পানিতে ভাসিয়ে দেওয়া হয়।

পুলিশের আইনি কার্যক্রম শেষ করে আজ আসামিকে আদালতে পাঠানো হয়েছে বলেও জানান পুলিশ সুপার।

সংবাদ সম্মেলনে অতিরিক্ত পুলিশ সুপার মো. আবদুল করিম, অতিরিক্ত পুলিশ সুপার জিনিয়া চাকমা, অতিরিক্ত পুলিশ সুপার মান্না দে, রোয়াংছড়ি থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) এম সাকের আহমেদসহ পুলিশের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা ও সাংবাদিকেরা উপস্থিত ছিলেন।

