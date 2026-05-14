Ajker Patrika
বান্দরবান

বান্দরবানে সাঙ্গু নদীতে নিখোঁজ তরুণের লাশ

বান্দরবান প্রতিনিধি
বান্দরবানে সাঙ্গু নদীতে নিখোঁজ তরুণের লাশ
নিহত হৃদয়। ছবি: সংগৃহীত

বান্দরবান শহরের সাঙ্গু নদীতে গোসল করতে নেমে নিখোঁজ হওয়া হৃদয়ের (২২) লাশ উদ্ধার করছে ফায়ার সার্ভিসের ডুবুরি দল। আজ বৃহস্পতিবার (১৪ মে) সকাল ৬ টায় সাঙ্গু নদীতে নিখোঁজ হৃদয়ের লাশ ভেসে ওঠে। পরে ফায়ার সার্ভিসের ডুবুরি দল লাশ উদ্ধার করে বান্দরবান সদর থানায় হস্তান্তর করে।

পুলিশ ও ফায়ার সার্ভিসের সূত্রে জানা যায়, গত বুধবার (১৩ মে) দুপুর দেড়টার দিকে শহরের ক্যাচিংঘাটা এলাকায় সাঙ্গু নদীতে গোসল করতে গিয়ে নিখোঁজ হন হৃদয়। পরে সাঙ্গু নদীর চরে তার ব্যবহৃত জুতা ও কাপড় দেখতে পায় স্বজনরা। বিকেল ৫.৩০ এর দিকে ফায়ার সার্ভিসের সদস্যরা এসে সন্ধ্যা পর্যন্ত সাঙ্গু নদীতে উদ্ধার অভিযান পরিচালনা করে হৃদয়ের কোন সন্ধান পায়নি। পরে রাতে চট্টগ্রাম থেকে ফায়ার সার্ভিসের ডুবুরি দল আনা হয়। তবে ডুবুরি দলের কাজ শুরুর আগেই আজ সকালে ভেসে ওঠে হৃদয়ের লাশ।

উদ্ধার অভিযানের বিষয়ে ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স বান্দরবান কার্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত সহকারী পরিচালক আব্দুল মান্নান আনছারী জানান,``নিখোঁজ সংবাদ পাওয়ার পরই উদ্ধার অভিযান পরিচালনা করি। সন্ধ্যার পরও তার সন্ধান না মেলায় চট্টগ্রাম থেকে ডুবুরি দল আনা হয়। আজ সকালে লাশ সাঙ্গু নদীতে ভেসে ওঠে।'

বিষয়:

বান্দরবানউদ্ধারনদীসাঙ্গু নদীলাশ
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

বিদেশিদের হেনস্তাকারী আকাশের বিলাসী জীবন

বিদেশিদের হেনস্তাকারী আকাশের বিলাসী জীবন

যমুনা সেতুর পরিত্যক্ত রেললাইন যুক্ত হবে সড়কে, চীনা প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে চুক্তি স্বাক্ষর

যমুনা সেতুর পরিত্যক্ত রেললাইন যুক্ত হবে সড়কে, চীনা প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে চুক্তি স্বাক্ষর

ব্র্যাক ব্যাংকে নিয়োগ, স্নাতক পাসেই আবেদনের সুযোগ

ব্র্যাক ব্যাংকে নিয়োগ, স্নাতক পাসেই আবেদনের সুযোগ

বাফুফের সংক্ষিপ্ত তালিকায় থাকা কোচের পদত্যাগ, গন্তব্য কি বাংলাদেশ

বাফুফের সংক্ষিপ্ত তালিকায় থাকা কোচের পদত্যাগ, গন্তব্য কি বাংলাদেশ

হজের যেসব দোয়া জানা জরুরি

হজের যেসব দোয়া জানা জরুরি

সম্পর্কিত

কিশোরগঞ্জে স্কুলছাত্রীকে দলবদ্ধ ধর্ষণ ও ভিডিও ধারণ, তিন কিশোর গ্রেপ্তার

কিশোরগঞ্জে স্কুলছাত্রীকে দলবদ্ধ ধর্ষণ ও ভিডিও ধারণ, তিন কিশোর গ্রেপ্তার

অবহেলায় মৃত্যুর অভিযোগ: হৃদ্‌রোগ ইনস্টিটিউটসহ ২ হাসপাতালের বিরুদ্ধে তদন্তের নির্দেশ

অবহেলায় মৃত্যুর অভিযোগ: হৃদ্‌রোগ ইনস্টিটিউটসহ ২ হাসপাতালের বিরুদ্ধে তদন্তের নির্দেশ

ফরিদপুরে মাটিচাপা অবস্থায় মা-মেয়ের লাশ উদ্ধার

ফরিদপুরে মাটিচাপা অবস্থায় মা-মেয়ের লাশ উদ্ধার

হবিগঞ্জে নিখোঁজের ২১ ঘণ্টা পর নদী থেকে যুবকের লাশ উদ্ধার

হবিগঞ্জে নিখোঁজের ২১ ঘণ্টা পর নদী থেকে যুবকের লাশ উদ্ধার