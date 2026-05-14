বান্দরবানে সাঙ্গু নদীতে নিখোঁজ তরুণের লাশ

বান্দরবান শহরের সাঙ্গু নদীতে গোসল করতে নেমে নিখোঁজ হওয়া হৃদয়ের (২২) লাশ উদ্ধার করছে ফায়ার সার্ভিসের ডুবুরি দল। আজ বৃহস্পতিবার (১৪ মে) সকাল ৬ টায় সাঙ্গু নদীতে নিখোঁজ হৃদয়ের লাশ ভেসে ওঠে। পরে ফায়ার সার্ভিসের ডুবুরি দল লাশ উদ্ধার করে বান্দরবান সদর থানায় হস্তান্তর করে।
পুলিশ ও ফায়ার সার্ভিসের সূত্রে জানা যায়, গত বুধবার (১৩ মে) দুপুর দেড়টার দিকে শহরের ক্যাচিংঘাটা এলাকায় সাঙ্গু নদীতে গোসল করতে গিয়ে নিখোঁজ হন হৃদয়। পরে সাঙ্গু নদীর চরে তার ব্যবহৃত জুতা ও কাপড় দেখতে পায় স্বজনরা। বিকেল ৫.৩০ এর দিকে ফায়ার সার্ভিসের সদস্যরা এসে সন্ধ্যা পর্যন্ত সাঙ্গু নদীতে উদ্ধার অভিযান পরিচালনা করে হৃদয়ের কোন সন্ধান পায়নি। পরে রাতে চট্টগ্রাম থেকে ফায়ার সার্ভিসের ডুবুরি দল আনা হয়। তবে ডুবুরি দলের কাজ শুরুর আগেই আজ সকালে ভেসে ওঠে হৃদয়ের লাশ।
উদ্ধার অভিযানের বিষয়ে ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স বান্দরবান কার্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত সহকারী পরিচালক আব্দুল মান্নান আনছারী জানান,``নিখোঁজ সংবাদ পাওয়ার পরই উদ্ধার অভিযান পরিচালনা করি। সন্ধ্যার পরও তার সন্ধান না মেলায় চট্টগ্রাম থেকে ডুবুরি দল আনা হয়। আজ সকালে লাশ সাঙ্গু নদীতে ভেসে ওঠে।'
