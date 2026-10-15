Ajker Patrika
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বান্দরবান

নাইক্ষ্যংছড়িতে বিজিবির অভিযানে মিলল ১ লাখ বার্মিজ ইয়াবা

নাইক্ষ্যংছড়ি (বান্দরবান) প্রতিনিধি  
নাইক্ষ্যংছড়িতে বিজিবির অভিযানে মিলল ১ লাখ বার্মিজ ইয়াবা
নাইক্ষ্যংছড়িতে বিজিবি-এর পৃথক দুটি অভিযানে বার্মিজ ইয়াবা ট্যাবলেট ও ১টি মোটরবাইক জব্দ করা হয়েছে। ছবি: সংগৃহীত

বান্দরবানের নাইক্ষ্যংছড়িতে বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ (বিজিবি)-এর পৃথক দুটি অভিযানে ১ লাখ ৪ হাজার ৬৬০ পিস বার্মিজ ইয়াবা ট্যাবলেট ও ১টি মোটরবাইক জব্দ করা হয়েছে।

আজ বৃহস্পতিবার দুপুরে দেওয়া ১১ বিজিবি ও ৩৪ বিজিবির পৃথক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, তাঁদের পরিচালিত অভিযানে ইয়াবার পাশাপাশি একটি মোটরসাইকেলও উদ্ধার করেছে। উদ্ধার করা ইয়াবার আনুমানিক বাজারমূল্য ৩ কোটি ১৩ লাখ ৯৮ হাজার টাকা বলে জানিয়েছে বিজিবি।

১১ বিজিবির সূত্র জানান, তাঁরা বুধবার রাতে নাইক্ষ্যংছড়ি ব্যাটালিয়ন (১১ বিজিবি)-এর একটি বিশেষ টহল দল আদর্শগ্রাম চেকপোস্টের কাছে একটি স্টিলের ব্রিজ এলাকায় অভিযান চালায়। এ সময় লেবু ভর্তি দুটি পরিত্যক্ত বস্তায় তল্লাশি চালিয়ে ৯৯ হাজার ৬৪০ পিস বার্মিজ ইয়াবা ট্যাবলেট উদ্ধার করা হয়।

তবে এসব মাদকের কোনো মালিককে পাওয়া যায়নি। উদ্ধার করা ইয়াবার আনুমানিক বাজার মূল্য ২ কোটি ৯৮ লাখ ৯২ হাজার টাকা।

অপরদিকে ৩৪ বিজিবি সূত্র জানান, ঘুমধুম বিওপির একটি টহল দল সীমান্ত পিলার-৩১ থেকে প্রায় ১ দশমিক ১ কিলোমিটার বাংলাদেশের অভ্যন্তরে কাঁকড়া ব্রিজ এলাকায় বিশেষ অভিযান চালায়। এ সময় মালিকবিহীন পরিত্যক্ত অবস্থায় ৫ হাজার ২০ পিস বার্মিজ ইয়াবা ট্যাবলেট ও একটি মোটরসাইকেল উদ্ধার করা হয়। উদ্ধার করা ইয়াবার আনুমানিক বাজারমূল্য ১৫ লাখ ৬ হাজার টাকা।

৩৪ বিজিবির অধিনায়ক লেফটেন্যান্ট কর্নেল এস এম খায়রুল আলম ও নাইক্ষ্যংছড়ি ব্যাটালিয়ন (১১ বিজিবি)-এর অধিনায়ক লেফটেন্যান্ট কর্নেল মো. ফয়জুল কবির জানান, বিজিবি শুধু সীমান্ত পাহারাতেই নয়, মাদক ও চোরাচালান প্রতিরোধেও সমানভাবে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। মাদক পাচার রোধে সীমান্ত এলাকায় নজরদারি ও অভিযান অব্যাহত রয়েছে। ভবিষ্যতেও এ ধরনের অভিযান অব্যাহত থাকবে।

উদ্ধার করা ইয়াবা ও মোটরসাইকেলসহ জব্দ করা আলামত পরবর্তী আইনগত কার্যক্রমের জন্য সংশ্লিষ্ট থানায় হস্তান্তরের প্রক্রিয়া চলছে।

বিষয়:

বান্দরবানইয়াবানাইক্ষ্যংছড়িবিজিবিচট্টগ্রাম বিভাগজেলার খবর
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