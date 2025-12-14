Ajker Patrika

থানচিতে অবৈধ ইটভাটা উচ্ছেদ, ২ লাখ টাকা জরিমানা

থানচি (বান্দরবান) প্রতিনিধি  
থানচিতে অবৈধ ইটভাটা উচ্ছেদ অভিযান। ছবি: আজকের পত্রিকা

বান্দরবানের থানচিতে পরিবেশ অধিদপ্তরের ছাড়পত্র না থাকায় মেসার্স এস বিএম ব্রিকস নামের একটি ইটভাটার চিমনি গুঁড়িয়ে দিয়েছে ফায়ার সার্ভিসের কর্মীরা। এ ছাড়া পানি দিয়ে চুলা নষ্ট করে দেওয়া হয়েছে। জরিমানা করা হয়েছে ২ লাখ টাকা।

আজ রোববার (১৪ ডিসেম্বর) বেলা ৩টার দিকে উপজেলার মগকসে ঝিড়িতে এই অভিযানে নেতৃত্ব দেন নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট ও উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) মোহাম্মদ আবদুল্লাহ-আল-ফয়সাল।

মোহাম্মদ আবদুল্লাহ-আল-ফয়সাল জানান, পরিবেশ অধিদপ্তরের অনুমোদন ছাড়াই ইটভাটা পরিচালনার অভিযোগে অভিযান চালিয়ে ভ্রাম্যমাণ আদালতের মাধ্যমে ২ লাখ টাকা জরিমানা করা হয়েছে। এ ধরনের অভিযান অব্যাহত থাকবে।

অভিযানের সময় উপস্থিত ছিলেন পরিবেশ অধিদপ্তরের কর্মকর্তা, সেনাবাহিনী, পুলিশ ও ফায়ার সার্ভিসের সদস্যরা।

