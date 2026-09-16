Ajker Patrika
En
বাগেরহাট

সিভিল সার্জনকে সভাকক্ষ থেকে বের হয়ে যেতে বললেন আইনমন্ত্রী

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­
সিভিল সার্জনকে সভাকক্ষ থেকে বের হয়ে যেতে বললেন আইনমন্ত্রী
বিরক্ত হয়ে সিভিল সার্জনকে বের হয়ে যেতে বলেন আইনমন্ত্রী। ছবি: সংগৃহীত

বাগেরহাট জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ে এক মতবিনিময় সভা চলাকালে বারবার মোবাইল ফোন বেজে ওঠা ও ফোনে কথা বলার কারণে জেলা সিভিল সার্জনের প্রতি ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন আইনমন্ত্রী মো. আসাদুজ্জামান। ঘটনার একপর্যায়ে তিনি ক্ষুব্ধ হয়ে সিভিল সার্জনকে সভা কক্ষ ছেড়ে চলে যেতে নির্দেশ দেন।

গত মঙ্গলবার দুপুরে জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ে স্থানীয় সংসদ সদস্য, বিভিন্ন সরকারি দপ্তরের কর্মকর্তা ও বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার প্রতিনিধিদের নিয়ে আয়োজিত এক মতবিনিময় সভায় এই ঘটনাটি ঘটে।

ঘটনার একটি ভিডিও ক্লিপ সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়ার পর বিষয়টি নিয়ে ব্যাপক আলোচনা শুরু হয়।

সভায় উপস্থিত কয়েকটি দপ্তরের একাধিক কর্মকর্তা ও প্রত্যক্ষদর্শীদের বরাতে জানা যায়, সভা চলাকালে আইনমন্ত্রীর কাছাকাছি আসনেই বসা ছিলেন বাগেরহাটের সিভিল সার্জন আ স মো. মাহবুবুল আলম। মন্ত্রীর পাশেই উপবিষ্ট ছিলেন জেলা প্রশাসক, খুলনা রেঞ্জের ডিআইজি এবং জেলা পুলিশ সুপার।

সভা চলাকালে সিভিল সার্জনের মোবাইল ফোন কয়েকবার বেজে ওঠে এবং তিনি ফোনকল রিসিভ করে একাধিকবার কক্ষের বাইরে যান ও ভেতরে আসেন।

সর্বশেষ আইনমন্ত্রী যখন বক্তব্য দিচ্ছিলেন, ঠিক সে সময় আবারও সিভিল সার্জনের ফোন বেজে ওঠে। এতে প্রচণ্ড অসন্তোষ প্রকাশ করেন মন্ত্রী।

ফোন বারবার বেজে ওঠার একপর্যায়ে আইনমন্ত্রী মো. আসাদুজ্জামান সিভিল সার্জনের উদ্দেশে বলেন, ‘এই, আপনি, সিভিল সার্জন সাহেব, ইউ গেট আউট ফ্রম দিস রুম (আপনি এই কক্ষ থেকে বের হয়ে যান)।’

আইনমন্ত্রী আরও যোগ করেন, ‘আপনি চারবার টেলিফোন...এখান থেকে নেমেছেন, উঠছেন, এই করেছেন। ইউ আর নট টু বিজি লাইক আদার পিপল। জাস্ট গেট আউট ফ্রম দিস রুম।’

মন্ত্রীর এই নির্দেশের পর সিভিল সার্জন মাহবুবুল আলম আসন থেকে উঠে দাঁড়ান। এ সময় আইনমন্ত্রী আবার বলেন, ‘দিস ইজ ইনডিসেন্ট (এটা অশোভন), দিস ইজ আ মিস কনডাক্ট (এটা অসদাচরণ)। ইউ আন্ডারস্ট্যান্ড দ্যাট?’

সীমান্তের ওপার থেকে ড্রোনে করে মাদক আসছে: আইনমন্ত্রীসীমান্তের ওপার থেকে ড্রোনে করে মাদক আসছে: আইনমন্ত্রী

পরবর্তীতে তাঁকে মোবাইল বন্ধ করে বসার নির্দেশ দিয়ে মন্ত্রী বলেন, ‘বসেন এখানে। ফোনটা বন্ধ করে বসেন। আপনি চারবার এখান থেকে বসছেন-উঠছেন, বক্তাদের অ্যাটেনশন ডাইভার্ট (মনোযোগে বিচ্যুত) করেছেন। আমরা এখানে সিরিয়াস বিজনেসে বসছি (গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা করছি)।’

অনুষ্ঠানের এই ঘটনার একটি ভিডিও ফুটেজ খুব দ্রুতই সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়ে। সরকারি দপ্তরের একটি উচ্চপর্যায়ের মতবিনিময় সভায় এই ধরনের ঘটনা এবং মন্ত্রীর কড়া অবস্থানের বিষয়টি নিয়ে নেটিজেনদের মধ্যে ব্যাপক আলোচনা-সমালোচনা তৈরি হয়েছে।

বিষয়:

বাগেরহাটমন্ত্রীবাগেরহাট সদরসিভিল সার্জনসামাজিক যোগাযোগমাধ্যম
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

পঠিত
সর্বশেষ
এলাকার খবর
খুঁজুন

পাঠকের আগ্রহ

সম্পর্কিত