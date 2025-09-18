পুকুরে ডুবে যাচ্ছিল নাতি, তুলতে গিয়ে দাদারও মৃত্যু

বাগেরহাট ও চিতলমারী প্রতিনিধি
বাগেরহাটের চিতলমারী উপজেলায় দাদার বাড়িতে ঢাকা থেকে বেড়াতে এসেছিল ৯ বছরের শিশু নূর কাদের মোল্লা। পুকুরে গোসল করতে নেমে একপর্যায়ে ডুবে যাচ্ছিল শিশুটি। বিষয়টি দেখতে পেয়ে নাতিকে বাঁচাতে পুকুরে ঝাঁপ দেন শাহজাহান মোল্লা (৮০)। কিন্তু দুজনের কেউ বেঁচে ফিরতে পারেনি।
আজ বৃহস্পতিবার দুপুরে উপজেলার শিবপুর গ্রামে পুকুরে ডুবে দাদা-নাতির এমন মর্মান্তিক মৃত্যুতে এলাকায় শোকের ছায়া নেমে এসেছে।
জানা গেছে, শিশু নূর কাদের মোল্লা চিতলমারী উপজেলার উত্তর শিবপুর গ্রামের নূর জামানের ছেলে। সে তার দাদা শাহজাহান মোল্লার বাড়িতে বেড়াতে এসেছিল। স্বজন ও স্থানীয় লোকজন দাদা-নাতিকে পুকুর থেকে তুলে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিলে চিকিৎসকেরা জানান, তারা দুজনই মারা গেছে।
চিতলমারী থানার উপপরিদর্শক (এসআই) মো. ফয়সাল আজকের পত্রিকাকে বলেন, পুকুরে ডুবে দাদা-নাতির মৃত্যুর ঘটনায় তাদের স্বজনদের কোনো অভিযোগ না থাকায় দাফনের অনুমতি দেওয়া হয়েছে।
বাগেরহাটের চিতলমারী উপজেলায় দাদার বাড়িতে ঢাকা থেকে বেড়াতে এসেছিল ৯ বছরের শিশু নূর কাদের মোল্লা। পুকুরে গোসল করতে নেমে একপর্যায়ে ডুবে যাচ্ছিল শিশুটি। বিষয়টি দেখতে পেয়ে নাতিকে বাঁচাতে পুকুরে ঝাঁপ দেন শাহজাহান মোল্লা (৮০)। কিন্তু দুজনের কেউ বেঁচে ফিরতে পারেনি।
আজ বৃহস্পতিবার দুপুরে উপজেলার শিবপুর গ্রামে পুকুরে ডুবে দাদা-নাতির এমন মর্মান্তিক মৃত্যুতে এলাকায় শোকের ছায়া নেমে এসেছে।
জানা গেছে, শিশু নূর কাদের মোল্লা চিতলমারী উপজেলার উত্তর শিবপুর গ্রামের নূর জামানের ছেলে। সে তার দাদা শাহজাহান মোল্লার বাড়িতে বেড়াতে এসেছিল। স্বজন ও স্থানীয় লোকজন দাদা-নাতিকে পুকুর থেকে তুলে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিলে চিকিৎসকেরা জানান, তারা দুজনই মারা গেছে।
চিতলমারী থানার উপপরিদর্শক (এসআই) মো. ফয়সাল আজকের পত্রিকাকে বলেন, পুকুরে ডুবে দাদা-নাতির মৃত্যুর ঘটনায় তাদের স্বজনদের কোনো অভিযোগ না থাকায় দাফনের অনুমতি দেওয়া হয়েছে।
আওয়ামী লীগ নেতা ও সাবেক ভূমিমন্ত্রী সাইফুজ্জামান চৌধুরী জাবেদ এবং তাঁর স্ত্রী রুকমিলা জামানের বিরুদ্ধে ইন্টারপোলের ‘রেড নোটিশ’ জারির আবেদন করেছে দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক)। বৃহস্পতিবার চট্টগ্রাম মহানগর সিনিয়র স্পেশাল জজ (ভারপ্রাপ্ত) মো. আবদুর রহমানের আদালতে দুদক চট্টগ্রাম কার্যালয়ের পক্ষ থেকে এ আবেদন২ মিনিট আগে
পটুয়াখালীর বাউফল উপজেলায় মাইনুল ইসলাম (৩২) নামের নিষিদ্ধঘোষিত ছাত্রলীগের সাবেক এক নেতাকে আটক করেছে পুলিশ। জামায়াতে ইসলামীর যুব কমিটির নেতা দাবি করে তাঁকে থানা থেকে ছাড়িয়ে নেওয়ার চেষ্টা করেন সংগঠনটির এক নেতা। আজ বৃহস্পতিবার বেলা ১১টার দিকে উপজেলার কেশবপুর ইউনিয়নের মমিনপুর...৩০ মিনিট আগে
প্রতারণার মামলায় ই-কমার্স প্রতিষ্ঠান ই-ভ্যালির প্রধান নির্বাহী মোহাম্মদ রাসেল ও তাঁর স্ত্রী এবং প্রতিষ্ঠানটির চেয়ারম্যান শামীমা নাসরিনকে আরও একটি প্রতারণার মামলায় তিন বছরের সশ্রম কারাদণ্ড দেওয়া হয়েছে। আজ বৃহস্পতিবার ঢাকার মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট মনিরুল ইসলাম এ রায় ঘোষণা করেন।৩৪ মিনিট আগে
বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের (বাকৃবি) গবেষণা প্রকল্পের খামার থেকে দরপার ও গাড়ল জাতের ১৪টি ভেড়া চুরির ঘটনা ঘটেছে। গতকাল বুধবার রাতে মাৎস্যবিজ্ঞান অনুষদের গেটের পাশের খামারে এই ঘটনা ঘটে। তবে ঠিক কোন সময়ে চুরি হয়েছে, তা নিশ্চিত হওয়া যায়নি।৩৯ মিনিট আগে