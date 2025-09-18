Ajker Patrika
তৃতীয় দিনের মতো বাগেরহাটে নির্বাচন অফিস ঘেরাও চলছে, তাঁবু টানিয়ে নেতা-কর্মীদের অবস্থান

বাগেরহাট প্রতিনিধি
আজ সকাল থেকে বাগেরহাট নির্বাচন কর্মকর্তা কার্যালয়ের সামনে তাঁবু টানিয়ে অবস্থান নিয়েছেন সর্বদলীয় সম্মিলিত কমিটির নেতা-কর্মীরা। ছবি: আজকের পত্রিকা
আসন্ন সংসদ নির্বাচনে বাগেরহাটে চারটি আসন বহাল রাখার দাবিতে তৃতীয় দিনের মতো জেলা নির্বাচন অফিস ঘেরাও করে অবস্থান কর্মসূচি পালন করছেন সর্বদলীয় সম্মিলিত কমিটির নেতা-কর্মীরা। বৃহস্পতিবার (১৮ সেপ্টেম্বর) সকাল থেকে নির্বাচন কর্মকর্তার কার্যালয়ের সামনে তাঁবু টানিয়ে অবস্থান নিয়েছেন তাঁরা।

নেতা-কর্মীরা জানান, দুর্গাপূজা শেষ না হওয়া পর্যন্ত নির্বাচন অফিস ঘেরাও ও অবস্থান কর্মসূচি অব্যাহত থাকবে। দাবি না মানা পর্যন্ত এই আন্দোলন চলবে বলে ঘোষণা দিয়েছেন তাঁরা।

সর্বদলীয় সম্মিলিত কমিটির কো-কনভেনার ও জেলা বিএনপির সাবেক সভাপতি এম এ সালাম বলেন, ‘আমরা আদালতে একটি রিট পিটিশন দাখিল করেছি। আদালত প্রাথমিকভাবে ১০ দিনের রুল জারি করেছেন। আমাদের দাবি পূরণ না হওয়া পর্যন্ত আন্দোলন চালিয়ে যাব এবং প্রয়োজনে অসহযোগ আন্দোলনেরও ঘোষণা দিচ্ছি।’

এদিকে, বাগেরহাটে চারটি সংসদীয় আসন বহাল করতে কেন নির্দেশনা দেওয়া হবে না, তা জানতে চেয়ে রুল জারি করেছেন হাইকোর্ট। একই সঙ্গে বাগেরহাটের চারটি আসনকে কমিয়ে তিনটি করার নির্বাচন কমিশনের গেজেট কেন অবৈধ হবে না, রুলে তা-ও জানতে চাওয়া হয়েছে। নির্বাচন কমিশনসহ সংশ্লিষ্টদের আগামী ১০ দিনের মধ্যে রুলের জবাব দিতে বলা হয়েছে।

গত ৩০ জুলাই নির্বাচন কমিশন বাগেরহাটের চারটি আসনের মধ্যে একটি কমিয়ে তিনটি করার প্রাথমিক প্রস্তাব দিলে স্থানীয়দের মধ্যে অসন্তোষ সৃষ্টি হয়। এরপর থেকে বাগেরহাটবাসী চারটি আসন বহাল রাখার দাবিতে আন্দোলন শুরু করে। নির্বাচন কমিশনের শুনানিতে অংশগ্রহণ করার পরেও ৪ সেপ্টেম্বর শুধু সীমানা পরিবর্তন করে তিনটি আসনই রেখে চূড়ান্ত গেজেট প্রকাশ করা হয়। কমিটির নেতারা বলছেন, এই আসনবিন্যাস জনমানুষের দাবিকে উপেক্ষা করা হয়েছে।

বিষয়:

বাগেরহাটবিএনপিখুলনা বিভাগনির্বাচনজেলার খবর
