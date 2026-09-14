নিখোঁজের তিন দিন পর খালে মিলল শিশুর লাশ, পুলিশ বলছে হত্যা

বাগেরহাটের শরণখোলায় নিখোঁজের তিন দিন পর রাফি আকন (৯) নামের এক শিশুর মরদেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ। আজ সোমবার সকাল ১০টার দিকে উপজেলার দক্ষিণ আমড়াগাছিয়া গ্রামের বাড়ির পেছনের খাল থেকে মরদেহটি উদ্ধার করা হয়।
রাফি ওই গ্রামের জসিম আকনের ছেলে। সে আমড়াগাছিয়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রথম শ্রেণির শিক্ষার্থী ছিল।
নিহতের পরিবার ও পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, শুক্রবার (১১ সেপ্টেম্বর) বিকেল ৪টার দিকে নিজ বাড়ি থেকে নিখোঁজ হয় রাফি। স্বজনেরা সম্ভাব্য বিভিন্ন স্থানে খোঁজাখুঁজি করেও তার কোনো সন্ধান পাননি। পরবর্তীতে এ ঘটনায় শনিবার (১২ সেপ্টেম্বর) শরণখোলা থানায় একটি সাধারণ ডায়েরি (জিডি) করে পরিবার।
নিখোঁজের তিন দিন পর আজ সোমবার সকালে নিজ বাড়ির পেছনের দক্ষিণ আমড়াগাছিয়া খালে ভাসমান অবস্থায় রাফির মরদেহ দেখতে পেয়ে পুলিশে খবর দেন। পরে পুলিশ গিয়ে মরদেহ উদ্ধার করে।
ঘটনার প্রাথমিক তদন্ত শেষে মোরেলগঞ্জ সার্কেলের অতিরিক্ত পুলিশ সুপার মাহমুদ খাঁন জানান, এটি একটি হত্যাকাণ্ড বলে প্রাথমিক ধারণা করা হচ্ছে। কারণ নিহত শিশুটির শরীরে বেশ কয়েকটি আঘাতের চিহ্ন পাওয়া গেছে।
তিনি আরও জানান, ময়নাতদন্তের প্রতিবেদন পেলে মৃত্যুর সঠিক কারণ জানা সম্ভব হবে। পাশাপাশি পরিবারের করা অভিযোগের ভিত্তিতে অনুসন্ধানের স্বার্থে ইতিমধ্যে কয়েকজনকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য পুলিশ হেফাজতে নেওয়া হয়েছে। জিজ্ঞাসাবাদ শেষে এ বিষয়ে পরবর্তী আইনগত পদক্ষেপ নেওয়া হবে।
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