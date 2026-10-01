স্বামীর ভ্যানের চাকায় ওড়না পেঁচিয়ে গৃহবধূর মৃত্যু

বাগেরহাটের ফকিরহাটে স্বামীর ব্যাটারিচালিত অটোভ্যানের চাকায় ওড়না পেঁচিয়ে সালমা আক্তার (৩৩) নামের এক গৃহবধূর করুণ মৃত্যু হয়েছে। দুর্ঘটনার সময় তাঁর স্বামী মো. জাহাঙ্গীর আলম নিজেই ভ্যানটি চালাচ্ছিলেন।
পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, গতকাল বুধবার (৩০ সেপ্টেম্বর) সন্ধ্যার পর জাহাঙ্গীর আলমের ভ্যানে চড়ে সালমা আক্তার বাড়ি থেকে ফকিরহাট সদর বাজারের দিকে যাচ্ছিলেন। পথিমধ্যে উপজেলার ব্র্যাকের মোড় এলাকায় পৌঁছালে অসাবধানতাবশত সালমার গলার ওড়না ভ্যানের চাকায় পেঁচিয়ে যায়। এতে তিনি ভ্যান থেকে নিচে ছিটকে পড়ে গুরুতর আহত হন।
স্থানীয়রা তাঁকে উদ্ধার করে প্রথমে ফকিরহাট উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে যান। পরে অবস্থার অবনতি হলে আশঙ্কাজনক অবস্থায় রাতেই তাঁকে খুলনা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পাঠানো হয়। সেখানে রাত ১০টার দিকে সালমা আক্তারকে মৃত ঘোষণা করা হয়।
ফকিরহাট মডেল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. রজিউল্লাহ খান জানান, সড়ক দুর্ঘটনায় গৃহবধূর মৃত্যুর বিষয়টি পুলিশ খতিয়ে দেখছে।
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