Ajker Patrika
En
ঢাকা

কারাগারে অসুস্থ আসামি, ঢামেকে মৃত্যু

ঢামেক প্রতিবেদক
আপডেট : ০৩ সেপ্টেম্বর ২০২৬, ১৩: ২১
কারাগারে অসুস্থ আসামি, ঢামেকে মৃত্যু
ফাইল ছবি

ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারে (কেরানীগঞ্জ) বন্দী বাবুল হোসেন (৪৫) নামে এক আসামির ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে মৃত্যু হয়েছে।

আজ বৃহস্পতিবার (৩ সেপ্টেম্বর) সকাল ১০টার দিকে ওই বন্দীকে কারাগার থেকে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের জরুরি বিভাগে আনা হলে চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন।

ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের পুলিশ ক্যাম্পের ইনচার্জ (পরিদর্শক) মো. ফারুক জানান, আজ সকালে ওই আসামি অসুস্থ হয়ে পড়ে। এরপর কারারক্ষীরা তাঁকে হাসপাতালে নিয়ে আসলে চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন। মরদেহ ময়নাতদন্তের জন্য মর্গে রাখা হয়েছে।

কারা সূত্রে জানা যায়, যাত্রাবাড়ী থানার একটি মাদক মামলার আসামি ছিলেন বাবুল হোসেন। তাঁর বাড়ি যশোর জেলার কোতোয়ালি থানার মনোহরপুর এলাকায়। তাঁর বাবার নাম মৃত আব্দুল মজিদ।

বিষয়:

মৃত্যুকেরানীগঞ্জঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারচিকিৎসক
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

পঠিত
সর্বশেষ
এলাকার খবর
খুঁজুন

পাঠকের আগ্রহ

সম্পর্কিত