ছাত্রদল নেতা সোহেল হত্যা মামলার আসামি ঢাকায় গ্রেপ্তার

বাগেরহাটের শরণখোলায় ছাত্রদল নেতা আরিফুল ইসলাম সোহেল হত্যা মামলার এজাহারভুক্ত আসামি ইব্রাহিম বয়াতিকে (৩৮) গ্রেপ্তার করা হয়েছে।
বৃহস্পতিবার (১৯ মার্চ) র্যাব-১০-এর সহায়তায় শরণখোলা থানা-পুলিশ রাজধানী ঢাকা থেকে তাঁকে গ্রেপ্তার করে।
১ মার্চ শরণখোলা উপজেলার খুড়িয়াখালী গ্রামে প্রতিপক্ষের হামলায় ছাত্রদল নেতা সোহেল নিহত হওয়ার পর থেকে ইব্রাহিম বয়াতি পালিয়ে ঢাকায় অবস্থান করছিল। সে ওই মামলার এজাহারভুক্ত ৫ নম্বর আসামি ও একই মামলার অপর আসামি শাজাহান বয়াতির ছেলে।
ছাত্রদল নেতা ও মালয়েশিয়াপ্রবাসী আরিফুল ইসলাম সোহেল হত্যা মামলায় এ পর্যন্ত এজাহারভুক্ত চার আসামিকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে বলে শরণখোলা থানার ওসি শামিনুল হক জানান।
