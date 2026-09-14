চিতলমারীতে সাজাপ্রাপ্ত তিন নারীসহ গ্রেপ্তার ৬

বাগেরহাটের চিতলমারী থানা-পুলিশ অভিযান চালিয়ে সাজাপ্রাপ্ত তিন নারীসহ ছয়জনকে গ্রেপ্তার করেছে।
আজ সোমবার বেলা ৩টার দিকে গ্রেপ্তারকৃতদের আদালতে প্রেরণ করা হয়েছে। গতকাল রোববার রাতে উপজেলার বিভিন্ন এলাকায় অভিযান চালিয়ে তাদের গ্রেপ্তার করা হয়।
চিতলমারী থানার পরিদর্শক (তদন্ত) মিলন কুমার ঘোষ এতথ্য নিশ্চিত করেছেন।
ওসি মিলন কুমার ঘোষ জানান, চেক প্রত্যাখ্যানের মামলায় সাজাপ্রাপ্ত ওয়ারেন্টভুক্ত তিন নারী হলেন উপজেলার চৌদ্দহাজারী গ্রামের মো. জাকির ফকিরের স্ত্রী রুপিয়া বেগম, চরবানিয়ারী গ্রামের শ্যামল মণ্ডলের স্ত্রী কনিকা মণ্ডল ও দড়িউমাজুড়ি গ্রামের সুরেন বাইনের স্ত্রী বাসন্তী বাইন।
এ ছাড়া শুধু ওয়ারেন্টভুক্ত গ্রেপ্তারকৃতরা হলেন শৈলদাহ গ্রামের বেদার শেখের ছেলে সাদ্দাম শেখ, সুড়িগাতি গ্রামের দেবশাস বিশ্বাসের ছেলে দেবাশীষ বিশ্বাস ও দড়িউমাজুড়ি গ্রামের কেষ্ট মণ্ডলের ছেলে আশিষ মণ্ডল।
আজ সোমবার দুপুরে গ্রেপ্তারকৃতদের পুলিশের প্রিজন ভ্যানে আদালতে প্রেরণ করা হয়েছে।
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