Ajker Patrika
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বরিশাল

রাসায়নিক মিশ্রিত ৭০০ কেজি পোয়া মাছ জব্দ, অর্ধলাখ টাকা অর্থদণ্ড

মুলাদী (বরিশাল) প্রতিনিধি 
আপডেট : ১৪ সেপ্টেম্বর ২০২৬, ১৮: ৫১
রাসায়নিক মিশ্রিত ৭০০ কেজি পোয়া মাছ জব্দ, অর্ধলাখ টাকা অর্থদণ্ড
মুলাদীতে ক্ষতিকর রাসায়নিক মিশ্রিত পোয়া মাছ মাটিচাপা দেয় প্রশাসন। ছবি: আজকের পত্রিকা

বরিশালের মুলাদীতে ভ্রাম্যমাণ আদালতের অভিযানে প্রায় ৭০০ কেজি ওষুধ মেশানো পোয়া মাছ জব্দ করা হয়েছে। পরে জব্দ করা মাছ মাটিচাপা দিয়ে ধ্বংস করা হয়। এ সময় মজিবুর রহমান নামের এক মাছ ব্যবসায়ীকে আটক করেছে প্রশাসন।

আজ সোমবার সকাল ১০টার দিকে মুলাদী বন্দরের পূর্ববাজার পুরাতন লঞ্চঘাট ও মুলাদী বন্দর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় এলাকায় এ অভিযান পরিচালনা করা হয়। অভিযানে নেতৃত্ব দেন উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি) ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট পরাগ সাহা। এ সময় জ্যেষ্ঠ উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা মো. আবুল বাশার ও মুলাদী থানা-পুলিশ উপস্থিত ছিলেন।

জানা গেছে, সাদা পোয়া মাছকে কৃত্রিমভাবে লাল রং করতে ক্ষতিকর রাসায়নিক মেশানো হচ্ছিল। গোপন সংবাদের ভিত্তিতে বন্দরের পূর্ববাজার এলাকা থেকে প্রায় ৭০০ কেজি মাছ জব্দ করা হয়। পরে জব্দ করা মাছ নয়াভাঙনী নদীর তীরে মাটিচাপা দেওয়া হয়।

জ্যেষ্ঠ উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা মো. আবুল বাশার জানান, রাসায়নিক রং মেশানো মাছ জনস্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর। এ ধরনের মাছ বাজারজাতকরণ রোধে অভিযান পরিচালনা করা হয়েছে। বিকেলে আটক ব্যক্তিকে ৫০ হাজার টাকা অর্থদণ্ড করা হয়েছে।

বিষয়:

বরিশাল জেলাজব্দমুলাদীজেলার খবরমাছভ্রাম্যমাণ আদালত
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