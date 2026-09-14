কলাপাড়ায় বিআরটিসি বাসচাপায় শিশু নিহত

পটুয়াখালীর কলাপাড়ায় বিআরটিসি বাসের চাকায় পিষ্ট হয়ে মাহিন (৬) নামের এক শিশু শিক্ষার্থীর মৃত্যু হয়েছে। আজ সোমবার দুপুর ১২টার দিকে কুয়াকাটা-কলাপাড়া মহাসড়কের হাজিপুর বাজারসংলগ্ন এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে।
মাহিন লতাচাপলী ইউনিয়নের মুসুল্লীয়াবাদ গ্রামের মহিউদ্দিন বিশ্বাসের ছেলে। সে দক্ষিণ মুসুল্লীয়াবাদ সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিশু শ্রেণির শিক্ষার্থী ছিল।
পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, বরিশালে খালার বাড়ি বেড়াতে যাওয়ার জন্য মাহিনসহ তার নানা-নানি মহাসড়কে গিয়ে বাসের জন্য অপেক্ষা করছিলেন। এ সময় কুয়াকাটা থেকে ছেড়ে আসা একটি বিআরটিসি (ঢাকা মেট্রো-ব-১৫-৬৪৩৫) বাসকে তাঁরা থামানোর সংকেত দেন। পরে বাসটি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে মাহিনকে চাপা দেয়। এতে চাকায় পিষ্ট হয়ে ঘটনাস্থলেই তার মৃত্যু হয়।
কলাপাড়া থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) নজরুল ইসলাম বলেন, বাসের চালককে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য থানায় নেওয়া হয়েছে। পরবর্তী আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।
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