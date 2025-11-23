ডেটা সেন্টার বিপ্লবের দ্বারপ্রান্তে ভারত, পানি-বিদ্যুৎ সংকটে ভোগান্তি বাড়বে সাধারণ মানুষের

আজকের পত্রিকা ডেস্ক
এশিয়া মহাদেশের তৃতীয় বৃহত্তম অর্থনীতি এখন ভারত। কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার (এআই) অবিশ্বাস্য এবং দ্রুতগতির উত্থান ডেটা সেন্টার শিল্পে এক বিশাল জোয়ার এনেছে এই দেশে। ফলে দেশটি একটি বৈশ্বিক ডিজিটাল কেন্দ্রে পরিণত করার সম্ভাবনা তৈরি হয়েছে। আধুনিক ডিজিটাল জীবনের মেরুদণ্ড এই ডেটা সেন্টারগুলো মূলত কম্পিউটার সার্ভার, আইটি পরিকাঠামো এবং নেটওয়ার্ক সরঞ্জাম হোস্ট করে। এই ডেটা সেন্টারগুলোই চ্যাটজিপিটি-এর জটিল প্রশ্ন থেকে শুরু করে ইলেকট্রিক যান (ইভি) পরিচালনা এবং স্ট্রিমিং পরিষেবার মতো সবকিছুর শক্তি জোগায়।
গত মাসে এই খাতের সবচেয়ে বড় খবর আসে যখন প্রযুক্তি জায়ান্ট গুগল ভারতের দক্ষিণাঞ্চলীয় রাজ্য অন্ধ্রপ্রদেশের বিশাখাপত্তমে একটি অত্যাধুনিক এআই ডেটা সেন্টারে রেকর্ড ১৫ বিলিয়ন ডলার বিনিয়োগের ঘোষণা দেয়। এটি ভারতে গুগলের ইতিহাসে সর্ববৃহৎ একক বিনিয়োগ।
এই বিনিয়োগের ধারা অব্যাহত রেখে আমাজন ওয়েব সার্ভিসেস (এডব্লিউএস) এবং মেটা-এর মতো জায়ান্ট এবং স্থানীয় সংস্থা যেমন রিলায়েন্স ইন্ডাস্ট্রিজসহ বহু সংস্থা ভারতের ডেটা সেন্টার বাজারে বিলিয়ন বিলিয়ন ডলার ঢালছে। এমনকি বিলাসবহুল রিয়েল এস্টেট ডেভেলপাররাও এখন এই বিশাল কম্পিউটিং অবকাঠামোগুলো তৈরির প্রতিযোগিতায় নেমেছে।
গ্লোবাল রিয়েল এস্টেট উপদেষ্টা জেএলএল (জেএলএল)-এর মতে, এই শিল্প বিশাল উত্থানের জন্য প্রস্তুত। অনুমান করা হচ্ছে, ২০২৭ সালের মধ্যে ভারতের ডেটা সেন্টারের সক্ষমতা ৭৭ শতাংশ বেড়ে ১.৮ গিগাওয়াটে পৌঁছাবে। বিভিন্ন অনুমান অনুযায়ী, ২০৩০ সালের মধ্যে এই সক্ষমতা সম্প্রসারণের জন্য ২৫ থেকে ৩০ বিলিয়ন ডলার ব্যয় করা হবে।
বিশেষজ্ঞদের মতে, ডেটা সেন্টারের জন্য ভারতের আকর্ষণীয় হয়ে ওঠার পেছনে একাধিক শক্তিশালী অর্থনৈতিক কারণ রয়েছে, যেমন:
কম পরিচালন ব্যয়: কোটা রিসার্চ (Kotak Research)-এর তথ্য অনুসারে, ভারতে ডেটা সেন্টার স্থাপনের খরচ বিশ্বের মধ্যে সর্বনিম্ন, শুধু চীনের চেয়ে সামান্য বেশি। উপরন্তু, যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য এবং জাপানের তুলনায় ভারতে বিদ্যুতের খরচ উল্লেখযোগ্যভাবে কম।
বিশাল ডেটার চাহিদা: যদিও বিশ্বে মোট ডেটা তৈরির প্রায় ২০ শতাংশ ভারতের অবদান, বিশ্বব্যাপী ডেটা সেন্টার সক্ষমতার মাত্র ৩ শতাংশ ভারতে রয়েছে। ক্রমবর্ধমান ইন্টারনেট এবং মোবাইল ব্যবহারের কারণে ২০২৮ সালের মধ্যে ভারত বিশ্বের সর্বোচ্চ ডেটা ব্যবহারকারী দেশে পরিণত হবে বলে আশা করা হচ্ছে—ফলে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ইউরোপ এবং চীনকেও ছাড়িয়ে যাবে।
এআই-এর প্রভাব: এআই চ্যাটবটগুলোর দ্বিতীয় বৃহত্তম ব্যবহারকারী রয়েছে ভারতে। কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা এবং মেশিন লার্নিংয়ের জন্য অতিরিক্ত কম্পিউটিং সক্ষমতার প্রয়োজনীয়তা ডেটা সেন্টারের চাহিদাকে আরও বাড়িয়ে তুলছে।
প্রযুক্তিগত মানবসম্পদ: এই শিল্পের দ্রুত বৃদ্ধির জন্য প্রয়োজনীয় বিশ্বমানের প্রযুক্তিগত প্রতিভা ও দক্ষ জনবল এ দেশে প্রচুর পরিমাণে বিদ্যমান।
ইনস্টিটিউট ফর এনার্জি ইকোনমিকস অ্যান্ড ফিন্যান্সিয়াল অ্যানালাইসিস-এর দক্ষিণ এশিয়া পরিচালক বিভূতি গর্গ বলেন, ‘যেমন আমরা নব্বই এবং দুই হাজারের দশকে আইটি পরিষেবার উত্থানকে কাজে লাগিয়েছিলাম, এটিও আমাদের জন্য আরেকটি বিশাল অর্থনৈতিক সুযোগ।’
এই বিপুল বিনিয়োগ দেশের উন্নয়নের জন্য গুরুত্বপূর্ণ হলেও, ডেটা সেন্টারগুলো যেহেতু বিপুল পরিমাণে বিদ্যুৎ এবং পানি ব্যবহার করে, তাই এটি ভারতের ডিকার্বনাইজেশন (কার্বনমুক্ত অর্থনীতি) পরিকল্পনা এবং পরিবেশের জন্য গভীর উদ্বেগ তৈরি করেছে। বিশেষ করে পানির সংকট এবং বিদ্যুতের ঘাটতি থাকা ভারতে এই চ্যালেঞ্জ আরও প্রকট।
বিশ্বব্যাংকের তথ্য অনুযায়ী, বিশ্বের মোট জনসংখ্যার ১৮ শতাংশ ভারতে বাস করলেও, এখানে রয়েছে মাত্র ৪ শতাংশ পানিসম্পদ, যা ভারতকে বিশ্বের সবচেয়ে পানি-সংকটপূর্ণ দেশগুলোর মধ্যে স্থান দিয়েছে।
ডেটা সেন্টারগুলোর পানির ব্যবহার ২০২৫ সালের ১৫০ বিলিয়ন লিটার থেকে ২০৩০ সালের মধ্যে দ্বিগুণেরও বেশি বেড়ে ৩৫৮ বিলিয়ন লিটারে পৌঁছাবে বলে অনুমান করা হচ্ছে। এটি ভারতের ভূগর্ভস্থ পানিস্তরকে তীব্র চাপের মুখে ফেলবে।
এসঅ্যান্ডপি গ্লোবাল-এর সমীক্ষা অনুযায়ী, এই দশকের মধ্যেই ভারতের ৬০-৮০ শতাংশ ডেটা সেন্টারকে সীমিত পানি সরবরাহের চাপে পড়তে হবে।
অ্যাডভোকেসি গ্রুপ হিউম্যান রাইটস ফোরাম অন্ধ্র প্রদেশ সরকারের বিরুদ্ধে গুগলের ডেটা সেন্টারের জন্য ‘সরকারি সম্পদ শোষণ’ বিষয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেছে। কারণ বিশাখাপত্তম শহর ইতিমধ্যেই তীব্র পানি-সংকটে ভুগছে বলে জানিয়েছে তারা।
আন্তর্জাতিক শক্তি সংস্থা (আইইএ)-এর মতে, ডেটা সেন্টারগুলোর জন্য ভারতের বিদ্যুৎ ব্যবহার দেশের মোট বিদ্যুতের চাহিদার ০.৫-১ শতাংশ থেকে বেড়ে প্রায় ১-২ শতাংশ হবে।
বিভূতি গর্গ সতর্ক করেন, ‘এর অর্থ হতে পারে জীবাশ্ম জ্বালানি ভিত্তিক বিদ্যুতের ব্যবহার বৃদ্ধি। কারণ বর্তমানে এমন কোনো নিয়ম বা বিধি নেই যা ডেটা সেন্টারগুলোকে নবায়নযোগ্য শক্তি ব্যবহার করতে বাধ্য করে।’
ওয়াটার রিসার্চ অর্গানাইজেশন ডব্লিউআরআই ইন্ডিয়ার সাহানা গোস্বামী জানান, ডেটা সুরক্ষা এবং ডেটা সেন্টার নিয়ন্ত্রণের জন্য সুস্পষ্ট নীতি থাকলেও, পানির ব্যবহার এই নীতিগুলোর মধ্যে প্রধানভাবে স্থান পায়নি, এটা বলতে গেলে একটা গুরুত্বপূর্ণ ব্লাইন্ড স্পট। এর ফলে দীর্ঘ মেয়াদে এই সেন্টারগুলোর কার্যকারিতায় ব্যাঘাত ঘটার ঝুঁকি রয়েছে। গ্রীষ্মকালে পানির অভাবে ডেটা সেন্টারগুলো বন্ধ হয়ে গেলে ব্যাংকিং, হাসপাতাল বা পরিবহন ব্যবস্থার মতো জরুরি পরিষেবাগুলো ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে।
এসব সংকট মোকাবিলায় বিশেজ্ঞরা কিছু বিকল্প পরামর্শ দিয়েছেন:
পানির পুনর্ব্যবহার বাধ্যতামূলক করা: বেঙ্গালুরুর ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অব সায়েন্সের বিশেষজ্ঞ প্রবীণ রামমূর্তি বলেন, ডেটা সেন্টার ঠান্ডা করার প্রয়োজনের জন্য অবশ্যই অ-পানীয় বা পরিশোধিত বর্জ্য পানি ব্যবহার বাধ্যতামূলক করা উচিত।
শূন্য-পানি প্রযুক্তি: বিশ্বব্যাপী উন্নত হওয়া শূন্য-পানি শীতলকরণ প্রযুক্তি ব্যবহার করা এবং নতুন প্রকল্পগুলোর জন্য ‘কম চাপযুক্ত পানি অববাহিকা’ নির্বাচন করা উচিত। অর্থাৎ যেসব এলাকায় প্রাকৃতিক পানির ব্যবহার কম সেসব স্থানে ডেটা সেন্টার স্থাপনে জোর দিতে হবে।
সবুজ জ্বালানি বাধ্যতামূলক করা: বিভূতি গর্গ জোর দেন, ডেটা সেন্টারগুলোর কার্বন ফুটপ্রিন্ট কমানোর জন্য নবায়নযোগ্য জ্বালানি কোম্পানিগুলোর সঙ্গে চুক্তি করলেও, ‘সবুজ জ্বালানি ব্যবহার আনুষ্ঠানিকভাবে বাধ্যতামূলক’ করলে তবেই এই ডিজিটাল উন্নয়ন আরও টেকসই হবে।
বিভূতি গর্গ উপসংহারে বলেন, ‘শেষ পর্যন্ত, আমাদের নিশ্চিত করতে হবে যে একটি ভালো জিনিসের জন্য অন্য ভালো জিনিস যেন বলি না হয়।’
সূত্র: বিবিসি
আজকের পত্রিকা ডেস্ক
যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের ইউক্রেন যুদ্ধ বন্ধে ২৮ দফা শান্তি প্রস্তাব দিয়েছেন। এই প্রস্তাব অনুসারে, কিয়েভকে ইউক্রেনের পূর্বাঞ্চলে বিশাল একটি অংশ রাশিয়াকে ছেড়ে দিতে হবে, সেনাবাহিনীর আকার কমাতে হবে এবং ন্যাটোতে যোগ না দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিতে হবে।
মার্কিন সংবাদমাধ্যম এই ২৮ দফা পরিকল্পনার একটি খসড়া পেয়েছে। পরে তা তা এক ইউক্রেনীয় কর্মকর্তা, এক মার্কিন কর্মকর্তা এবং প্রস্তাবটির সঙ্গে পরিচিত একটি সূত্র যাচাই করেছে। যুক্তরাষ্ট্র ইউক্রেনকে ‘দ্রুততর সময়সীমার’ মধ্যে সমঝোতায় পৌঁছাতে চাপ দিচ্ছে। আর পরিকল্পনায় এমন সব প্রস্তাব রয়েছে, যা ইউক্রেন বহুবার প্রত্যাখ্যান করেছে। তবে এবার ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট ভলোদিমির জেলেনস্কি পরিকল্পনাটিকে সরাসরি বাতিল করছেন না।
হোয়াইট হাউসের এক জ্যেষ্ঠ কর্মকর্তা স্বীকার করেছেন, পরিকল্পনাটি ইউক্রেনের জন্য ‘সহজ নয়।’ তবে তাঁর দাবি, যুদ্ধ থামাতেই হবে, আর তা না হলে ইউক্রেন আরও বেশি এলাকা হারাতে পারে।
ট্রাম্পের বিশেষ দূত স্টিভ উইটকফ এই খসড়া তৈরি করেছেন এবং এতে পররাষ্ট্রসচিব মার্কো রুবিও ও ট্রাম্পের জামাতা জ্যারেড কুশনারের মতামতও ছিল। উইটকফ পরিকল্পনাটি নিয়ে রাশিয়ার দূত কিরিল দিমিত্রিয়েভের সঙ্গে আলোচনা করেছেন। দিমিত্রিয়েভ অ্যাক্সিওসকে বলেন, তিনি আশাবাদী, কারণ এ বার ‘রাশিয়ার অবস্থান সত্যিই গুরুত্ব পাচ্ছে।’ যদিও রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন এখনো পরিকল্পনাটিকে প্রকাশ্যে সমর্থন দেননি।
দিমিত্রিয়েভের সঙ্গে বৈঠকের পর উইটকফ ও কুশনার ইউক্রেনের জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা রুস্তেম উমেরভের সঙ্গেও পরিকল্পনাটি নিয়ে আলোচনা করেন। মার্কিন সেনাবাহিনীর সচিব ড্যান ড্রিসকল গতকাল বৃহস্পতিবার পরিকল্পনাটি আনুষ্ঠানিকভাবে জেলেনস্কির হাতে তুলে দেন। এর পর জেলেনস্কি জানান, তিনি ট্রাম্প ও তাঁর দলের সঙ্গে এটি নিয়ে আলোচনা করতে প্রস্তুত।
জেলেনস্কি বলেছেন, এই প্রস্তাব যুক্তরাষ্ট্রের ‘চিন্তার দৃষ্টিভঙ্গি’, চূড়ান্ত প্রস্তাব নয়। ইউক্রেন যুদ্ধ বন্ধে তাঁর অবস্থানের চূড়ান্ত রেখা স্পষ্ট করেছে এবং বলেছে পরিকল্পনাটিকে ‘বাস্তব অর্থবহ’ করতে নিজেদের প্রস্তাব দেবে। এক মার্কিন কর্মকর্তা অ্যাক্সিওসকে বলেছেন, পরিকল্পনাটিকে তারা ‘জীবন্ত নথি’ হিসেবে দেখছেন, আলোচনার ভিত্তিতে যা পরিবর্তিত হতে পারে। ওই কর্মকর্তার দাবি, আলোচনার সময় ইউক্রেন বেশ কিছু পয়েন্ট নিয়ে ইতিবাচক ছিল এবং তাতে তাদের কিছু অবস্থান যুক্ত করতেও পেরেছে।
ট্রাম্প ব্যক্তিগতভাবে পরিকল্পনাটিকে সমর্থন দিয়েছেন। হোয়াইট হাউসের জ্যেষ্ঠ কর্মকর্তা বলেন, ‘আমরা ইউক্রেন যুদ্ধ থামানোর জন্য গুরুত্বের সঙ্গে কাজ করছি, ঠিক যেমন গাজা যুদ্ধ শেষ করেছি। আমরা মনে করি পরিকল্পনাটি সহজ নয়, কিন্তু ইউক্রেনের জন্য ভালো।’
ইউক্রেনে ভূখণ্ড ছাড়ার পাশাপাশি খসড়ায় বলা আছে, ইউক্রেনের ভূখণ্ডে আবার রুশ অনুপ্রবেশ হলে ‘সুনির্দিষ্ট সমন্বিত সামরিক প্রতিক্রিয়া’ দেওয়া হবে। যুক্তরাষ্ট্র এতে কী ভূমিকা নেবে, তা স্পষ্ট নয়। পরিকল্পনায় অর্থনৈতিক ব্যবস্থাও রয়েছে—জমে থাকা রুশ সম্পদের একটি অংশ দিয়ে ইউক্রেন পুনর্গঠনের তহবিল গঠন, রাশিয়ার ওপর নিষেধাজ্ঞা তুলে নেওয়া, যুক্তরাষ্ট্র ও রাশিয়ার দীর্ঘমেয়াদি অংশীদারত্ব (যেমন কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা ও খনন খাতে) এবং রাশিয়ার জি–৮–এ ফিরে আসা।
যুদ্ধ চলাকালে যে সব পক্ষ যা করেছে—সবাইকে সাধারণ ক্ষমা দেওয়া হবে। অর্থাৎ রুশ কর্মকর্তাদের ও সেনাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধাপরাধের মামলা চলবে না। ইউক্রেনকে চুক্তির ১০০ দিনের মধ্যে নির্বাচন আয়োজন করতে হবে। জেলেনস্কি সেপ্টেম্বর মাসে অ্যাক্সিওসকে বলেছিলেন, যুদ্ধবিরতি হলেই তিনি নির্বাচন চান।
নিচে ছাড়া বর্তমান ২৮ দফা পরিকল্পনাটি হুবহু তুলে ধরা হলো। অ্যাক্সিওস স্পষ্টতার জন্য কিছুস্থানে ইটালিকে ব্যাখ্যা যোগ করেছে।
১. ইউক্রেনের সার্বভৌমত্ব নিশ্চিত করা হবে।
২. রাশিয়া, ইউক্রেন ও ইউরোপের মধ্যে একটি সমন্বিত অনাক্রমণ চুক্তি সম্পন্ন হবে। গত ৩০ বছরের সব ধোঁয়াশা নিষ্পত্তি হবে।
৩. রাশিয়া প্রতিবেশী দেশগুলোতে আক্রমণ করবে না এবং ন্যাটো আর সম্প্রসারিত হবে না।
৪. রাশিয়া ও ন্যাটোর মধ্যে যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যস্থতায় সংলাপ হবে, যাতে সব নিরাপত্তা ইস্যু সমাধান, উত্তেজনা প্রশমনের পরিবেশ তৈরি এবং বৈশ্বিক নিরাপত্তা ও ভবিষ্যৎ অর্থনৈতিক উন্নয়নের সম্ভাবনা বাড়ানো যায়।
৫. ইউক্রেন নির্ভরযোগ্য নিরাপত্তা নিশ্চয়তা পাবে।
ব্যাখ্যা: এক মার্কিন কর্মকর্তা অ্যাক্সিওসকে বলেছেন, এটি যুক্তরাষ্ট্রের পক্ষ থেকে স্পষ্ট নিরাপত্তা নিশ্চয়তা হবে, যা এর আগে আনুষ্ঠানিকভাবে আলোচনায় তোলা হয়নি। তবে এর বিস্তারিত ব্যাখ্যা খসড়ায় নেই।
৬. ইউক্রেনীয় সেনাবাহিনীর সদস্য সংখ্যা ৬ লাখে সীমাবদ্ধ থাকবে।
৭. ইউক্রেন ন্যাটোতে যোগ দেবে না, এটি দেশটির সংবিধানে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। ন্যাটোও নিজেদের বিধিতে যুক্ত করবে যে, ইউক্রেনকে ভবিষ্যতেও নেওয়া হবে না।
৮. ন্যাটো ইউক্রেনে সেনা মোতায়েন করবে না।
৯. ইউরোপীয় যুদ্ধবিমান পোল্যান্ডে মোতায়েন করা হবে।
১০. যুক্তরাষ্ট্রের নিরাপত্তা গ্যারান্টি—
১১. ইউক্রেনের ইইউ সদস্যপদ পাওয়ার যোগ্যতা—
১২. ইউক্রেন পুনর্গঠনের শক্তিশালী বৈশ্বিক উদ্যোগ—
১৩. রাশিয়াকে পুনরায় বৈশ্বিক অর্থনীতিতে যুক্ত করা—
১৪. জব্দ রুশ সম্পদ ব্যবহারের প্রস্তাব
১৫. যৌথ নিরাপত্তা ওয়ার্কিং গ্রুপ
যুক্তরাষ্ট্র ও রাশিয়া নিরাপত্তা বিষয়ক যৌথ ওয়ার্কিং গ্রুপ গঠন করবে, যারা এই চুক্তির প্রতিটি ধারার বাস্তবায়ন তদারকি করবে।
১৬. রাশিয়ার অনাক্রমণনীতি—
১৭. পারমাণবিক অস্ত্র নিয়ন্ত্রণ—
১৮. ইউক্রেনের অ-পারমাণবিক অবস্থান
১৯. জাপোরিঝঝিয়া পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্র
২০. সংস্কৃতি ও সহনশীলতা বিষয়ক শিক্ষা
২১. ভূখণ্ড—
২২. বলপ্রয়োগ নিষিদ্ধকরণ
২৩. দিনিপ্রো নদী ও কৃষ্ণ সাগর
২৪. মানবিক কমিটি
২৫. ইউক্রেনে নির্বাচন
২৬. সাধারণ পূর্ণ ক্ষমা
২৭. চুক্তির আইনগত বাধ্যবাধকতা
২৮. চূড়ান্ত ধাপ
আজকের পত্রিকা ডেস্ক
মাত্র তিন বছর আগেই সৌদি আরবের সঙ্গে সম্পর্ক রাখবে কি না, পুনর্বিবেচনা করছিল যুক্তরাষ্ট্র। তখনকার প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন, জামাল খাশোগি হত্যাকাণ্ডের দায়ে যুবরাজ মোহাম্মদ বিন সালমানকে তিনি ‘পরিত্যাজ্য’ করে তুলবেন। এমনকি ওয়াশিংটনের ঘনিষ্ঠ সামরিক মিত্রদের অন্যতম হওয়ার পরও সৌদি আরবের কাছে অস্ত্র বিক্রি স্থগিত ছিল।
কিন্তু এই সপ্তাহেই এক ভিন্ন দৃশ্য দেখা গেল। সৌদি যুবরাজ মোহাম্মদ বিন সালমান যখন হোয়াইট হাউসে প্রবেশ করেন, প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প তাঁকে এতটাই সুরক্ষা দিলেন যে, খাশোগি হত্যাকাণ্ড নিয়ে প্রশ্ন করায় এক সাংবাদিককে তিনি ভর্ৎসনা করলেন—‘আমাদের অতিথিকে বিব্রত করবেন না।’
নাটকীয় ওই মুহূর্ত ছাড়াও ট্রাম্প প্রশাসনের ঘোষণাগুলোই বলে দিচ্ছে, কীভাবে ওয়াশিংটনে বিন সালমানের ভাবমূর্তি দ্রুত পুনরুদ্ধার হয়েছে এবং ট্রাম্প কতটা আগ্রহ দেখিয়েছেন সম্পর্ক গভীর করতে—এমন এক রাজ্যের সঙ্গে, যারা যুক্তরাষ্ট্রে প্রায় এক ট্রিলিয়ন ডলার বিনিয়োগের প্রতিশ্রুতি দিয়েছে এবং যাদের সঙ্গে ট্রাম্প পরিবারেরও ঘনিষ্ঠ ব্যবসায়িক সম্পর্ক রয়েছে।
ইসরায়েল-সৌদি স্বাভাবিকীকরণ ছাড়াই বড় চুক্তি
বিন সালমানের সবচেয়ে বড় সাফল্য সম্ভবত এটাই যে, ইসরায়েলের সঙ্গে সম্পর্ক স্বাভাবিক না করেই তিনি যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে বড় ধরনের প্রতিরক্ষা ও বাণিজ্য চুক্তি করতে সক্ষম হয়েছেন। কারণ যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে এই ধরনের চুক্তি করার ক্ষেত্রে সৌদি আরবের প্রতি শর্ত ছিল, দেশটিকে ইসরায়েলের সঙ্গে সম্পর্ক পূর্ণ স্বাভাবিকীকরণ করতে হবে। ট্রাম্প সেই শর্তটি বাদ দিয়েছেন।
বৃহস্পতিবার (২০ নভেম্বর) এক প্রতিবেদনে সিএনএন জানিয়েছে, বাইডেন প্রশাসনের সময় তিন স্তরের কাঠামো—যুক্তরাষ্ট্র-সৌদি প্রতিরক্ষা চুক্তি, সৌদি-ইসরায়েল স্বাভাবিকীকরণ এবং ফিলিস্তিন রাষ্ট্র বিষয়ে ইসরায়েলি প্রতিশ্রুতি—একসঙ্গে এগোনোর কথা ছিল। কিন্তু ইসরায়েল ফিলিস্তিনকে রাষ্ট্র হিসেবে স্বীকৃতি না দেওয়ার ক্ষেত্রে অনড় থাকায় এবং সৌদি আরব অবস্থান নরম করতে রাজি না হওয়ায় আলোচনা থেমে গিয়েছিল।
ট্রাম্প এখন সেই তিনটি বিষয়ের যোগসূত্র বিচ্ছিন্ন করে দিয়েছেন। ফলে প্রতিরক্ষা, অর্থনীতি ও আঞ্চলিক নিরাপত্তা সব ক্ষেত্রেই সৌদি আরব যা যা চেয়েছিল তার প্রায় সবই পেতে যাচ্ছে।
এই সপ্তাহেই যুক্তরাষ্ট্রের পক্ষ থেকে সৌদি আরবকে ন্যাটোর বাইরে অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ (মেজর) মিত্র হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছে। দেশটির কাছে ইসরায়েলের ব্যবহৃত মডেলের মতো উন্নত এফ-৩৫ যুদ্ধবিমান বিক্রির প্রক্রিয়া এগিয়েছে। এ ছাড়া নতুন কৌশলগত প্রতিরক্ষা সমঝোতাও সই হয়েছে।
তেলের ওপর নির্ভরতা কমিয়ে অর্থনীতি পুনর্গঠনের সৌদি পরিকল্পনার প্রতি সম্মান জানিয়ে দেশটির কাছে উন্নত চিপ বিক্রি, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা সহযোগিতা, গুরুত্বপূর্ণ খনিজ সম্পদ চুক্তি এবং পারমাণবিক শক্তি নিয়ে নতুন সম্ভাবনার দরজা খুলেছে যুক্তরাষ্ট্র। আঞ্চলিক রাজনীতিতে বিন সালমানের লক্ষ্যের অংশ হিসেবে সুদান যুদ্ধ শেষ করতে সহযোগিতার প্রতিশ্রুতিও দিয়েছেন ট্রাম্প।
যা পায়নি সৌদি আরব
এত কিছুর পরও দুটি গুরুত্বপূর্ণ দাবিতে সৌদি আরবকে ছাড় দেননি ট্রাম্প। প্রথমত, নিজস্ব ভূখণ্ডে ইউরেনিয়াম সমৃদ্ধ করার অনুমোদন পায়নি সৌদি আরব। দ্বিতীয়ত, যুক্তরাষ্ট্রের কাছ থেকে আনুষ্ঠানিক, দীর্ঘমেয়াদি প্রতিরক্ষা প্রতিশ্রুতিও পায়নি।
মার্কিন কর্তৃপক্ষ বহুদিন ধরেই সৌদি আরবের পারমাণবিক সমৃদ্ধিকরণের বিষয়ে সতর্ক। কারণ এটি উচ্চমাত্রায় পরিশোধিত হলে অস্ত্র তৈরির ঝুঁকি থাকে। যুক্তরাষ্ট্র বলেছে, নতুন চুক্তিতে এমন কোনো অনুমতি নেই।
আর প্রতিরক্ষা গ্যারান্টির ক্ষেত্রে, কাতার যেভাবে শক্তিশালী নিরাপত্তা প্রতিশ্রুতি পেয়েছে, সৌদি আরবও তেমন কিছু চেয়েছে। এমনকি ট্রাম্প–পরবর্তী সময়ও এটি বহাল থাকবে—এমন একটি চুক্তি। কিন্তু হোয়াইট হাউসের বিবৃতিতে এই বিষয়ে কোনো অঙ্গীকার নেই।
এদিকে সাম্প্রতিক বছরগুলোতে সৌদি আরব দেখিয়েছে—যুক্তরাষ্ট্র যদি দৃঢ়ভাবে পাশে না দাঁড়ায়, তবে তারা বিকল্প নিরাপত্তা অংশীদার খুঁজতে প্রস্তুত। চীন ও পাকিস্তানের সঙ্গে বাড়তে থাকা সম্পর্ক তারই ইঙ্গিত।
তবুও বিশ্লেষকদের মতে, বৈশ্বিক ক্ষমতার প্রতিযোগিতায় এখন যুক্তরাষ্ট্র ও সৌদি আরবের সম্পর্ক আগের যে কোনো সময়ের চেয়ে বেশি কৌশলগত।
ওভাল অফিসে ট্রাম্প জানিয়েছেন, ইসরায়েলের সঙ্গে স্বাভাবিকীকরণ বিষয়ে বিন সালমান ইতিবাচক সাড়া দিয়েছেন, যদিও তিনি এ ক্ষেত্রে ‘প্রতিশ্রুতি’ শব্দটি ব্যবহার করতে চাননি।
আজকের পত্রিকা ডেস্ক
আফ্রিকার তৃতীয় বৃহত্তম দেশ সুদান, আয়তন ১৯ লাখ বর্গকিলোমিটার। তৃতীয় বছরে গড়ানো সুদানের বিধ্বংসী গৃহযুদ্ধ দেশটির সেনাবাহিনী (এসএএফ) ও আধা সামরিক র্যাপিড সাপোর্ট ফোর্সেসের (আরএসএফ) মধ্যে ক্ষমতার দখল যুদ্ধে রূপ নিয়েছে। এই সংঘাত বিশ্বের সবচেয়ে বড় বাস্তুচ্যুতি সংকট সৃষ্টি করেছে। সুদানের ১৮টি অঙ্গরাজ্যজুড়ে ৯৫ লাখের বেশি মানুষ এখন গৃহহীন এবং লাখো মানুষ অনাহারে।
তেল, সোনা ও বিস্তীর্ণ কৃষিজমিসহ বিপুল সম্পদের অধিকারী সুদান। কিন্তু যুদ্ধ ও নিয়ন্ত্রণের পালাবদল এসব সম্পদকে দেশের মানুষের কাছে কার্যত অপ্রাপ্য করে তুলেছে।
সুদানের কোন সম্পদ কোথায় আছে এবং বর্তমানে কার দখলে—তার পূর্ণ চিত্র নিচে তুলে ধরা হলো।
সুদানে কে কোথায় নিয়ন্ত্রণ করে
সুদানের উত্তরের বৃহৎ অংশ, পূর্বাঞ্চল, রাজধানী খার্তুম এবং নীল নদের তীরবর্তী গুরুত্বপূর্ণ শহরগুলোসহ লোহিত সাগরের বন্দর নগরী পোর্ট সুদান সেনাবাহিনীর নিয়ন্ত্রণে। অন্যদিকে, আরএসএফ পশ্চিমাঞ্চলীয় দারফুরকে শক্তভাবে দখলে নিয়েছে। গত ২৬ অক্টোবর তারা উত্তর দারফুরের রাজধানী আল-ফাশের দখল করে নেয়, যা তারা প্রায় ১৮ মাস ধরে অবরোধ করে রেখেছিল।
সুদানের প্রধান রপ্তানি পণ্য কী
তেল, সোনা এবং কৃষিজ পণ্য—এই তিন সেক্টর রপ্তানিতে শীর্ষে। ২০২৩ সালে সুদানের রপ্তানি আয় ছিল ৫ দশমিক ৯ বিলিয়ন ডলার। এর মধ্যে—অপরিশোধিত তেল ১ দশমিক ১৩ বিলিয়ন ডলার, সোনা ১ দশমিক ৩ বিলিয়ন ডলার, প্রাণিজ পণ্য ৯০২ মিলিয়ন ডলার, তেলবীজ ৭০৯ মিলিয়ন ডলার (এর মধ্যে ৬১৩ মিলিয়ন ডলার ছিল তিল) ও গাম অ্যারাবিক (আকাশিয়া নামে একধরনের গাছের আঠা) ১৪১ মিলিয়ন ডলার।
সুদান বিশ্বের সবচেয়ে বড় তিল রপ্তানিকারক এবং সবচেয়ে বড় গাম অ্যারাবিক সরবরাহকারী। প্রসঙ্গত, গাম অ্যারাবিক একধরনের গাছের আঠা, যা খাদ্য-পানীয়, ওষুধ, সাপ্লিমেন্ট ও কসমেটিক শিল্পে ব্যাপক ব্যবহৃত হয়।
সুদানের কৃষিসম্পদ কার দখলে
সুদানের ভৌগোলিক অবস্থান নীল নদকে কেন্দ্র করে। প্রতিবছর নদীর প্লাবনে বিস্তীর্ণ এলাকা উর্বর হয়। খার্তুমে সাদা নীল ও নীল নদের মিলনস্থল থেকে উত্তর দিকে বিস্তৃত হয়ে নীল নদ মিসরের দিকে প্রবাহিত হয়েছে।
দেশের মোট ভূমির প্রায় ৫১ দশমিক ৪ শতাংশ চরাঞ্চল (রেঞ্জল্যান্ড)। এই অঞ্চলটি গবাদিপশু ও পশুসম্পদে সমৃদ্ধ। বর্তমানে অঞ্চলটির নিয়ন্ত্রণ সেনাবাহিনী ও আরএসএফের মধ্যে প্রায় সমান ভাগে বিভক্ত।
উত্তরের চরাঞ্চলেই রয়েছে বিখ্যাত গাম অ্যারাবিক বেল্ট, যেখানে আকাশিয়াগাছ থেকে মূল্যবান গাম অ্যারাবিক সংগ্রহ করা হয়। অন্যদিকে, চাষযোগ্য জমির বড় অংশ নীল নদের দুটি প্রধান উপনদীর ব্লু নাইল ও হোয়াইট নাইলের মাঝামাঝি গেজিরা অঞ্চলে—যা সুদানের সেনাবাহিনী নিয়ন্ত্রণ করে।
সুদানের তেল কার দখলে
সুদানের আয়ের প্রধান উৎস অপরিশোধিত তেল। ২০০১ থেকে ২০১০ সালের মধ্যে দৈনিক উৎপাদন দুই লাখ ব্যারেল থেকে বেড়ে পাঁচ লাখ ব্যারেলের কাছাকাছি পৌঁছে। ২০১১ সালে দক্ষিণ সুদান স্বাধীন হওয়ার পর সুদানের ৭৫ শতাংশ তেলক্ষেত্র দক্ষিণে চলে যাওয়ায় উৎপাদন ভেঙে পড়ে। ২০২৩ সালে তেল উৎপাদন কমে দাঁড়ায় দৈনিক মাত্র ৭০ হাজার ব্যারেল।
২০২৪ সালের হিসাবে সুদানের কাছে—১ দশমিক ২৫ বিলিয়ন ব্যারেল তেল রিজার্ভ আছে। তিন ট্রিলিয়ন ঘনফুট গ্যাস রিজার্ভ আছে। তবে দেশটি গ্যাস উৎপাদন বা ব্যবহার করে না।
বেশির ভাগ তেলক্ষেত্র দক্ষিণাঞ্চলে দক্ষিণ সুদানের সীমান্তের কাছে এবং বর্তমানে এর বড় অংশই আরএসএফের নিয়ন্ত্রণে।
সুদানের তেলশিল্পে পাঁচটি শোধনাগার রয়েছে—কেন্দ্রীয় ও উত্তরাঞ্চলে। এদের মধ্যে সবচেয়ে বড় খার্তুম শোধনাগার (এক লাখ ব্যারেল/দৈনিক ক্ষমতা) সেনাবাহিনীর দখলে। সেনাবাহিনী পোর্ট সুদান শোধনাগারও নিয়ন্ত্রণ করে।
দক্ষিণাঞ্চল থেকে পোর্ট সুদানের দক্ষিণে বাশায়ের এক্সপোর্ট টার্মিনাল পর্যন্ত তেল পাইপলাইন—যা সুদান ও দক্ষিণ সুদানের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এটির বেশির ভাগ অংশই সেনাবাহিনীর নিয়ন্ত্রণে।
সুদানের সোনা কার হাতে
সুদান আফ্রিকার শীর্ষ সোনা উৎপাদনকারী দেশগুলোর একটি। সোনা প্রধানত সুদানের উত্তরে, কেন্দ্রে এবং দক্ষিণাঞ্চলে পাওয়া যায়। এর মধ্যে পূর্ব সুদানের বেশির ভাগ সোনার খনি সেনাবাহিনীর নিয়ন্ত্রণে। আর কেন্দ্র ও দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের সোনা আরএসএফের দখলে।
সুদানের সোনার বড় অংশই ক্ষুদ্র বা কারিগরি খনিতে উৎপাদিত হয়। হাজারো মানুষের জীবিকার উৎস এই খাত, তবে এটি সরকারি নিয়ন্ত্রণের বাইরে। যুদ্ধ শুরু হওয়ার পর থেকে সোনা উভয় পক্ষের অন্যতম প্রধান অর্থের উৎসে পরিণত হয়েছে।
২০২৪ সালে সুদানে বৈধ সোনার উৎপাদন বেড়ে দাঁড়ায় ৬৪ টন, যা ২০২২ সালের তুলনায় ৫৩ শতাংশ বেশি। বৈধ রপ্তানি থেকে আয় হয় ১ দশমিক ৫৭ বিলিয়ন ডলার। তবে কালো বাজারে আরও বড় অঙ্কের বেচাকেনা চলছে। ২০২৩ সালে সুদানের সোনার ৯৯ শতাংশের বেশি রপ্তানি গেছে সংযুক্ত আরব আমিরাতে।
সুদানের প্রধান বাণিজ্য অংশীদার কারা
সুদানের প্রায় ৮০ শতাংশ রপ্তানি এশিয়ায়, তারপর ইউরোপে ১১ শতাংশ এবং আফ্রিকায় ৮ দশমিক ৫ শতাংশ। ২০২৩ সালে সুদানের শীর্ষ বাণিজ্য অংশীদার ছিল সংযুক্ত আরব আমিরাত। সুদান সংযুক্ত আরব আমিরাতে প্রায় ১ দশমিক ৯ বিলিয়ন ডলারের (মোট রপ্তানির ২১ শতাংশ) পণ্য রপ্তানি করে, যার বেশির ভাগই ছিল সোনা।
সুদানের কৃষিজ পণ্যের প্রধান ক্রেতা চীন, প্রায় ৮৮২ মিলিয়ন ডলার (মোট রপ্তানির ১৭ শতাংশ)। সৌদি আরবে ৮০২ মিলিয়ন ডলার (মোট রপ্তানির ১৬ শতাংশ), বেশির ভাগই গবাদিপশু। মালয়েশিয়ায় ৪৭০ মিলিয়ন ডলার (মোট রপ্তানির ৯ শতাংশ), মূল পণ্য তেল এবং মিশরে ৩৮৭ মিলিয়ন ডলার (মোট রপ্তানির ৭.৬ শতাংশ)। মূলত এই পাঁচ দেশেই সুদানের মোট রপ্তানির দুই-তৃতীয়াংশেরও বেশি যায়।
আজকের পত্রিকা ডেস্ক
বিশ্বজুড়ে, বিশেষ করে যুক্তরাষ্ট্র, ইউরোপ এবং অস্ট্রেলিয়ার মতো ধনী দেশগুলোর স্পর্শকাতর ও কৌশলগত খাতে সরাসরি চীনা রাষ্ট্র-সমর্থিত বিনিয়োগের ব্যাপক প্রবাহ গভীর উদ্বেগ তৈরি করেছে। ভার্জিনিয়া-ভিত্তিক গবেষণা প্রতিষ্ঠান এইডডাটা (AidData)-এর একটি নতুন এক্সক্লুসিভ ডেটা সেট এই বিনিয়োগের এক অবিশ্বাস্য চিত্র তুলে ধরেছে। এতে দেখানো হয়েছে, ২০০০ সাল থেকে বেইজিং চীনের বাইরে ২ দশমিক ১ ট্রিলিয়ন ডলার খরচ করেছে, যার প্রায় অর্ধেকই গিয়েছে ধনী পশ্চিমা দেশগুলোতে।
পশ্চিমা সরকারগুলোর নজর এড়িয়ে যাওয়া এই বিপুল বিনিয়োগ যে কেবল বাণিজ্যিক লাভের জন্য নয়, বরং কৌশলগত আধিপত্যের অংশ—তা এখন স্পষ্ট। এর ফলস্বরূপ, সেমিকন্ডাক্টর থেকে শুরু করে টেলিযোগাযোগ—বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ খাতে চীনা বিনিয়োগ ঠেকাতে যুক্তরাষ্ট্র তার আইন কঠোর করতে বাধ্য হয়েছে।
যুক্তরাষ্ট্র কেন তার বিনিয়োগ স্ক্রিনিং প্রক্রিয়া (সিএফআইইউএস) কঠোর করল, তার একটি প্রধান দৃষ্টান্ত হলো রাইট ইউএসএ (Wright USA) নামক একটি বিমা কোম্পানির বিক্রি হয়ে যাওয়া। এই কোম্পানিটি এফবিআই (এফবিআই) এবং সিআইএ (সিআইএ) এজেন্টসহ মার্কিন গোয়েন্দা কর্মীদের দায়বদ্ধতা বিমা সরবরাহ করত।
চীনের শীর্ষস্থানীয় বেসরকারি সংস্থা ফোসুন গ্রুপ (Fosun Group), সি চিনপিং সরকারের সঙ্গে অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ বলে পরিচিত, ২০১৫ সালে তারা নীরবে এই মার্কিন স্পর্শকাতর বিমা কোম্পানিটি কিনে নেয়। এই ক্রয়ের পর যুক্তরাষ্ট্রের উদ্বেগ ছিল স্পষ্ট, কারণ কোম্পানির কাছে থাকা অসংখ্য শীর্ষ গোয়েন্দা পরিষেবা এজেন্ট এবং গোয়েন্দা কর্মকর্তাদের ব্যক্তিগত তথ্য এখন চীনের হাতে চলে যাওয়ার ঝুঁকিতে।
গোয়েন্দা বিষয়ক প্রবীণ সাংবাদিক জেফ স্টাইন এই ঘটনাটি ফাঁস করেন। তিনি গণমাধ্যমকে বলেন, লেনদেনটি আইনত বৈধ হলেও, চীনের শাসনব্যবস্থার ঘনিষ্ঠ আন্তঃসংযোগের কারণে এই তথ্য কার্যত চীনা গোয়েন্দাদের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে। এইডডাটা সম্পর্কিত একটি নতুন তথ্য প্রকাশ্যে এসেছে, এতে দেখা গেছে, এই অধিগ্রহণে চীন সরকারও জড়িত ছিল। চারটি চীনা রাষ্ট্র-পরিচালিত ব্যাংক কেম্যান দ্বীপপুঞ্জের মাধ্যমে ফোসুনকে ১ দশমিক ২ বিলিয়ন ডলার ঋণ দিয়েছিল।
স্টাইনের রিপোর্ট প্রকাশের পর ওয়াশিংটনে দ্রুত প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়, যার ফলে সিএফআইইউএস তদন্ত শুরু করে এবং এর অল্প সময়ের মধ্যেই কোম্পানিটিকে আবার আমেরিকানদের কাছে বিক্রি করে দেওয়া হয়। মার্কিন গোয়েন্দা সূত্র নিশ্চিত করে, রাইট ইউএসএ বিক্রির ঘটনাই ছিল ২০১৮ সালে প্রথম ট্রাম্প প্রশাসনকে বিনিয়োগ আইন কঠোর করতে উৎসাহিত করার অন্যতম প্রধান কারণ।
এইডডাটা-এর নির্বাহী পরিচালক ব্র্যাড পার্কস স্বীকার করেন, বহু বছর ধরে পশ্চিমা দেশগুলো ধরে নিয়েছিল যে চীনের অর্থপ্রবাহ প্রধানত উন্নয়নশীল দেশগুলোতে যাচ্ছে। তাই, যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য এবং জার্মানির মতো জায়গায় শত শত বিলিয়ন ডলারের বিনিয়োগ চলছিল, এগুলো ছিল তাদের নজরের বাইরে।
ক্যালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের টুয়েন্টিফার্স্ট সেঞ্চুরি চায়না সেন্টারের পরিচালক ভিজিটর শিহ চীনের আর্থিক ব্যবস্থার অভূতপূর্ব ক্ষমতা তুলে ধরেছেন। তিনি বলেন, চীনের ব্যাংকিং ব্যবস্থা বিশ্বের বৃহত্তম—যা যুক্তরাষ্ট্র, ইউরোপ এবং জাপানকে একত্রিত করলেও যা হবে, তার চেয়েও বড়। বেইজিং এই বিশাল রাষ্ট্রীয় ব্যাংকগুলোর ওপর কঠোর নিয়ন্ত্রণ রাখে এবং সুদের হার নিয়ন্ত্রণ করে ঋণের গন্তব্য নির্ধারণ করে।
বিনিয়োগের কিছু অংশ নিছক মুনাফা অর্জনের জন্য হলেও, বেশিরভাগই বেইজিং-এর কৌশলগত লক্ষ্য পূরণের জন্য নির্ধারিত। এর মূল চালিকাশক্তি হলো এক দশক আগে ঘোষিত ‘মেড ইন চায়না ২০২৫’ উদ্যোগ। এই পরিকল্পনার লক্ষ্য রোবোটিক্স, বৈদ্যুতিক যানবাহন, সেমিকন্ডাক্টর এবং কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার (এআই) মতো ১০টি অত্যাধুনিক শিল্পে আধিপত্য বিস্তার করা এবং বিদেশে বিনিয়োগের মাধ্যমে মূল প্রযুক্তিগুলো চীনে আনা। যদিও বিশ্বব্যাপী উদ্বেগের কারণে প্রকাশ্যে এই পরিকল্পনার উল্লেখ কমিয়ে দিয়েছে চীন, তবে ভিজিটর শিহ নিশ্চিত করেছেন, এটি কৌশলগতভাবে এখনও সচল রয়েছে।
ইউরোপেও এই ধরনের বিনিয়োগের কৌশলগত ফল দেখা দিয়েছে। নেদারল্যান্ডসে চীনা মালিকানাধীন সেমিকন্ডাক্টর কোম্পানি নেক্সপেরিয়া (Nexperia)-কে কেন্দ্র করে বিতর্ক তৈরি হয়েছে। ২০১৭ সালে কোম্পানিটিকে অধিগ্রহণ করতে চীনা রাষ্ট্রীয় ব্যাংকগুলো ৮০০ মিলিয়ন ডলার ঋণ দিয়েছিল।
নেক্সপেরিয়ার কৌশলগত মূল্য এতই বেশি ছিল যে, ডাচ কর্তৃপক্ষ সম্প্রতি কোম্পানির কার্যক্রমের নিয়ন্ত্রণ নেয়। তাদের মূল উদ্বেগ ছিল, নেক্সপেরিয়ার স্পর্শকাতর প্রযুক্তি চীনা মূল কোম্পানি উইংটেক (Wingtech)-এর অন্যান্য অংশে স্থানান্তরিত হওয়ার ঝুঁকি। এই অভূতপূর্ব পদক্ষেপে কোম্পানিটিকে কার্যকরভাবে দু’ভাগে ভাগ করা হয়েছে—ডাচ অপারেশনস এবং চীনা ম্যানুফ্যাকচার। কারণ নেক্সপেরিয়া স্বীকার করেছে, তাদের চীনা ব্যবসাটি উইংটেকের কাঠামো অনুযায়ী কাজ করে। এমনকি নির্দেশনা উপেক্ষা করার কথাও তারা স্বীকার করেছে।
দ্য হেগের ক্লিঙ্গেন্ডেল ইনস্টিটিউটের গবেষক জিয়াওক্সু মার্টিন বলেন, মুক্ত বাণিজ্যে অভ্যস্ত ডাচদের জন্য সরকারের এই ধরনের কঠোর পদক্ষেপ বিস্ময়কর। এটি প্রমাণ করে, ভূ-রাজনীতি এখন বিনিয়োগে নজরদারির মতো শিল্পনীতি গ্রহণকে অপরিহার্য করে তুলেছে।
চীন এই বিনিয়োগ কৌশলকে সবসময়ই স্থানীয় আইন মেনে চলা এবং অর্থনৈতিক উন্নয়নে সহায়ক বলে দাবি করে। চীনা কোম্পানিগুলো বিশ্বজুড়ে স্থানীয় অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি এবং কর্মসংস্থানে সক্রিয়ভাবে অবদান রাখে—এমনটাই দাবি বেইজিংয়ের কূটনীতিকদের।
তবে, পশ্চিমা সরকারগুলো এই বিনিয়োগকে এখন বেইজিং-এর বৃহত্তর কৌশল হিসাবে দেখছে। ব্র্যাড পার্কস মনে করেন, স্পর্শকাতর খাতে চীনা বিনিয়োগের পরিকল্পনায় চীন এখন ‘গতিপ্রকৃতি নির্ধারক’। তিনি ভবিষ্যদ্বাণী করেছেন, ‘আমার ধারণা, অনেক জি-৭ দেশ এখন প্রতিরক্ষামূলক অবস্থান থেকে আক্রমণাত্মক অবস্থান-এ আসবে। তারা শুধু প্রতিরক্ষা নয়, কৌশলগত পাল্টা পদক্ষেপের দিকে যাবে।’
এই বিনিয়োগগুলো আইনত বৈধ হলেও, শেল কোম্পানি এবং অফশোর অ্যাকাউন্টের মাধ্যমে এগুলোর শিকড় প্রায়শই অস্পষ্ট থাকে। এই কৌশলগত অস্পষ্টতা দূর করতে যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য এবং অন্য প্রধান অর্থনীতিগুলো তাদের বিনিয়োগ যাচাই প্রক্রিয়াকে আরও তীক্ষ্ণ ও কঠোর করছে। আগামী দশকে বিশ্ব অর্থনীতি ও প্রযুক্তির আধিপত্যের লড়াইয়ে এক নতুন অধ্যায় উন্মোচন করতে চলেছে পশ্চিমাদের এই নতুন নীতি।
