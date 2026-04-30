২৫ বিলিয়ন নাকি ১ ট্রিলিয়ন ডলার—ইরান যুদ্ধে যুক্তরাষ্ট্রের প্রকৃত ব্যয় কত

ইরান যুদ্ধে যুক্তরাষ্ট্রের প্রকৃত ব্যয় নিয়ে এখন তীব্র বিতর্ক চলছে। পেন্টাগনের দেওয়া হিসাব অনুযায়ী, এই যুদ্ধের খরচ এখন পর্যন্ত প্রায় ২৫ বিলিয়ন ডলার। কিন্তু অনেক আইনপ্রণেতা ও অর্থনীতিবিদ মনে করছেন, এই সংখ্যা বাস্তবতার তুলনায় অনেক কম। তাঁদের মতে, সরাসরি ও পরোক্ষ মিলিয়ে এই যুদ্ধের ব্যয় ৬৩০ বিলিয়ন থেকে ১ ট্রিলিয়ন ডলার পর্যন্ত পৌঁছাতে পারে।
আজ বৃহস্পতিবার (৩০ এপ্রিল) আল-জাজিরার এক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, ইরান যুদ্ধে যুক্তরাষ্ট্রের প্রকৃত ব্যয় নিয়ে বিতর্কটি সম্প্রতি ক্যাপিটল হিলে অনুষ্ঠিত এক শুনানিতে সামনে এসেছে। সেখানে যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিরক্ষামন্ত্রী পিট হেগসেথ কংগ্রেস সদস্যদের সঙ্গে তর্কে জড়ান। তিনি অভিযোগ করেন, বিরোধীদলীয় ডেমোক্র্যাটদের কিছু বক্তব্য যুদ্ধ পরিস্থিতিকে দুর্বল করছে। তবে ডেমোক্র্যাট নেতারা তাঁর বক্তব্যে সন্তুষ্ট নন এবং যুদ্ধের প্রকৃত খরচ নিয়ে আরও স্বচ্ছতা দাবি করছেন।
পেন্টাগনের ভারপ্রাপ্ত হিসাবরক্ষক জে হার্স্ট জানান, ২৫ বিলিয়ন ডলারের এই হিসাব মূলত যুদ্ধ পরিচালনার সরাসরি খরচ—যেমন গোলাবারুদ, অস্ত্র ব্যবহার ও সামরিক রক্ষণাবেক্ষণের খরচ ধরা হয়েছে। কিন্তু সমালোচকেরা বলছেন, এই হিসাব বৃহত্তর অর্থনৈতিক প্রভাবকে সম্পূর্ণভাবে উপেক্ষা করছে।
ডেমোক্র্যাট কংগ্রেসম্যান রো খানা প্রশ্ন তোলেন—জ্বালানি ও খাদ্যের বাড়তি দামের প্রভাব কি এই হিসাবের মধ্যে ধরা হয়েছে? ইরানের ওপর অবরোধ ও হরমুজ প্রণালির ওপর নিয়ন্ত্রণের কারণে বিশ্ববাজারে তেলের দাম বেড়েছে। যুক্তরাষ্ট্রে গ্যাসের দাম গ্যালনপ্রতি ৪ দশমিক ২৩ ডলারে পৌঁছেছে, যা সাম্প্রতিক বছরের মধ্যে সর্বোচ্চ। যুদ্ধের আগের তুলনায় এটি প্রায় ৪০ শতাংশ বেশি।
এই মূল্যবৃদ্ধির ফলে সাধারণ আমেরিকানদের জীবনযাত্রার খরচ বেড়ে গেছে। এক জরিপে দেখা গেছে, প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপনা নিয়ে সন্তুষ্টির হার কমে ২২ শতাংশে নেমে এসেছে। রো খানা দাবি করেন, শুধু জ্বালানি ও খাদ্যের মূল্যবৃদ্ধির কারণেই এই যুদ্ধ যুক্তরাষ্ট্রের অর্থনীতিতে প্রায় ৬৩১ বিলিয়ন ডলারের চাপ সৃষ্টি করতে পারে, যা প্রতি পরিবারে গড়ে প্রায় ৫ হাজার ডলার।
অন্যদিকে, হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতিবিদ লিন্ডা বিলমেস আরও বড় অঙ্কের পূর্বাভাস দিয়েছেন। তাঁর মতে, এই যুদ্ধের মোট ব্যয় শেষ পর্যন্ত ১ ট্রিলিয়ন ডলারে পৌঁছাতে পারে। তিনি মনে করিয়ে দেন, যুদ্ধের প্রকৃত খরচ শুধু বোমা ও ক্ষেপণাস্ত্রে সীমাবদ্ধ নয়।
যুদ্ধের কারণে ক্ষতিগ্রস্ত সামরিক ঘাঁটি ও অবকাঠামো পুনর্গঠনও বড় ব্যয়ের কারণ। ইরানের পাল্টা হামলায় কুয়েত, সংযুক্ত আরব আমিরাত, সৌদি আরব ও জর্ডানে যুক্তরাষ্ট্রের একাধিক ঘাঁটি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। উদাহরণস্বরূপ, বাহরাইনে যুক্তরাষ্ট্রের নৌবাহিনীর পঞ্চম নৌবহরের সদর দপ্তর মেরামতেই প্রায় ২০০ মিলিয়ন ডলার খরচ হতে পারে।
এ ছাড়া দীর্ঘ মেয়াদে আরও অনেক ব্যয় যুক্ত হবে—যেমন আহত সৈন্যদের চিকিৎসা, যুদ্ধ-পরবর্তী পুনর্বাসন এবং ব্যবহৃত অস্ত্রের মজুত পুনরায় পূরণ করা। বিলমেস বলেন, ইতিহাস বলছে, যুদ্ধের খরচ প্রায়ই প্রাথমিক অনুমানের চেয়ে অনেক বেশি হয়। যেমন ইরাক যুদ্ধের সময় প্রথমে ৫০ বিলিয়ন ডলারের কথা বলা হলেও শেষ পর্যন্ত তা প্রায় ২ ট্রিলিয়ন ডলারে পৌঁছায়।
সব মিলিয়ে, ইরান যুদ্ধের প্রকৃত ব্যয় কত—এটি নির্ভর করছে দৃষ্টিভঙ্গির ওপর। পেন্টাগন যেখানে তাৎক্ষণিক সামরিক খরচকে গুরুত্ব দিচ্ছে, সেখানে সমালোচকেরা দীর্ঘমেয়াদি অর্থনৈতিক ও সামাজিক প্রভাবকে হিসাবের মধ্যে আনতে বলছেন। তবে একটি বিষয় পরিষ্কার—এই যুদ্ধের আর্থিক বোঝা শেষ পর্যন্ত বহন করতে হচ্ছে সাধারণ মানুষকেই।
পণ্য নয়, মানুষ রপ্তানি—এই ধারণাকে কেন্দ্র করে বিশ্ব অর্থনীতিতে নতুন বিতর্ক শুরু হয়েছে। সাম্প্রতিক বিশ্লেষণে বলা হচ্ছে, শিল্পপণ্য রপ্তানির মাধ্যমে ধনী হওয়ার প্রচলিত পথ এখন আগের মতো সহজ নয়। ফলে কিছু দেশ ক্রমেই শ্রমশক্তি বা ‘মানুষ রপ্তানি’-কে বিকল্প অর্থনৈতিক কৌশল হিসেবে দেখছে।৩ ঘণ্টা আগে
মধ্যপ্রাচ্যের উত্তপ্ত রাজনীতিতে আরেকটি ফাটল স্পষ্ট হলো। মে মাসের ১ তারিখ থেকে ওপেক ছাড়ার ঘোষণা দিয়ে সংযুক্ত আরব আমিরাত যেন সরাসরি চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দিল সৌদি আরবের দিকে। একই সঙ্গে এটি যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের জন্য একধরনের রাজনৈতিক ইঙ্গিত বলেও মনে করা হচ্ছে।৯ ঘণ্টা আগে
বহুপক্ষীয় সংগঠনগুলোর সঙ্গে নিজেদের সম্পর্ক ও ভূমিকা পুনর্মূল্যায়ন করছে সংযুক্ত আরব আমিরাত। তেল রপ্তানিকারক দেশগুলোর সংগঠন ‘ওপেক’ থেকে বেরিয়ে যাওয়ার পর আমিরাতের আপাতত আর কোনো সংগঠন থেকে বেরিয়ে যাওয়ার পরিকল্পনা নেই বলে জানিয়েছেন দেশটির এক কর্মকর্তা।১ দিন আগে
১৬৩৩ সালে গ্যালিলিও গ্যালিলি যখন পৃথিবী সূর্যের চারদিকে ঘোরে—এই বৈজ্ঞানিক সত্য প্রচারের জন্য রোমের ক্যাথলিক চার্চের হাতে নির্যাতিত হয়েছিলেন, তখন বিজ্ঞান ও ধর্মের সংঘাত চূড়ান্ত রূপ নিয়েছিল। প্রায় চার শতাব্দী পর প্রেক্ষাপট নাটকীয়ভাবে বদলে গেছে। আজ খোদ সিলিকন ভ্যালির প্রযুক্তিবিদেরা তাঁদের তৈরি১ দিন আগে