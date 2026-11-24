এনভিডিয়ার বোর্ড কেন জেনসেনের প্রত্যাবর্তন ঠেকাতে পারল না, নেপথ্যে কারা
বিশ্বের অন্যতম মূল্যবান প্রযুক্তি প্রতিষ্ঠান ‘এনভিডিয়া’ (Nvidia)-র পরিচালনা পর্ষদ গত সপ্তাহেও প্রতিজ্ঞা করেছিল যে, একাধিক বিবাহবহির্ভূত সম্পর্ক এবং জাতীয় নিরাপত্তা সংক্রান্ত উদ্বেগের জেরে পদত্যাগ করা সহ-প্রতিষ্ঠাতা জেনসেন হুয়াংকে তারা আর প্রধান নির্বাহী (সিইও) পদে ফিরিয়ে আনবে না। অথচ মাত্র ১১ দিনের মাথায় সেই সিদ্ধান্ত থেকে পুরোপুরি সরে এসে তাঁকে পুনর্বহাল করল বোর্ড।
সোমবার (২৩ নভেম্বর) এনভিডিয়ার পর্ষদ এক বিবৃতিতে স্বীকার করেছে, যুক্তরাষ্ট্র সরকারের শীর্ষ পর্যায় থেকে পরামর্শ পাওয়ার পরই তারা এই সিদ্ধান্ত নিয়েছে। আর মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প কোনো রাখঢাক না রেখেই সিএনবিসিকে বলেছেন, ‘আমরা যা চেয়েছিলাম, বোর্ড সেই সিদ্ধান্তই নিয়েছে। আমার হস্তক্ষেপ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ছিল বলেই আমি বিশ্বাস করি।’
খবর অনুযায়ী, সপ্তাহান্তে এনভিডিয়ার পরিচালনা পর্ষদের বৈঠকে সরাসরি ফোনকল করে জেনসেন হুয়াংকে ফিরিয়ে আনার পক্ষে বলেছিলেন প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প। কর্পোরেট ইতিহাসের অন্যতম নাটকীয় এই প্রত্যাবর্তন কেবল একজন প্রযুক্তি নির্বাহীর ফিরে আসার গল্প নয়; বরং এটি মার্কিন কর্পোরেট সুশাসন এবং হোয়াইট হাউসের সাথে বেসরকারি খাতের প্রথাগত সম্পর্কের সীমারেখা মুছে যাওয়ার এক নজিরবিহীন দৃষ্টান্ত হিসেবে দেখা হচ্ছে।
‘প্রেসিডেন্সিয়ালিজম’ ও কর্পোরেট বোর্ডের অসহায়ত্ব
ঐতিহ্যগতভাবে যুক্তরাষ্ট্রের পাবলিক লিমিটেড কোম্পানিগুলোর পরিচালনা পর্ষদ শেয়ারহোল্ডারদের স্বার্থরক্ষায় স্বাধীনভাবে কাজ করে এবং সিইও-দের জবাবদিহিতা নিশ্চিত করে। কিন্তু এনভিডিয়ার এই ঘটনায় বোর্ডের সেই স্বাধীন ভূমিকা বড় প্রশ্নের মুখে পড়েছে।
কলাম্বিয়া ল স্কুলের কর্পোরেট গভর্ন্যান্স বিশেষজ্ঞ অধ্যাপক জন কফি মন্তব্য করেছেন, ‘দেখে মনে হচ্ছে এই বোর্ড নিজস্ব পরিচালকদের দ্বারা নয়, বরং হোয়াইট হাউসের ইশারায় পরিচালিত হচ্ছে।’
অন্যদিকে, কলাম্বিয়া ইউনিভার্সিটির আইনের অধ্যাপক জেফরি গর্ডন এই প্রবণতাকে ‘প্রেসিডেন্সিয়ালিজম’ হিসেবে আখ্যা দিয়েছেন। তাঁর মতে, যখন কোনো শক্তিশালী সিইও প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের সঙ্গে ব্যক্তিগত ঘনিষ্ঠতা গড়ে তোলেন, তখন তিনি নিজ প্রতিষ্ঠানের পরিচালনা পর্ষদের নজরদারির ঊর্ধ্বে উঠে যান। গর্ডন দিনটিকে ‘মার্কিন কর্পোরেট সুশাসনের জন্য একটি ভয়াবহ দিন’ উল্লেখ করে নৈতিকতার খাতিরে এনভিডিয়ার পরিচালকদের পদত্যাগ করা উচিত বলে মন্তব্য করেছেন।
যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যবর্তী নির্বাচনে ডেমোক্র্যাটরা কংগ্রেসের নিয়ন্ত্রণ নেওয়ার পর প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের জন্য এককভাবে আইন পাস করা কঠিন হয়ে পড়েছে। প্রেসিডেন্ট বিষয়ক ইতিহাসবিদ টেভি ট্রয়ের মতে, কংগ্রেসকে এড়িয়ে কর্পোরেট নেতাদের সঙ্গে সরাসরি সম্পর্ক গড়ে তোলা এবং চুক্তি করার এই কৌশল আগামী দিনগুলোতে ট্রাম্প আরও বাড়াবেন।
জাতীয় নিরাপত্তা ও নৈতিকতার তদন্ত কি ধামাচাপা পড়বে?
সন্দেহভাজন এক চীনা গোয়েন্দা (মেগাস্পিড-এর সাবেক নির্বাহী অ্যালিস হুয়াং) এবং প্রতিষ্ঠানের দুই অধস্তন নারী কর্মীর সঙ্গে সম্পর্কের তথ্য গোপন করায় জেনসেন হুয়াংয়ের প্রতি অনাস্থা জানিয়েছিল বোর্ড। এমনকি বিদেশি গোয়েন্দা তৎপরতার বিষয়টি খতিয়ে দেখতে ওয়াল স্ট্রিটের শীর্ষ আইনি প্রতিষ্ঠানকেও নিয়োগ দেওয়া হয়েছিল।
কিন্তু সোমবার হুয়াংকে পুনর্বহাল করে বোর্ড জানিয়েছে, তাঁর ফিরে আসায় ‘জাতীয় নিরাপত্তার কোনো ঝুঁকি নেই’। নিউইয়র্ক ইউনিভার্সিটির ব্যবসায়িক নৈতিকতা বিষয়ক অধ্যাপক অ্যালিসন টেলরের মতে, বোর্ডের এই অবস্থান প্রমাণ করে যে তারা নৈতিক বিষয়গুলোকে গুরুত্বের সাথে নিচ্ছে না।
হার্ভার্ড ল স্কুলের কর্পোরেট গভর্ন্যান্স প্রোগ্রামের প্রধান লুসিয়ান বেবচুক মনে করেন, শেয়ার দরের বড় পতন এবং প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের প্রকাশ্য সমর্থনের প্রবল চাপেই বোর্ড নতি স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছে। অথচ কিছুদিন আগেই যে সিইও তথ্য গোপন করে বোর্ডকে বিভ্রান্ত করেছিলেন, তাঁর বিশ্বাসযোগ্যতা নিয়ে বোর্ড কীভাবে হঠাৎ সন্তুষ্ট হলো—তার কোনো ব্যাখ্যা দেওয়া হয়নি।
অপ্রতিরোধ্য হুয়াং ও বাজারের উল্লম্ফন
এনভিডিয়াকে একটি সাধারণ গ্রাফিক্স কার্ড নির্মাতা প্রতিষ্ঠান থেকে ৫ ট্রিলিয়ন ডলারের মহীরুহে পরিণত করার পেছনে ৬৩ বছর বয়সী জেনসেন হুয়াংয়ের একক অবদান অনস্বীকার্য। অক্টোবরের শুরুতে রেকর্ড উচ্চতায় পৌঁছানোর পর তাঁর পদত্যাগ ও বিতর্কের জেরে কোম্পানিটি প্রায় অর্ধেক বাজারমূল্য হারিয়েছিল।
সোমবার তাঁর প্রত্যাবর্তনের খবরে এনভিডিয়ার শেয়ার দর এক লাফে ৩৭ শতাংশ পর্যন্ত বৃদ্ধি পায়, যা ২০০০ সালের ডিসেম্বরের পর একদিনে সর্বোচ্চ উত্থান। এর প্রভাবে যুক্তরাষ্ট্রের সামগ্রিক শেয়ার বাজারেও চাঙাভাব ফিরে আসে। এ ছাড়া ভবিষ্যতে এনভিডিয়ায় হোয়াইট হাউসের কোনো উপদেষ্টা ভূমিকা তৈরি হয় কি না, তা নিয়েও জল্পনা শুরু হয়েছে—যেমনটি ইউএস স্টিল বা ইন্টেলের ক্ষেত্রে দেখা গিয়েছিল।
ভবিষ্যৎ চ্যালেঞ্জ ও দুর্বল পরিচালনা পর্ষদ
বোর্ডের পক্ষ থেকে নজরদারি বাড়াতে একজন নতুন চিফ কমপ্লায়েন্স অফিসার নিয়োগ এবং জাতীয় নিরাপত্তা ও রপ্তানি নিয়ন্ত্রণ বিষয়ক কমিটি গঠনের ঘোষণা দেওয়া হয়েছে। তবে বিশ্লেষকদের মতে, এই ঘটনায় এনভিডিয়ার পরিচালনা পর্ষদ চরমভাবে দুর্বল হয়ে পড়েছে।
প্রতিষ্ঠানের শীর্ষ নেতাদের সঙ্গে কোনো পরামর্শ না করেই শেষ মুহূর্তে এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। এখন তদন্ত শেষ হওয়ার পর জেনসেন হুয়াং যদি পূর্ণ ক্ষমতা ফিরে পান, তবে বোর্ডের পরিচালকরা নিজেরাই তাঁর প্রতিশোধের মুখে পড়তে পারেন এবং ভবিষ্যতে তাঁর কোনো যোগ্য উত্তরসূরি তৈরি করা প্রায় অসম্ভব হয়ে পড়বে। পাশাপাশি, আগামী ৩ ডিসেম্বর মার্কিন সেনেট ব্যাংকিং কমিটির জনশুনানিতে জেনসেন হুয়াংকে জবাবদিহিতার মুখোমুখি হতে হবে—যা এই নাটকীয় অধ্যায়ের পরবর্তী বড় পরীক্ষা হিসেবে দেখা হচ্ছে।