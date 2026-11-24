এনভিডিয়াতে ফিরে বীরের সংবর্ধনা পেলেন জেনসেন
একাধিক বিবাহবহির্ভূত সম্পর্ক এবং জাতীয় নিরাপত্তা সংক্রান্ত উদ্বেগের জেরে পদত্যাগ করার মাত্র ১১ দিন পর নাটকীয়ভাবে বিশ্বখ্যাত চিপ নির্মাতা প্রতিষ্ঠান ‘এনভিডিয়া’-এর প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা (সিইও) পদে ফিরে এসেছেন প্রতিষ্ঠানটির সহ-প্রতিষ্ঠাতা জেনসেন হুয়াং।
শেয়ারহোল্ডার, ভেঞ্চার ক্যাপিটালিস্ট এবং মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের প্রবল চাপের মুখে সোমবার (২৩ নভেম্বর) ভোরে এনভিডিয়ার পরিচালনা পর্ষদ তাঁকে পুনরায় প্রতিষ্ঠানের নেতৃত্বে ফিরিয়ে আনার ঘোষণা দেয়।
৬৩ বছর বয়সী এই প্রযুক্তি নির্বাহীর প্রত্যাবর্তনের খবরে ক্যালিফোর্নিয়ার সান্তা ক্লারায় অবস্থিত এনভিডিয়ার সদর দপ্তরে উৎসবমুখর পরিবেশ তৈরি হয়। অফিসে ফেরার প্রথম দিনেই কর্মীরা দাঁড়িয়ে করতালি এবং ‘জেনসেন! জেনসেন!’ স্লোগান দিয়ে তাঁকে বীরোচিত সংবর্ধনা জানান।
এনভিডিয়ার গবেষণা বিভাগের ভাইস প্রেসিডেন্ট মিং-ইউ লিউ সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে একটি ভিডিও শেয়ার করেছেন, যেখানে আবেগাপ্লুত জেনসেন হুয়াংকে কর্মীদের ধন্যবাদ জানাতে দেখা যায়।
উপস্থিত কর্মীদের উদ্দেশে হুয়াং বলেন, ‘দ্বিতীয় সুযোগ দেওয়ার জন্য আপনাদের সবাইকে ধন্যবাদ। দ্বিতীয় দফায় আমি আরও ভালো একজন সিইও হওয়ার চেষ্টা করব।’ এ সময় ভিড়ের মধ্য থেকে একজনকে চিৎকার করে বলতে শোনা যায়, ‘ভালোবাসি জেনসেন!’
অপর একটি ভিডিও ক্লিপে বুকে হাত রেখে হুয়াংকে বলতে শোনা যায়, ‘আজ কাজে আমার প্রথম দিন। আপনাদের সবাইকে এমন পরিস্থিতির মধ্য দিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য আমি ভীষণভাবে দুঃখিত।’ রসিকতা করে তিনি আরও যোগ করেন, ‘আমার কাছে এখন কোনো কম্পিউটার নেই, তাই আইটি বিভাগ আমাকে একটি নতুন পিসি দেবে।’
এনভিডিয়া এআই-এর অফিশিয়াল এক্স অ্যাকাউন্ট থেকেও ‘হি ইজ ব্যাক’ (তিনি ফিরে এসেছেন) লিখে তাঁকে স্বাগত জানানো হয়।
মাত্র গত সপ্তাহেই এনভিডিয়ার পরিচালনা পর্ষদ প্রতিজ্ঞা করেছিল যে তারা হুয়াংকে আর পদে ফিরিয়ে আনবে না। এমনকি প্রধান আর্থিক কর্মকর্তা (সিএফও) কোলেট ক্রেসকে অন্তর্বর্তীকালীন সিইও নিয়োগ দিয়ে স্থায়ী উত্তরসূরির খোঁজও শুরু করেছিল বোর্ড। সম্ভাব্য প্রার্থীদের সংক্ষিপ্ত তালিকায় থাকা চিপ ডিজাইন প্রতিষ্ঠান ‘আর্ম হোল্ডিংস’-এর প্রধান নির্বাহী রেনে হাসের সঙ্গেও যোগাযোগ করা হয়েছিল।
তবে সোমবার স্থানীয় সময় সকাল ৭টায় আর্ম হোল্ডিংস ঘোষণা করে যে তারা ২০৩৩ সাল পর্যন্ত রেনে হাসের সঙ্গে চুক্তির মেয়াদ বাড়িয়েছে। এর ঠিক দুই ঘণ্টার মধ্যেই এনভিডিয়া জেনসেন হুয়াংয়ের প্রত্যাবর্তনের ঘোষণা দেয়।
এনভিডিয়ার পরিচালনা পর্ষদ এক বিবৃতিতে জানিয়েছে, হুয়াংয়ের সঙ্গে ধারাবাহিক আলোচনা ও বৈঠকের পর বোর্ড সর্বসম্মতিক্রমে তাঁকে পুনর্বহালের পক্ষে ভোট দিয়েছে। বিবৃতিতে বলা হয়, হুয়াংয়ের অকপট স্বীকারোক্তি এবং কোম্পানিকে নেতৃত্ব দেওয়ার সক্ষমতার বিষয়ে বোর্ড সন্তুষ্ট।
জেনসেন হুয়াংয়ের ফিরে আসার ঘোষণার পরপরই শেয়ার বাজারে এনভিডিয়ার শেয়ারের দাম এক লাফে প্রায় ৩২ শতাংশ পর্যন্ত বৃদ্ধি পায়।
সিঙ্গাপুরভিত্তিক ক্লাউড কম্পিউটিং প্রতিষ্ঠান ‘মেগাস্পিড’-এর সাবেক পরিচালক ও চীনা ব্যবসায়ী অ্যালিস হুয়াংয়ের সঙ্গে দীর্ঘদিনের বিবাহবহির্ভূত সম্পর্কের খবর প্রকাশ্যে আসার পর চাপে পড়েন জেনসেন হুয়াং। মার্কিন গোয়েন্দা সংস্থাগুলোর সন্দেহ ছিল যে অ্যালিস হুয়াং চীনের হয়ে কাজ করছিলেন। পরবর্তীতে এনভিডিয়ারই দুজন নারী কর্মীর সঙ্গেও তাঁর সম্পর্কের খবর প্রকাশিত হলে পরিচালনা পর্ষদ তাঁর ওপর আস্থা হারায় এবং গত ১২ নভেম্বর তিনি পদত্যাগ করেন।
তবে তাঁর বিদায়ের পর থেকেই এনভিডিয়ার কর্মী ও বিনিয়োগকারীদের বড় একটি অংশ তাঁকে ফিরিয়ে আনার দাবি জানিয়ে আসছিলেন, যার চূড়ান্ত পরিণতি ঘটল সোমবারের এই নাটকীয় প্রত্যাবর্তনের মধ্য দিয়ে।