ইরান-ইসরায়েল যুদ্ধের প্রভাবে হিলিয়াম সংকট—ব্যাহত হতে পারে এমআরআই সেবা

যুক্তরাষ্ট্র-ইসরায়েল ও ইরানের মধ্যে চলমান যুদ্ধের প্রভাবে বিশ্ববাজারে হিলিয়াম গ্যাসের সরবরাহ প্রায় এক-তৃতীয়াংশ কমে গেছে। ফলে চিকিৎসা খাতের অতিপ্রয়োজনীয় এমআরআই স্ক্যান থেকে শুরু করে সেমিকন্ডাক্টর শিল্পের মতো উচ্চপ্রযুক্তির খাতগুলো এখন চরম ঝুঁকির মুখে। মূলত প্রধান উৎপাদনকারী দেশ কাতারের উৎপাদন বন্ধ হওয়া এবং হরমুজ প্রণালিতে জাহাজ চলাচলে বিধিনিষেধের কারণে এই সংকট তৈরি হয়েছে।
২০২৫ সালের তথ্য অনুযায়ী, বিশ্বে উৎপাদিত ১৯০ মিলিয়ন ঘনমিটার হিলিয়ামের এক-তৃতীয়াংশই (৬৩ মিলিয়ন ঘনমিটার) সরবরাহ করে কাতার। গত ২ মার্চ কাতারের রাস লাফান ও মেসাইদ শিল্পাঞ্চলে ইরানি হামলার পর কাতারএনার্জি তাদের এলএনজি উৎপাদন বন্ধ ঘোষণা করে। যেহেতু এলএনজি উৎপাদনের উপজাত হিসেবেই হিলিয়াম পাওয়া যায়, তাই এলএনজি উৎপাদন কমলে হিলিয়ামের সরবরাহও কমে যায়।
হিলিয়াম গ্যাসকে সাধারণত তরল অবস্থায় বিশেষায়িত ‘ক্রায়োজেনিক’ কন্টেইনারে করে সমুদ্রপথে পরিবহন করা হয়। তরলীকরণের ৪৫ দিনের মধ্যে এটি ক্রেতার কাছে পৌঁছানো জরুরি, অন্যথায় তাপমাত্রার কারণে তা গ্যাসে রূপান্তরিত হয়ে উড়ে যায়। কাতারের রপ্তানি করা প্রায় সব হিলিয়ামই হরমুজ প্রণালি দিয়ে পার হয়। কিন্তু গত ২ মার্চ থেকে আইআরজিসি এই প্রণালি কার্যত বন্ধ করে দেওয়ায় সরবরাহ ব্যবস্থা অচল হয়ে পড়েছে।
এমআরআই স্ক্যানে কেন হিলিয়াম জরুরি
হিলিয়াম ছাড়া এমআরআই মেশিন চালানো প্রায় অসম্ভব। এর কারণ হলো—হিলিয়ামকে পরম শূন্য তাপমাত্রার (জিরো কেলভিন) কাছাকাছি শীতল করা যায়, যা এমআরআই মেশিনের সুপারকন্ডাক্টিং চুম্বকগুলোকে ঠান্ডা রাখতে সাহায্য করে। এই শক্তিশালী চৌম্বক ক্ষেত্রই মানুষের শরীরের ভেতরের পরিষ্কার ছবি তৈরি করতে সক্ষম।
বর্তমানে বিশ্বের মোট হিলিয়ামের এক-চতুর্থাংশই ব্যবহৃত হয় এমআরআই মেশিনের চুম্বক ঠান্ডা রাখতে। বিকল্প না থাকায় এই সংকট দীর্ঘায়িত হলে রোগ নির্ণয় প্রক্রিয়া স্থবির হয়ে পড়তে পারে।
স্মার্টফোন, গাড়ি, ডেটা সেন্টার ও সামরিক সরঞ্জামের চিপ তৈরিতেও হিলিয়াম কুলিং এজেন্ট হিসেবে ব্যবহৃত হয়। কারণ এটি অন্য কোনো রাসায়নিকের সঙ্গে বিক্রিয়া করে চিপকে দূষিত করে না। এ ছাড়া এটি বেলুন, ওয়েদার বেলুন এবং এয়ারশিপেও ব্যবহৃত হয় কারণ এটি বাতাসের চেয়ে হালকা এবং অদাহ্য।
দক্ষিণ কোরিয়া, জাপান, তাইওয়ান ও চীন হলো কাতারের হিলিয়ামের প্রধান ক্রেতা। দক্ষিণ কোরিয়ার আইনপ্রণেতা কিম ইয়ংবে ইতিমধ্যে সতর্ক করেছেন, এই যুদ্ধের ফলে সেমিকন্ডাক্টর বা চিপ তৈরির কাঁচামাল সরবরাহ ব্যাহত হবে।
বাজার গবেষণা প্রতিষ্ঠান ইনডেক্স-বক্সের তথ্যমতে, এই স্থবিরতা ৬০ থেকে ৯০ দিন স্থায়ী হলে হিলিয়ামের দাম ২৫ থেকে ৫০ শতাংশ পর্যন্ত বেড়ে যেতে পারে।
তবে হিলিয়াম সংকটের এই সংকট নতুন নয়। কাতারভিত্তিক সংবাদমাধ্যম আল জাজিরার প্রতিবেদন থেকে জানা যায়, ২০০৬ সালের পর এটি পঞ্চম হিলিয়াম সংকট। এর সমাধানে গবেষকেরা ‘হিলিয়াম-মুক্ত’ এমআরআই স্ক্যানার এবং হিলিয়াম পুনর্নবীকরণ করতে পারে এমন মেশিন তৈরির চেষ্টা করছেন। ২০০২ সালে চীন এমন একটি প্রযুক্তি তৈরির দাবি করেছিল। তবে বর্তমানে বিশ্বের অধিকাংশ হাসপাতালেই তরল হিলিয়াম-নির্ভর মেশিন ব্যবহৃত হচ্ছে।
বাংলাদেশের তৈরি পোশাকশিল্পে প্রায় ৪০ লাখ শ্রমিক কাজ করেন। তাদের শ্রম শুধু দেশের রপ্তানি খাত গড়ে তোলেনি, তৈরি করেছে করভিত্তিও। এই শিল্প দেশের মোট রপ্তানি আয়ের ৮০ শতাংশের বেশির জোগান দেয় এবং মোট দেশজ উৎপাদনের (জিডিপি) প্রায় ১১ শতাংশ।১ ঘণ্টা আগে
ইরানের বিরুদ্ধে যুক্তরাষ্ট্রে অপারেশন ‘এপিক ফিউরি’ শুরুর প্রায় চার সপ্তাহ পার হতে চলেছে। এর মধ্যেই যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প দাবি করেছেন, ওয়াশিংটন তেহরানের সঙ্গে আলোচনা করছে। যদিও ইরান বলছে, এমন কোনো আলোচনা হচ্ছে না। একই সময়ে যুক্তরাষ্ট্র মধ্যপ্রাচ্যে হাজার হাজার সেনা জড়ো করছে।৫ ঘণ্টা আগে
যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প বলেছেন, ওয়াশিংটন ইরানের সঙ্গে ‘গঠনমূলক’ আলোচনা চালিয়ে যাচ্ছে। প্রকাশ্যে ইরানি কর্মকর্তারা ট্রাম্পের এই দাবি নাকচ করে এটিকে তেলের দাম কমানো এবং বিশ্লেষকেরা এটিকে ‘সময়ক্ষেপণের’ উদ্দেশ্যে ছড়ানো ভুয়া খবর বলে অভিহিত করেছেন।৭ ঘণ্টা আগে
ইউক্রেন যুদ্ধে ব্যবহৃত রুশ বিমানশক্তি, গোয়েন্দা ও যুদ্ধকৌশল এখন মিয়ানমারের সামরিক সরকারের কাজে লাগছে। এর ফলে ৬ বছরে পড়া গৃহযুদ্ধে সেনাবাহিনী পরিস্থিতি ঘুরিয়ে দিতে পারছে। মিয়ানমারের জেনারেলদের ওপর সবচেয়ে বেশি প্রভাব চীনের। চীন–মিয়ানমার সীমান্তজুড়ে থাকা শক্তিশালী জাতিগত সশস্ত্র গোষ্ঠীগুলোর ওপরও...১ দিন আগে