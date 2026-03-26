Ajker Patrika
বিশ্লেষণ

ইরান-ইসরায়েল যুদ্ধের প্রভাবে হিলিয়াম সংকট—ব্যাহত হতে পারে এমআরআই সেবা

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­
রোমের একটি হাসপাতালের ছবি। ছবি: এএফপি

যুক্তরাষ্ট্র-ইসরায়েল ও ইরানের মধ্যে চলমান যুদ্ধের প্রভাবে বিশ্ববাজারে হিলিয়াম গ্যাসের সরবরাহ প্রায় এক-তৃতীয়াংশ কমে গেছে। ফলে চিকিৎসা খাতের অতিপ্রয়োজনীয় এমআরআই স্ক্যান থেকে শুরু করে সেমিকন্ডাক্টর শিল্পের মতো উচ্চপ্রযুক্তির খাতগুলো এখন চরম ঝুঁকির মুখে। মূলত প্রধান উৎপাদনকারী দেশ কাতারের উৎপাদন বন্ধ হওয়া এবং হরমুজ প্রণালিতে জাহাজ চলাচলে বিধিনিষেধের কারণে এই সংকট তৈরি হয়েছে।

২০২৫ সালের তথ্য অনুযায়ী, বিশ্বে উৎপাদিত ১৯০ মিলিয়ন ঘনমিটার হিলিয়ামের এক-তৃতীয়াংশই (৬৩ মিলিয়ন ঘনমিটার) সরবরাহ করে কাতার। গত ২ মার্চ কাতারের রাস লাফান ও মেসাইদ শিল্পাঞ্চলে ইরানি হামলার পর কাতারএনার্জি তাদের এলএনজি উৎপাদন বন্ধ ঘোষণা করে। যেহেতু এলএনজি উৎপাদনের উপজাত হিসেবেই হিলিয়াম পাওয়া যায়, তাই এলএনজি উৎপাদন কমলে হিলিয়ামের সরবরাহও কমে যায়।

হিলিয়াম গ্যাসকে সাধারণত তরল অবস্থায় বিশেষায়িত ‘ক্রায়োজেনিক’ কন্টেইনারে করে সমুদ্রপথে পরিবহন করা হয়। তরলীকরণের ৪৫ দিনের মধ্যে এটি ক্রেতার কাছে পৌঁছানো জরুরি, অন্যথায় তাপমাত্রার কারণে তা গ্যাসে রূপান্তরিত হয়ে উড়ে যায়। কাতারের রপ্তানি করা প্রায় সব হিলিয়ামই হরমুজ প্রণালি দিয়ে পার হয়। কিন্তু গত ২ মার্চ থেকে আইআরজিসি এই প্রণালি কার্যত বন্ধ করে দেওয়ায় সরবরাহ ব্যবস্থা অচল হয়ে পড়েছে।

এমআরআই স্ক্যানে কেন হিলিয়াম জরুরি

হিলিয়াম ছাড়া এমআরআই মেশিন চালানো প্রায় অসম্ভব। এর কারণ হলো—হিলিয়ামকে পরম শূন্য তাপমাত্রার (জিরো কেলভিন) কাছাকাছি শীতল করা যায়, যা এমআরআই মেশিনের সুপারকন্ডাক্টিং চুম্বকগুলোকে ঠান্ডা রাখতে সাহায্য করে। এই শক্তিশালী চৌম্বক ক্ষেত্রই মানুষের শরীরের ভেতরের পরিষ্কার ছবি তৈরি করতে সক্ষম।

বর্তমানে বিশ্বের মোট হিলিয়ামের এক-চতুর্থাংশই ব্যবহৃত হয় এমআরআই মেশিনের চুম্বক ঠান্ডা রাখতে। বিকল্প না থাকায় এই সংকট দীর্ঘায়িত হলে রোগ নির্ণয় প্রক্রিয়া স্থবির হয়ে পড়তে পারে।

স্মার্টফোন, গাড়ি, ডেটা সেন্টার ও সামরিক সরঞ্জামের চিপ তৈরিতেও হিলিয়াম কুলিং এজেন্ট হিসেবে ব্যবহৃত হয়। কারণ এটি অন্য কোনো রাসায়নিকের সঙ্গে বিক্রিয়া করে চিপকে দূষিত করে না। এ ছাড়া এটি বেলুন, ওয়েদার বেলুন এবং এয়ারশিপেও ব্যবহৃত হয় কারণ এটি বাতাসের চেয়ে হালকা এবং অদাহ্য।

দক্ষিণ কোরিয়া, জাপান, তাইওয়ান ও চীন হলো কাতারের হিলিয়ামের প্রধান ক্রেতা। দক্ষিণ কোরিয়ার আইনপ্রণেতা কিম ইয়ংবে ইতিমধ্যে সতর্ক করেছেন, এই যুদ্ধের ফলে সেমিকন্ডাক্টর বা চিপ তৈরির কাঁচামাল সরবরাহ ব্যাহত হবে।

বাজার গবেষণা প্রতিষ্ঠান ইনডেক্স-বক্সের তথ্যমতে, এই স্থবিরতা ৬০ থেকে ৯০ দিন স্থায়ী হলে হিলিয়ামের দাম ২৫ থেকে ৫০ শতাংশ পর্যন্ত বেড়ে যেতে পারে।

তবে হিলিয়াম সংকটের এই সংকট নতুন নয়। কাতারভিত্তিক সংবাদমাধ্যম আল জাজিরার প্রতিবেদন থেকে জানা যায়, ২০০৬ সালের পর এটি পঞ্চম হিলিয়াম সংকট। এর সমাধানে গবেষকেরা ‘হিলিয়াম-মুক্ত’ এমআরআই স্ক্যানার এবং হিলিয়াম পুনর্নবীকরণ করতে পারে এমন মেশিন তৈরির চেষ্টা করছেন। ২০০২ সালে চীন এমন একটি প্রযুক্তি তৈরির দাবি করেছিল। তবে বর্তমানে বিশ্বের অধিকাংশ হাসপাতালেই তরল হিলিয়াম-নির্ভর মেশিন ব্যবহৃত হচ্ছে।

চিকিৎসাস্বাস্থ্য অধিদপ্তরযুক্তরাষ্ট্রবিশ্লেষণপ্রযুক্তিপণ্যস্বাস্থ্যইরানইসরায়েলইরান-ইসরায়েল সংঘাত
সোনার দাম দীর্ঘমেয়াদি পতনে যাচ্ছে

ইরানিদের রাস্তায় নামানোর পরিকল্পনা ছিল নেতানিয়াহুর, 'কচুকাটা' হওয়ার ভয়ে প্রত্যাখ্যান ট্রাম্পের

দৌলতদিয়া ফেরিঘাটে বাসডুবি: বেঁচে ফিরলেন খোকসার খাইরুল, ছিনিয়ে নিয়েছে মোবাইল ফোন

উত্তরায় শরীর থেকে মন আলাদা করা 'কেটামিন' তৈরি করতেন ৩ চীনা নাগরিক, যেত শ্রীলঙ্কায়

ভোলা সদর হাসপাতাল: বাড়তি খরচে নাকাল রোগী

