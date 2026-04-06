আলতামিরার গুহাচিত্র

আলতামিরার গুহাচিত্র

১৮৭৯ সালে স্প্যানিশ প্রত্নতত্ত্ববিদ মার্সেলিনো সানজ দে সাউতুওলা ও তাঁর মেয়ে মারিয়া সানজ দে সাউতুওলা স্পেনের উত্তরে কান্তাব্রিয়া অঞ্চলে খুঁজে পান আলতামিরা গুহা। তাঁরা এই গুহায় আবিষ্কার করেন প্রাগৈতিহাসিক যুগের শিল্পকর্ম। এখানে মূলত বাইসন বা বনগরু, ঘোড়া ও হরিণের জীবন্ত ও বাস্তবধর্মী চিত্র লাল, কালো ও বাদামি রঙে আঁকা হয়েছে। আছে অর্ধমানবের ছবি। গুহার প্রাকৃতিক উঁচু-নিচু অংশ ব্যবহার করে চিত্রগুলোতে ত্রিমাত্রিকতা ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। সবচেয়ে বিখ্যাত হলো আলতামিরার ছাদে আঁকা বুনো গরুর ছবিটি। ধারণা করা হয়, প্রাচীন প্রস্তর যুগের নিয়ান্ডারথাল মানবদের সৃষ্টি এসব শিল্পকর্মের বয়স ১৪ হাজার থেকে ৩৬ হাজার বছর পর্যন্ত হতে পারে। ১৮৮০ সালে আবিষ্কারটি জনসমক্ষে আনা হলে তখন অনেক বিশেষজ্ঞই বিশ্বাস করতে চাননি, এই চিত্রগুলো যে আসল। তাঁদের মতে, প্রাগৈতিহাসিক মানবেরা এই ধরনের ছবি আঁকার জন্য যথেষ্ট দক্ষ ছিল না। কিন্তু ১৯০২ সালে আলতামিরার গুহাচিত্রগুলোর সত্যতা স্বীকৃত হয়। ১৯৮৫ সালে গুহাটিকে বিশ্ব ঐতিহ্যবাহী স্থানের তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করে ইউনেসকো। ছবি: সংগৃহীত

যশোর: কৌশলে সরকারি গাছ নিধন, নেই তদারকি

অবৈধ দখল উচ্ছেদে দর বেড়েছে ফুটপাতের

পৌনে ৪ হাজার কোটির প্রকল্প সীমান্ত সড়কে

সরকারি কর্মচারীদের আন্দোলন ঠেকাতে আইন পাস, ‘অসদাচরণে’ কঠোর শাস্তির বিধান

৭ দিনের মধ্যে সরাতে হবে অবৈধ নাইট কোচ কাউন্টার

আলতামিরার গুহাচিত্র

আলতামিরার গুহাচিত্র

সিমোনের নারীবাদী ভাবনা

যেভাবে এল এপ্রিল ফুল: নেপথ্যের রহস্যময় ইতিহাস

পাকিস্তানিদের ষড়যন্ত্র