সম্পাদকীয়
১৯৬০-এর দশকে ফ্রান্সের প্রথম সংস্কৃতিমন্ত্রী আঁদ্রে মালরো প্যারিসের তাজা ফলের বাজার লি আলা সরিয়ে সেখানে একটি সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান নির্মাণের প্রস্তাব দেন। সেটা আর হয়নি। তখন প্যারিসে জনসাধারণের জন্য একটি বিশাল গ্রন্থাগারেরও প্রয়োজন দেখা দেয়। ১৯৬৮ সালে প্ল্যাটো বোবুরকে নতুন গ্রন্থাগারের জন্য নির্বাচন করেন প্রেসিডেন্ট চার্লস দ্য গল। পরের বছর নতুন প্রেসিডেন্ট জর্জ পোঁপিদু আগের দুটি ধারণাকে মাথায় রেখে বোবুরে গ্রন্থাগার ও সমকালীন ও আধুনিক চিত্রকলার কেন্দ্র নির্মাণের সিদ্ধান্ত নেন। প্রতিযোগিতার মাধ্যমে বাছাই হওয়া রিচার্ড রজার্স, সু রজার্স, রেঞ্জো পিয়ানো এবং জিয়ানফ্র্যাংকো ফ্র্যাংকিনির নকশায় নির্মিত হয় আধুনিক স্থাপত্যের প্রতীক সঁত্র পোঁপিদু। এর উদ্বোধন হয় ১৯৭৭ সালে। প্যারিসের এই বিশাল কমপ্লেক্সে রয়েছে পাবলিক লাইব্রেরি, আধুনিক শিল্পকলা জাদুঘর এবং সংগীত ও ধ্বনি গবেষণা প্রতিষ্ঠান। এ বছর থেকে ২০৩০ সাল পর্যন্ত সংস্কারকাজের জন্য সঁত্র পোঁপিদু বন্ধ রয়েছে।
‘ভিক্টোরিয়া অ্যান্ড আব্দুল’ চলচ্চিত্রটি হয়তো অনেকে দেখেছেন। গ্রেট ব্রিটেনের রানি ভিক্টোরিয়া সম্পর্কে মৌলিক ধারণা অর্জন করা যায় সিনেমাটি দেখলে। আর ইতিহাসপ্রেমীরা নিশ্চয়ই জানেন এই রানির স্বামী ছিলেন প্রিন্স অ্যালবার্ট। তাঁদের দুজনের নামে লন্ডনে আছে একটি খ্যাতনামা জাদুঘর—ভিক্টোরিয়া অ্যান্ড অ্যালবার্ট..৩ দিন আগে
রাশিয়ার জারিনা, অর্থাৎ সম্রাজ্ঞী দ্বিতীয় ক্যাথরিন দেশটির দীর্ঘতম নারী শাসক। তাঁকে বলা হতো ক্যাথরিন দ্য গ্রেট। তিনি ১৭৬৪ সালে জোহান আর্নেস্ট গৎকোভস্কি নামে বার্লিনের এক বণিকের কাছ থেকে অনেকগুলো চিত্রকর্ম কেনেন। ধারণা করা হয়, ২২৫-৩১৭টি ইউরোপীয় চিত্রকর্ম কেনা হয়েছিল।৪ দিন আগে
আমি নিজের মতো, নিজের স্বতন্ত্র রাস্তা নির্মাণ করার চেষ্টা করছি। মানুষ বলে না যে আপনার গুরু কে? এ রকম আমার কেউ নেই। বরং এই পর্যন্ত পদে পদে হোঁচট খাইতে খাইতে...শিয়াল, কুমির, সাপের মধ্য দিয়া প্রবাহিত হইতে হইতে এই ৪০-৪২ বছর হইছে ফটোগ্রাফি কইরা আমি আসছি। সত্য কথা বলি, সফল ফটোগ্রাফার হইছি?৫ দিন আগে
বিশ্বখ্যাত ইংরেজি ভাষার অভিধান কেমব্রিজ ডিকশনারিতে এ বছর যুক্ত হয়েছে ৬ হাজারের বেশি নতুন শব্দ। যেগুলোর বেশির ভাগ জেন-জিদের। এসব শব্দের মধ্যে জনপ্রিয় সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ব্যবহৃত স্ল্যাং বা অমার্জিত শব্দ যেমন ‘স্কিবিডি’, ‘ট্র্যাডওয়াইফ’, ‘ব্রোলিগার্কি’ এবং ‘ডেলুলু’ রয়েছে।৯ দিন আগে