নমুনা ভাইভা: আপনি কখনো ধান চাষ করেছেন

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের অ্যাপলাইড ম্যাথমেটিকস থেকে প্রথম শ্রেণিতে বিএসসি ও এমএসসি সম্পন্ন করেছি। ৪০তম বিসিএসে ক্যাডার পছন্দ ছিল যথাক্রমে—বিসিএস প্রশাসন, পুলিশ, কাস্টমস, ট্যাক্স, অডিট এবং শেষে সাধারণ শিক্ষা। ২০২১ সালের ১৪ নভেম্বর ৪০তম বিসিএসের ভাইভা দিয়েছিলাম। অভিজ্ঞতার আলোকে একটি নমুনা ভাইভা তুলে ধরলাম–

অনুমতি নিয়ে ভেতরে প্রবেশ করে স্যারদের সালাম দিলাম। চেয়ারম্যান স্যারের অনুমতি নিয়ে বসলাম। (স্যার আমার বর্তমান পেশার কথা জিজ্ঞাসা করলেন)।

চেয়ারম্যান: অনেক দিন হলো পড়াশোনা শেষ করেছেন, এখন কী করা হয়?

আমি: স্যার, বর্তমানে আমি একটি সরকারি টেকনিক্যাল কলেজের ম্যাথমেটিকসের ইনস্ট্রাক্টর হিসেবে কর্মরত আছি, নওগাঁ জেলার পত্নীতলা উপজেলায়।

চেয়ারম্যান: বাবা কী করেন?

আমি: বাবা একজন কৃষক।

চেয়ারম্যান: আপনি কখনো ধান চাষ করেছেন? এক বিঘা জমিতে কী পরিমাণ ধান হয়?

আমি: জি স্যার, আমি এখনো বাড়িতে থাকলে ধান চাষ করি। কোন জমিতে ধান কতটুকু হবে তা নির্ভর করে সেই জমির অবস্থান, সিজন এবং ধানের ধরনের ওপর। আমরা সাধারণত আমন ও ইরি ধান চাষ করি এবং বিঘাপ্রতি ১৮ থেকে ২৫ মণ পর্যন্ত ধান হয়ে থাকে।

চেয়ারম্যান: বিসিএসের কোন জায়গায় আপনার দুর্বলতা আছে বলে মনে করেন?

আমি: ম্যাথমেটিকসের ছাত্র হওয়ার কারণে বাংলাদেশ ও আন্তর্জাতিক বিষয়ে বরাবরই একটা দুর্বলতা ছিল বলে আমার মনে হয়।

চেয়ারম্যান: ম্যাথমেটিকসে একটি আন্তর্জাতিক পুরস্কার প্রচলিত আছে, নাম জানেন?

আমি: স্যার, অ্যাবেল পুরস্কার। নরওয়ে থেকে দেওয়া হয়। এটাকে গণিতের নোবেল পুরস্কার বলা হয়ে থাকে।

এক্সটার্নাল-১: না না! আরেকটা পুরস্কার আছে, সেটার নাম বলেন?

আমি: দুঃখিত স্যার!

এক্সটার্নাল-১: ফিল্ডস মেডালের নাম শোনেননি?

আমি: দুঃখিত স্যার!

এক্সটার্নাল-১: ক্রিকেট খেলা দেখেন? আপনার প্রিয় খেলা কী?

আমি: জি স্যার, দেখি। তবে আমার প্রিয় খেলা ব্যাডমিন্টন।

চেয়ারম্যান: আচ্ছা, ব্যাডমিন্টনে বর্তমান বিশ্বচ্যাম্পিয়ন কে?

আমি: বর্তমান বিশ্বচ্যাম্পিয়ন চীন।

চেয়ারম্যান: পছন্দ দিয়েছেন কীভাবে?

আমি: বিসিএস (প্রশাসন), বিসিএস (পুলিশ), বিসিএস (শুল্ক ও আবগারি), বিসিএস (কর), বিসিএস (সাধারণ শিক্ষা)।

চেয়ারম্যান: উপজেলায় প্রশাসন ক্যাডারে কী কী পদ আছে?

আমি: উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা এবং সহকারী কমিশনার (ভূমি)।

চেয়ারম্যান: ভূমি অফিসে যিনি থাকেন, তিনি কোন মন্ত্রণালয়ের অধীন?

আমি: স্যার, উনি নিয়োগ পান জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় থেকে কিন্তু কাজ করেন ভূমি মন্ত্রণালয়ের অধীন।

চেয়ারম্যান: আপনি তো এখন শিক্ষকতা পেশায় আছেন। এটি একটি মহান পেশা, তাহলে কেন অ্যাডমিনে আসতে চান?

আমি: স্যার, শিক্ষকতা পেশায় স্পেসিফিক কিছু মানুষ বা একটি গোষ্ঠীর সঙ্গে মিশে কাজ করতে পারি, যেখানে শুধু শিক্ষক, শিক্ষার্থীদের অবস্থান। কিন্তু অ্যাডমিন ক্যাডার পেলে আমি মাঠ প্রশাসনে পদায়ন হব এবং সব শ্রেণির মানুষের সঙ্গে মিশে কাজ করার সুযোগ হবে। এই পেশায় বৈচিত্র্য সবচেয়ে বেশি এবং দেশের নীতিনির্ধারণী পর্যায়ে কাজ করার সুযোগ থাকে।

এক্সটার্নাল-১: নিজ জেলার নাম কী? সেটি বাংলার কোন জনপদের অন্তর্গত? আপনার জেলায় উল্লেখযোগ্য কী আছে?

আমি: আমার নিজ জেলার নাম নওগাঁ। উত্তরবঙ্গের নওগাঁ প্রাচীন বরেন্দ্র জনপদের অন্তর্গত। নওগাঁ বাংলাদেশের অন্যতম বৃহৎ একটি জেলা। বাংলাদেশের সবচেয়ে বেশি চাল কল রয়েছে এখানে। ধান ও আম উৎপাদনেও নওগাঁ শীর্ষে আছে। তবে নওগাঁ জেলার পরিচিতি সবচেয়ে বেশি এখানে অবস্থিত প্রাচীন পুরাকীর্তির জন্য। পাহাড়পুর বৌদ্ধবিহার, হলুদবিহার, জগদ্দলবিহার, রবীন্দ্রনাথের কুঠিবাড়ি রয়েছে এখানে এবং আমার নিজ উপজেলায় রয়েছে কুসুম্বা মসজিদ, যা ৫ টাকার নোটে দেখা যায়।

চেয়ারম্যান: কী কী শর্তে দুটি ত্রিভুজ সর্বসম হতে পারে?

আমি: স্যার, এ রকম চারটি ক্ষেত্র আছে। যেমন দুটি ত্রিভুজের তিন বাহু সমান হলে তারা সর্বসম হবে, সমকোণী ত্রিভুজের ক্ষেত্রে সমকোণ সংলগ্ন বাহু দুটি সমান হলে আবার দুই বাহু ও তাদের অন্তর্ভুক্ত কোণ সমান হলে তারা সর্বসম হবে এবং কোনো ত্রিভুজের দুটি কোণ ও তাদের অন্তর্ভুক্ত বাহু সমান হলেও তারা সর্বসম হবে।

এক্সটার্নাল-২: রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে অ্যাপলাইড ম্যাথমেটিকস বিভাগ কবে প্রতিষ্ঠিত হয়? এই বিষয় কাজ কী?

আমি: ২০০২ সালে বাংলাদেশে প্রথম কোনো পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে এই বিষয় চালু করা হয়। সাধারণ গণিত তাত্ত্বিক বিষয় নিয়ে কাজ করে কিন্তু ফলিত গণিত সেই তত্ত্বগুলোকে বাস্তব ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা শেখায়। বাস্তব জীবনে গণিতের প্রায়োগিক দিকগুলো নিয়ে ফলিত গণিত বিষয়টি গঠিত।

এক্সটার্নাল-২: কী কী কোর্স পড়েছেন?

আমি: ধন্যবাদ স্যার, আমরা পড়েছি Method of Applied Mathematics, Operation Research, Discrete Mathematics, Numerical Analysis, Real Analysis, Hydrodynamics, Magnetohydrodynamics, Turbulence, Relativity, Cosmology, Complex Analysis, Electrodynamics, 2 & 3-Dimensional Geometry, Programming etc.

এক্সটার্নাল-২: Method of Applied Mathematics-এ ফুরিয়ার সিরিজ আছে? ওটা পড়েছেন? একটা উদাহরণ দেন।

আমি: (সিরিজটা বলার পর বললাম) দুঃখিত স্যার, উদাহরণ দিতে পারছি না।

এক্সটার্নাল-২: Geometric Mean and Harmonic Mean-এর পার্থক্য বলেন।

আমি: দুঃখিত স্যার, এই মুহূর্তে মনে পড়ছে না।

এক্সটার্নাল-২: অপারেশন রিসার্চ তো পড়েছেন মনে হয়। বলুন এটা কোথায় ব্যবহার করা হয়?

আমি: বিভিন্ন সংস্থা তাদের ব্যবস্থাপনার কাজে এটি ব্যবহার করে থাকে। প্রবলেম সলভিং, ডিসিশন মেকিংয়ের কাজে অপারেশন রিসার্চ ব্যবহার হয়।চেয়ারম্যান: একটি জেলার সিভিল প্রশাসনের প্রধান কে? তাঁকে আর কী কী নামে ডাকা হয়?

আমি: ডেপুটি কমিশনার, ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট, ডিস্ট্রিক্ট কালেক্টর।

এক্সটার্নাল-১: Tell us something about women empowerment in Bangladesh.

আমি: Thank you, sir. Nowadays Bangladesh is being an idol in women empowerment to the whole world. Women are participating very important role in every sector and aspects of Bangladesh. Our prime minister, speaker, minister, justice, vice chancellor & election commissioner are women. Girls are flying plane, playing international cricket which are the best example of women empowerment in Bangladesh, I think.

চেয়ারম্যান: ওকে; ঠিক আছে। আপনি এখন আসতে পারেন।

আমি: কাগজপত্র গুছিয়ে নিয়ে সালাম দিয়ে চলে এলাম।

মো. রেজাউল হক, ৪০তম বিসিএস (সাধারণ শিক্ষা), প্রভাষক, গণিত বিভাগ।

অনুলিখন: আনিসুল ইসলাম নাঈম