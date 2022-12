নমুনা ভাইভা: সাতই মার্চের গুরুত্ব বলুন

অনুমতি নিয়ে ভেতরে গিয়ে সালাম দিলাম। স্যাররা বসতে বললেন। ভাইভা বোর্ডে সম্মানিত তিনজন সদস্য ছিলেন।

চেয়ারম্যান স্যার: আমার ভোটার আইডি ও কাগজপত্র দেখে পরিবারের কে কী করেন, এসব জিজ্ঞেস করলেন এবং বললেন তোমার জেলার নাম কী?

মো. আনোয়ারুল ইসলাম: আমি পরিবারের সবার কথা বললাম। জেলার নাম কুড়িগ্রাম।

চেয়ারম্যান স্যার: কুড়িগ্রাম ছাড়া শেষে গ্রাম আছে এমন একটি জেলার নাম বলুন?

মো. আনোয়ারুল ইসলাম: দুঃখিত স্যার। মনে পড়ছে না। স্যার বললেন, এই নামে একটি বিভাগও আছে।

চেয়ারম্যান স্যার: আচ্ছা বলুন, বাংলাদেশে কয়টি সমুদ্রবন্দর আছে?

মো. আনোয়ারুল ইসলাম: স্যার তিনটি। চট্টগ্রাম, পায়রা ও মোংলা। এবার বুঝেছি উত্তর হবে চট্টগ্রাম।

চেয়ারম্যান স্যার: তোমার উপজেলার নাম কী?

মো. আনোয়ারুল ইসলাম: রাজারহাট, স্যার।

চেয়ারম্যান স্যার: রাজারহাটের নামকরণ কেন রাজারহাট করা হয়?

মো. আনোয়ারুল ইসলাম: সেন বংশের রাজা নীলাম্বর সেনের রাজধানী ছিল বর্তমান রাজারহাট উপজেলার অন্তর্গত বিদ্যানন্দ ইউনিয়নের চতরা এলাকায়। ১৪৯৮ সালে গৌড়ের সুলতান হোসেন শাহ নীলাম্বরকে পরাজিত করেন। নীলাম্বর পালিয়ে প্রাণ রক্ষা করেন। পরে এই রাজার স্মৃতি রক্ষার্থে স্থানীয় জনগণ একটি হাট নির্মাণ করেন, যার নামকরণ করা হয় রাজারহাট।

চেয়ারম্যান স্যার: রাজারহাটের জনসংখ্যা কত?

মো. আনোয়ারুল ইসলাম: স্যার, উত্তরটি আমার জানা নেই। বিভিন্ন উৎস থেকে পড়ার চেষ্টা করেছি, কিন্তু তথ্য পাইনি।

চেয়ারম্যান স্যার: অনুমান বা ভুল বললে আমরা তো বুঝতে পারতাম না।

মো. আনোয়ারুল ইসলাম: দুঃখিত স্যার, আমি চাইনি আপনাদের মতো বিজ্ঞ ব্যক্তিদের কাছে কোনো ভুল বা মিথ্যা তথ্য দিই। তা ছাড়া এটা বাংলাদেশ সরকারি কর্ম কমিশনের সঙ্গে যায় না। স্যাররা অনেক খুশি হলেন।

চেয়ারম্যান স্যার: তোমার সত্যতা সম্পর্কে ধারণা পাওয়া গেল। তুমি কি প্রেম করেছ?

মো. আনোয়ারুল ইসলাম: স্যার, বাবা-মায়ের স্বপ্ন পূরণ করতে অনার্স প্রথম বর্ষ থেকে ১২ থেকে ১৪ ঘণ্টা পড়াশোনা করেছি, টিউশনি করে নিজে চলেছি এবং পরিবারকে সাহায্য করেছি। এ জন্য প্রেম করা হয়নি; তবে একজন পছন্দ করত। কিন্তু কৌশলে বিষয়টি এড়িয়ে গিয়েছি।

এক্সটারনাল: ‘April is the cruelest month …’ এটি কার উক্তি?

মো. আনোয়ারুল ইসলাম: T.S Eliot-এর The Waste Land থেকে।

এক্সটারনাল ২: কিছু দিন আগে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী একজনের জন্মদিন পালন করেছেন। বলেন তো কার জন্মদিন?

মো. আনোয়ারুল ইসলাম: দুঃখিত স্যার, সাম্প্রতিক প্রশ্ন পড়া হয়নি।

এক্সটারনাল ২: বলেন তো, একজন মহিলা কবির জন্ম ও মৃত্যু দিবস একই ছিল, তাঁর নাম কী?

মো. আনোয়ারুল ইসলাম: স্যার, বেগম রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন। তাঁর জন্ম ও মৃত্যু দিবস ৯ ডিসেম্বর। (আমার ভাইভা ছিল ১২ ডিসেম্বর)

এক্সটারনাল ২: ৯ ডিসেম্বরকে আর কী দিবস হিসেবে পালন করা হয়?

মো. আনোয়ারুল ইসলাম: দুর্নীতিবিরোধী দিবস।

এক্সটারনাল ২: বিশ্বে যা কিছু মহান চিরকল্যাণ কর অর্ধেক করিয়াছে নারী অর্ধেক তার নর—এটি কার উক্তি?

মো. আনোয়ারুল ইসলাম: আমাদের জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলামের।

এক্সটারনাল: এই উক্তি দ্বারা কী বোঝানো হয়েছে?

মো. আনোয়ারুল ইসলাম: সমাজের অর্ধেক নারী। এই বিশাল নারী সমাজকে ছাড়া কোনো জাতি তার উন্নতির চরম শিখরে পৌঁছাতে পারবে না। তাই একটি দেশ বিনির্মাণে পুরুষ ও নারী উভয়ের অবদান অপরিহার্য।

চেয়ারম্যান স্যার: তোমার টেবিলের নিচে একটি কাগজে উক্তি আছে—‘পথ হারাবে না বাংলাদেশ’ বলো এটি কার উক্তি?

মো. আনোয়ারুল ইসলাম: মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার উক্তি।

চেয়ারম্যান স্যার: এ উক্তি দ্বারা তিনি কী বুঝিয়েছেন?

মো. আনোয়ারুল ইসলাম: হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের দূরদর্শী নেতৃত্বের কারণে একমাত্র জাতি হিসেবে আমরা সম্মুখ যুদ্ধের মাধ্যমে মাত্র নয় মাসে একটি পরাশক্তিকে পরাজিত করেছি। ফলে আমরা পেয়েছি এক স্বাধীন দেশ ও মহান সংবিধান। কিন্তু ‘আমাদের দুর্ভাগ্যের বিষয় জাতির জনকের নির্মম হত্যাকাণ্ডের পর স্বৈরশাসকের বারবার হানার কারেণ এই সংবিধান ও স্বাধীনতার উদ্দেশ্য ভূলুণ্ঠিত হয়েছে। কিন্তু ২০০৯ সালে জাতির জনকের কণ্যার নেতৃত্বে আমরা ক্ষুধা ও দারিদ্র্যমুক্ত সাম্য, মানবিক মর্যাদাপূর্ণ দেশের দিকে এগিয়ে যাচ্ছি। আমরা এখন শুধু ক্ষুধা ও দারিদ্র্যমুক্ত নয়, সারা বিশ্বে এখন উন্নয়নের রোল মডেল। এই উক্তি দ্বারা প্রধানমন্ত্রী বোঝাতে চেয়েছেন আমাদের যাত্রা এখন গণতান্ত্রিক সাম্য ও মর্যাদাপূর্ণ দেশের দিকে।

এক্সটারনাল ২: আমাদের একটা ঐতিহাসিক দিবস আছে, সেটা কত তারিখ?

মো. আনোয়ারুল ইসলাম: সাতই মার্চ।

এক্সটারনাল ২: আমাদের মহান স্বাধীনতা অর্জনে সাতই মার্চের গুরুত্ব বলুন?

মো. আনোয়ারুল ইসলাম: হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সাতই মার্চের ভাষণের ফলে বাঙালিরা স্বাধীনতার মন্ত্রে দীক্ষিত হতে থাকে। বাঙালিরা আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে পাড়ায় ও মহল্লায় সংগ্রাম পরিষদ গঠন করে। মূলত সাতই মার্চের ভাষণের কারণে বাঙালিরা ভেতরে-ভেতরে স্বাধীনতার প্রস্তুতি নিতে থাকে, যা মাত্র নয় মাসে বিজয় অর্জনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

চেয়ারম্যান স্যার: ধন্যবাদ, এখন আসতে পারো।

মো. আনোয়ারুল ইসলাম: ধন্যবাদ দিয়ে, সালাম দিয়ে বেরিয়ে এলাম।

মো. আনোয়ারুল ইসলাম, ৪০তম বিসিএস শিক্ষা ক্যাডারে সুপারিশপ্রাপ্ত

অনুলিখন: মোছা. জেলি খাতুন