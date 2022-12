নমুনা ভাইভা: মুক্তিযুদ্ধের একটি গান গেয়ে শোনান তো!

মো. জিয়াউল হাসান সৌরভ: বেল বাজার পর অনুমতি নিয়ে প্রবেশ করলাম, সালাম দিলাম। বসার অনুমতি নিয়ে বসে ধন্যবাদ দিলাম।

চেয়ারম্যান: আপনি মো. জিয়াউল হাসান সৌরভ। বাসা রাঙামাটি, পড়াশোনা করেছেন শেরেবাংলা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে। পাশেই তো আপনার বিশ্ববিদ্যালয়?

মো. জিয়াউল হাসান সৌরভ: জি স্যার।

চেয়ারম্যান: চয়েসলিস্টে আপনার প্রথম পছন্দ প্রশাসন এবং সর্বশেষে শিক্ষকতা। আচ্ছা বলুন তো, সবাই কেন প্রশাসনে আসতে চায়?

মো. জিয়াউল হাসান সৌরভ: ছোটবেলায় যখন ক্লাস ফাইভে বৃত্তি পরীক্ষা দিই, তখন ম্যাজিস্ট্রেটদের ক্লাসের শিক্ষকদের যেভাবে সম্মান করতে দেখেছি, তখনই মনে হতো বড় হয়ে এমন কিছু হতে পারলে ভালো লাগবে। এ ছাড়া জাতীয় দিবসগুলোতে আমাদের উপজেলার ইউএনও স্যারের প্রতি সবার যে সম্মান, তাতেও প্রশাসনে আসার সুপ্ত ইচ্ছা তৈরি হয়েছিল।

চেয়ারম্যান: না, আপনার কথা জিজ্ঞাসা করিনি। আমরা জানতে চাই, বেশিরভাগ প্রার্থী কেন প্রশাসনে আসতে চায়? আপনি সম্মানের কথা বলছেন, আমি মনে করি মানুষ সবচেয়ে বেশি সম্মান করে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের। আমি এখনো তাদের পা ছুঁয়ে সালাম করি। আপনি কখনো ম্যাজিস্ট্রটকে পা ছুঁয়ে সালাম করতে দেখেছেন? তবু সবাই কেন প্রশাসনে আসতে চায়?

মো. জিয়াউল হাসান সৌরভ: স্যার, power exercise করতে পারা একটি অন্যতম কারণ হতে পারে।

চেয়ারম্যান: এক্সাক্টলি, power। (স্যার এটা নেগেটিভলি নিলেন কি না, সন্দেহ হলো) এক্সটারনাল ম্যাডামের দিকে ইশারা করলেন।

এক্সটারনাল-১: What steps will you take in your area to reduce child marriage?

মো. জিয়াউল হাসান সৌরভ: Since many people are unaware of the negative impact of child marriage, I deliver my messages to the people from scientific point of view. Besides, I will arrange awareness campaign in the schools for demotivating about child marriage.

এক্সটারনাল-১: What steps will you take to stop gender-based violence?

মো. জিয়াউল হাসান সৌরভ: I will try to activate one stop service in my area where every girl can seek for the help they need regarding violence or other matters. And, I will arrange campaign at local institutions to spread my message regarding gender equality and strict laws of the country against gender violence.

এক্সটারনাল-১: বাংলাদেশে কতটি ওয়ান স্টেপস (one stop service) চালু আছে?

মো. জিয়াউল হাসান সৌরভ: প্রশ্নটির উত্তর আমার কাছে অস্পষ্ট ছিল, তাই কিছু বলিনি; সরি বললাম।

এক্সটারনাল-১: Have you any idea about SDG? What is sustainability?

মো. জিয়াউল হাসান সৌরভ: SDG's elaboration is Sustainable Development Goals. Sustainability means we will use all our resources in such a way that it will not harm our next generations. (উত্তর শুনে excellent বললেন)

এক্সটারনাল-১: What’s the 5th number goal of SDG's?

মো. জিয়াউল হাসান সৌরভ: Gender equality

এক্সটারনাল-২: প্রশাসনের মাঠপর্যায়ের hierarchyটা বলুন।

মো. জিয়াউল হাসান সৌরভ: বললাম। (নার্ভাসনেসের কারণে ভুলে বিভাগীয় কমিশনার বলে ফেলেছিলাম, স্যার হেসে ভুল ধরিয়ে দিলেন)।

এক্সটারনাল-২: Blue economy কী? বাংলাদেশে এর prospect কেমন?

মো. জিয়াউল হাসান সৌরভ: স্যার, বাংলায় নাকি ইংলিশে বলব?

এক্সটারনাল-২: আপনার ইচ্ছা।

মো. জিয়াউল হাসান সৌরভ: Blue economy refers to the economy based on sea and its resources. Bangladesh has a great prospect of blue economy in future. Already, the government of Bangladesh has taken initiatives and divided the Bay of Bengal into 23 blocks for exploring gas and 11 & 12 no blocks have been found potential for extracting gas. Again, we have vast varietal fish resources and port facilities centering round the Bay of Bengal that can enrich our economy greatly.

এরপর আবার এক্সটারনাল ম্যাম প্রশ্ন শুরু করলেন।

এক্সটারনাল-১: Do you listen to song?

মো. জিয়াউল হাসান সৌরভ: Yes, sir.

এক্সটারনাল-১: আমাদের মুক্তিযুদ্ধের অনেক গান রয়েছে, যা শুনে আমাদের লোম দাঁড়িয়ে যায়। তেমন একটি গান গেয়ে শোনান।

মো. জিয়াউল হাসান সৌরভ: মাগো ভাবনা কেন, আমরা তোমার শান্তিপ্রিয় শান্ত ছেলে... (প্র্যাকটিস ছিল না, মোটামুটি গেয়েছি)।

চেয়ারম্যান: আচ্ছা, আপনি যেহেতু কৃষিতে পড়াশোনা করেছেন, বলুন আপনাকে কী কী সুবিধা দিলে আপনি শিক্ষকতায় থাকবেন, প্রশাসনে আসবেন না।

মো. জিয়াউল হাসান সৌরভ: স্যারের ট্রিকি প্রশ্নে হেসে দিয়ে বললাম, যদিও প্রশাসন আমার একটা স্বপ্ন। তবু শিক্ষকতায় যদি আরও কিছু সুবিধা থাকে এখানেও থাকা যেতে পারে। প্রথমত, প্রমোশনে যাতে জট না থাকে। দ্বিতীয়ত, আমি যেন আমার কাজ স্বাধীনভাবে করতে পারি। কেউ যেন সেখানে হস্তক্ষেপ না করেন। তৃতীয়ত, বেশি বেশি বৈদেশিক প্রশিক্ষণের সুযোগ যেন থাকে।

(স্যার একটা একটা করে গণনা করছিলেন এবং উত্তরটি ভালোভাবে নিয়েছেন মনে হলো।)

চেয়ারম্যান: কংস ও চিত্রা নদীর অবস্থান কোন জেলায়?

মো. জিয়াউল হাসান সৌরভ: সরি বললাম। (এক্সটারনাল ম্যাডাম বললেন, চিত্রাটা অন্তত পারা উচিত ছিল)

চেয়ারম্যান: ফরায়েজি আন্দোলনের নেতা কে? কোথায় হয়েছিল?

মো. জিয়াউল হাসান সৌরভ: হাজী শরীয়তউল্লাহ। তারপর শরীয়তপুরের স্থলে ফরিদপুর বলে ফেলেছি। (স্যার ভুল ধরিয়ে দিলেন)।

চেয়ারম্যান: সিলেটে কোন কোন উপজাতি থাকে?

মো. জিয়াউল হাসান সৌরভ: মণিপুরি, পাঙন।

চেয়ারম্যান: খাসিয়াদের কথা বলেননি। মণিপুরিদের মধ্যে দুইটা ভাগ আছে, জানেন?

মো. জিয়াউল হাসান সৌরভ: সরি স্যার।

চেয়ারম্যান: আপনি অ্যাডমিন ক্যাডারে যাবেন, মানুষের জীবনযাত্রা সম্পর্কে আপনাকে আরও ভালোভাবে জানতে হবে। ঠিক আছে, আসুন।

আমি কাগজপত্র নিয়ে ধন্যবাদ দিয়ে বের হয়ে এলাম।

মো. জিয়াউল হাসান সৌরভ, সহকারী ক‌মিশনার ও এক্সিকিউটিভ ম‌্যা‌জি‌স্ট্রেট (৪০তম বিসিএস)

অনুলিখন: জেলি খাতুন