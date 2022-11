উন্নয়ন অধ্যয়নে মাস্টার্স করার সুযোগ

বর্তমানে বাংলাদেশে কাজ করছে এমন বিদেশি এনজিও ও উন্নয়ন সংস্থার সংখ্যা অনেক। বিদেশি এনজিওগুলোতে প্রচুর বিদেশি এবং বাংলাদেশি কর্মকর্তা-কর্মচারী কর্মরত আছেন। এর পাশাপাশি দেশের অসংখ্য উন্নয়ন সংস্থা তো রয়েছেই। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে উন্নয়ন-সংশ্লিষ্ট খাতে জনবলের চাহিদা বাড়ছে; সরকারি ও বেসরকারি পেশাজীবীদের মধ্যেও এ বিষয় সম্পর্কে রয়েছে ব্যাপক আগ্রহ। আর উন্নয়নসংশ্লিষ্ট নানা বিষয়ে পড়ার বিষয়ই হলো ডেভেলপমেন্ট স্টাডিজ বা উন্নয়ন অধ্যয়ন।

এমডিএস কী?

মাস্টার অব ডেভেলপমেন্ট স্টাডিজ (এমডিএস) জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম বিশ্ববিদ্যালয়, ত্রিশাল, ময়মনসিংহের লোকপ্রশাসন ও সরকার পরিচালনাবিদ্যা এবং অর্থনীতি বিভাগ কর্তৃক পরিচালিত উন্নয়ন অধ্যয়নের ওপর একটি সাপ্তাহান্তিক মাস্টার্স প্রোগ্রাম। রয়েছে দুটো মেজর এরিয়া-গভর্ন্যান্স ফর ডেভেলপমেন্ট ও ইকোনমিকস ফর ডেভেলপমেন্ট।

এমডিএস কেন করবেন?

যাঁরা পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় থেকে উন্নয়ন অধ্যয়নে মাস্টার ডিগ্রি অর্জন করতে চান এবং সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক এনজিও, গবেষণা প্রতিষ্ঠান ও উন্নয়ন-সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানে ক্যারিয়ার গড়তে ইচ্ছুক, মূলত তাঁদের জন্যই এই কোর্স। বিভিন্ন সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে কর্মরত পেশাজীবীদের দক্ষতা বৃদ্ধি এবং একই সঙ্গে যাঁরা রাষ্ট্রের উন্নয়ন, সুশাসন এবং নীতি প্রণয়নের তাত্ত্বিক ও প্রায়োগিক কৌশল সম্পর্কে গভীর জ্ঞান অর্জন করতে সাহায্য করবে উন্নয়ন অধ্যয়নে এই মাস্টার্স ডিগ্রি।

যা পড়ানো হয়

বৈচিত্র্যপূর্ণ এই কোর্সে অর্থনীতি, রাজনীতি, পরিবেশ ও জলবায়ু পরিবর্তন, সমাজবিজ্ঞান, সংস্কৃতি, মানবসম্পদ ব্যবস্থাপনা, জাতীয় সম্পদ ব্যবস্থাপনা, নিরাপত্তা, পাবলিক পলিসি নির্ধারণ ও বাস্তবায়ন, রাজনৈতিক অর্থনীতি, ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্ট, স্থানীয় সরকার ও প্রশাসন, জেন্ডার অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট, উন্নয়নের কৌশল, গবেষণাপদ্ধতি ও প্রয়োগ, বাজেট ব্যবস্থাপনাসহ মানব উন্নয়নের সব বিষয়ে গভীরভাবে অধ্যয়নের সুযোগ রয়েছে। তৃতীয় সেমিস্টারে সব শিক্ষার্থীর জন্য রয়েছে থিসিসের সুযোগ। এ ছাড়া রয়েছে টেকসই লক্ষ্যমাত্রা-২০৩০ অর্জন, ভিশন-২০৪১, ভিশন-২০৭১, ডেল্টা প্ল্যান-২১০০সহ রাষ্ট্রের উন্নয়ন-সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন বিষয় সম্পর্কে বিস্তৃতভাবে অধ্যয়নের সুযোগ।

ভর্তির যোগ্যতা

আবেদনকারীকে দেশের যেকোনো স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় থেকে যেকোনো বিভাগে কমপক্ষে স্নাতক বা সমমান অথবা তিন বছর মেয়াদি ডিগ্রি পাস এবং প্রতিটি শ্রেণিতে সর্বনিম্ন সিজিপিএ-২.০০ থাকতে হবে। তবে এই কোর্সে ভর্তির জন্য আবেদনকারীর কোনো শ্রেণিতে তৃতীয় বিভাগ গ্রহণযোগ্য নয়।

যাঁরা পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় থেকে উন্নয়ন অধ্যয়নে মাস্টার ডিগ্রি অর্জন করতে চান এবং সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক এনজিও, গবেষণা প্রতিষ্ঠান ও উন্নয়ন-সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানে ক্যারিয়ার গড়তে ইচ্ছুক, মূলত তাঁদের জন্যই এই কোর্স।

প্রোগ্রামের বৈশিষ্ট্য

১৮ মাসমেয়াদি ৪৫ ক্রেডিটের প্রোগ্রামটিতে রয়েছে ৬ মাস মেয়াদি তিনটি সেমিস্টার। পড়ানো হয় ইংরেজি মাধ্যমে। প্রতি শুক্র ও শনিবার ময়মনসিংহের ত্রিশালে বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে ক্লাস হয়। বিশ্বায়নের যুগে উন্নয়নের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করতে এবং চাকরির বাজারে প্রতিযোগিতার কথা চিন্তা করে এমডিএস প্রোগ্রাম ফোকাস করে মানসম্মত শিক্ষার ওপর। শিক্ষার্থীর সংখ্যা সীমিত রেখে শিক্ষার মানের দিকে গুরুত্ব দেয়। এ জন্য প্রোগ্রামটিতে খুবই সীমিতসংখ্যক শিক্ষার্থী ভর্তির সুযোগ পান। দেশের সর্বনিম্ন খরচে মাস্টার্স প্রোগ্রামটি চলমান। প্রোগ্রামটিতে সর্বসাকল্যে খরচ ৮০ হাজার টাকা, যা চার কিস্তিতে পরিশোধযোগ্য।

ভর্তির প্রক্রিয়া

প্রতিবছর দুই সেশনে ভর্তি নেওয়া হয়ে থাকে। মে-জুন মাসে সামার সেশন এবং নভেম্বর-ডিসেম্বরে উইন্টার সেশনে নতুন ভর্তির বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়। ভর্তি ফরম বিশ্ববিদ্যালয়ের ওয়েবসাইট থেকে বা সরাসরি এমডিএসের অফিস থেকে সংগ্রহ করা যাবে। ভর্তিসহ বিস্তারিত বিষয়ে ০১৭৪৫৬৮৪৮৩৭, ০১৭৮৩৯০৬১৯২,০১৭৪২৩৬৮ ৬৩৯, ০১৯২৩৯৩১২৬৬ এই নম্বরে যোগাযোগ করা যাবে; ই-মেইলে যোগাযোগের ঠিকানা[email protected] gmail.com। ভর্তি পরীক্ষায় অংশগ্রহণকারী (লিখিত ও মৌখিক পরীক্ষা) উত্তীর্ণ শিক্ষার্থীদের ভর্তির পরবর্তী প্রক্রিয়া অনুসরণ করতে হবে। ২০ ডিসেম্বর পর্যন্ত উইন্টার-২০২২ সেশনের নতুন ব্যাচে ভর্তির আবেদন করা যাবে। ভর্তি পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে ২৩ ডিসেম্বর।

ব্যাপকতা

আমাদের দেশে এর সূচনা একটু দেরিতে শুরু হলেও বাইরের বিশ্বে এর কদর অনেক বেশি। University of Sussex কে এই সাবজেক্টের জন্য সেরা মনে করা হয়। এ ছাড়া রয়েছে Harvard University, University of Oxford, London School of Economics and Political Science-এর মতো প্রতিষ্ঠানে এর অবস্থান প্রথম সারিতেই। তবে বর্তমানে আমাদের দেশেও এটি ব্যাপক বিস্তার লাভ করেছে। CPD, BIDS-সহ নামকরা সব গবেষণা প্রতিষ্ঠান, UN, UNDP, UNICEF, IDB, ADB, IMF, World Bank, JICA, Save the Children, OXFAM, Action Aid, CARE-সহ আরও অনেক দেশি ও আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান এবং এনজিওগুলোতে প্রায়োরিটি দেওয়া হয়ে থাকে। এ প্রসঙ্গে এই প্রোগ্রামের পরিচালক লোকপ্রশাসন ও সরকার পরিচালনা বিভাগের সহকারী অধ্যাপক মো. হারুনুর রশিদ বলেন, চতুর্থ শিল্পবিপ্লবের প্রাক্কালে টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা-২০৩০ অর্জনের জন্য দক্ষ মানবসম্পদ তৈরিতে উন্নয়ন অধ্যয়ন শিক্ষার গুরুত্ব অপরিসীম।