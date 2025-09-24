অপ্রাপ্তবয়স্ক সন্তানদের ভরণপোষণ বাবার দায়িত্ব

ব্যারিস্টার ইফফাত গিয়াস আরেফিন
আমি এইচএসসি পরীক্ষার্থী। আমার বাবা-মা প্রায় চার বছর ধরে আলাদা থাকছেন। বাবা একাধিক নারীতে আসক্ত ছিলেন। সে কারণে মাকে মারধর করতেন। শেষমেশ মা বাড়ি ছেড়ে চলে আসেন। এর পর থেকে বাবা আমার খরচ দেওয়া বন্ধ করে দেন। তবে কখনো কখনো পারিবারিক চাপের কারণে কিছু দেন, আবার বন্ধ করে দেন। এখন মাকে ডিভোর্সের নোটিশ পাঠিয়েছেন বাবা। যদি সত্যি তাঁদের ডিভোর্স হয়ে যায়, তাহলে আমার করণীয় কী? আমি কীভাবে আমার ন্যায্য অধিকার পাব? তিনি যথেষ্ট সচ্ছল মানুষ। আমি চাই আমার পড়ালেখা চালিয়ে যাওয়ার মতো খরচটা তিনি দিন। আমাদের কী করা উচিত?
রাফিয়া, ঢাকা
উত্তর: ধাপে ধাপে বিষয়টা ব্যাখ্যা করছি, যাতে আপনি পরিষ্কার ধারণা পেতে পারেন।
ডিভোর্স হলে আপনার অবস্থান
আপনার ন্যায্য অধিকার কী কী
আপনি এখনো শিক্ষার্থী হলে আদালত আপনার বাবাকে বাধ্য করতে পারেন, যাতে আপনি পড়াশোনার খরচ চালানোর সুযোগ পান।
আপনার মা আলাদা থাকলে কিংবা ডিভোর্স হলেও দেনমোহর, ইদ্দতকালের জন্য ভরণপোষণ এবং যদি দুজনের নামে যৌথ সম্পত্তি থাকে, তা আইনগতভাবে দাবি করতে পারবেন।
আপনাদের করণীয় পদক্ষেপ
যেসব ডকুমেন্ট সংগ্রহ করবেন
মানসিক দিক
পরামর্শ দিয়েছেন, ব্যারিস্টার ইফফাত গিয়াস আরেফিন, অ্যাডভোকেট, বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্ট
