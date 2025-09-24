Ajker Patrika
> নারী
> আইনি পরামর্শ

অপ্রাপ্তবয়স্ক সন্তানদের ভরণপোষণ বাবার দায়িত্ব

ব্যারিস্টার ইফফাত গিয়াস আরেফিন
অপ্রাপ্তবয়স্ক সন্তানদের ভরণপোষণ বাবার দায়িত্ব

আমি এইচএসসি পরীক্ষার্থী। আমার বাবা-মা প্রায় চার বছর ধরে আলাদা থাকছেন। বাবা একাধিক নারীতে আসক্ত ছিলেন। সে কারণে মাকে মারধর করতেন। শেষমেশ মা বাড়ি ছেড়ে চলে আসেন। এর পর থেকে বাবা আমার খরচ দেওয়া বন্ধ করে দেন। তবে কখনো কখনো পারিবারিক চাপের কারণে কিছু দেন, আবার বন্ধ করে দেন। এখন মাকে ডিভোর্সের নোটিশ পাঠিয়েছেন বাবা। যদি সত্যি তাঁদের ডিভোর্স হয়ে যায়, তাহলে আমার করণীয় কী? আমি কীভাবে আমার ন্যায্য অধিকার পাব? তিনি যথেষ্ট সচ্ছল মানুষ। আমি চাই আমার পড়ালেখা চালিয়ে যাওয়ার মতো খরচটা তিনি দিন। আমাদের কী করা উচিত?

রাফিয়া, ঢাকা

উত্তর: ধাপে ধাপে বিষয়টা ব্যাখ্যা করছি, যাতে আপনি পরিষ্কার ধারণা পেতে পারেন।

ডিভোর্স হলে আপনার অবস্থান

  • আপনার মা-বাবার ডিভোর্স হলে স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক শেষ হয়ে যাবে, কিন্তু বাবা হিসেবে আপনার প্রতি তাঁর দায়িত্ব ও কর্তব্য শেষ হবে না।
  • ইসলামি আইন ও বাংলাদেশের প্রচলিত আইন অনুযায়ী, অপ্রাপ্তবয়স্ক সন্তানদের ভরণপোষণ বাবার দায়িত্ব।
  • আপনি এখনো পড়াশোনা করছেন, তাই আদালতে সহজেই প্রমাণ করতে পারবেন
  • যে আপনার নিজের উপার্জন নেই। তাই বাবাকে আপনার পড়াশোনা এবং মৌলিক খরচ বহন করতে হবে।

আপনার ন্যায্য অধিকার কী কী

  • খাবার, পোশাক, শিক্ষা, চিকিৎসা—এই খরচ বাবার কাছ থেকে দাবি করার আইনগত অধিকার আপনার আছে।
  • আপনি এখনো শিক্ষার্থী হলে আদালত আপনার বাবাকে বাধ্য করতে পারেন, যাতে আপনি পড়াশোনার খরচ চালিয়ে যাওয়ার সুযোগ পান।
  • আপনার মা আলাদা থাকলে কিংবা ডিভোর্স হলেও দেনমোহর, ইদ্দতকালের জন্য ভরণপোষণ এবং যদি দুজনের নামে যৌথ সম্পত্তি থাকে, তা আইনগতভাবে দাবি করতে পারবেন।
আপনি এখনো শিক্ষার্থী হলে আদালত আপনার বাবাকে বাধ্য করতে পারেন, যাতে আপনি পড়াশোনার খরচ চালানোর সুযোগ পান।

আপনার মা আলাদা থাকলে কিংবা ডিভোর্স হলেও দেনমোহর, ইদ্দতকালের জন্য ভরণপোষণ এবং যদি দুজনের নামে যৌথ সম্পত্তি থাকে, তা আইনগতভাবে দাবি করতে পারবেন।

আপনাদের করণীয় পদক্ষেপ

  • ক) একজন আইনজীবীর সঙ্গে যোগাযোগ করুন; বিশেষ করে যিনি পরিবার বা পারিবারিক আইনের বিষয়ে অভিজ্ঞ।
  • খ) পারিবারিক কোর্টে আপনার বাবার বিরুদ্ধে ভরণপোষণের মামলা করা যায়।
  • মামলায় প্রমাণ দিতে হবে যে তিনি সচ্ছল, আর আপনি তাঁর ওপর নির্ভরশীল।

যেসব ডকুমেন্ট সংগ্রহ করবেন

  • আপনার বাবার পাঠানো ডিভোর্স নোটিশ
  • বাবার আর্থিক সক্ষমতার প্রমাণ (চাকরির কাগজ, ব্যবসার তথ্য, সম্পত্তি)
  • আপনার পড়াশোনার প্রমাণ (স্কুল-কলেজের রসিদ বা সনদ)।
  • প্রয়োজনে ন্যাশনাল লিগ্যাল এইড সার্ভিস অর্গানাইজেশনের (এনএলএএসও) ফ্রি আইনগত সহায়তা নিতে পারেন।

মানসিক দিক

  • এই পরিস্থিতি মানসিকভাবে খুব কষ্টকর। চেষ্টা করবেন পড়াশোনা চালিয়ে যেতে এবং মায়ের পাশে থাকতে।
  • প্রয়োজনে আত্মীয়স্বজন বা বিশ্বস্ত কারও সঙ্গে খোলাখুলি আলোচনা করুন। এ ছাড়া মধ‍্যস্থতা না হলে আপনাদের দ্রুত একজন আইনজীবীর সঙ্গে যোগাযোগ করা উচিত।

পরামর্শ দিয়েছেন, ব্যারিস্টার ইফফাত গিয়াস আরেফিন, অ্যাডভোকেট, বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্ট

বিষয়:

আইন ও বিচার ‍নারীনারী অধিকারআইন
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

এক নারীকে স্ত্রী দাবি করে দুই পুরুষের টানাটানি, শেষে ৩ জনই কারাগারে

ড. ইউনূসের সফরসঙ্গী হয়েও ফখরুল–আখতাররা ভিভিআইপি সুবিধা পাননি কেন—জানাল প্রেস উইং

১৫ শিক্ষার্থীকে যৌন হেনস্তার অভিযোগ ইবির এক ছাত্রীর বিরুদ্ধে

মার্কা শাপলাই হতে হবে, না হলে নির্বাচন কীভাবে হয় দেখে নেব: সারজিস আলম

ইসির তালিকায় ‘শাপলা’ নেই, বিকল্প প্রতীক নিতে হবে এনসিপিকে

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

স্পিকারের বাসভবনই হবে প্রধানমন্ত্রীর অস্থায়ী আবাস

স্পিকারের বাসভবনই হবে প্রধানমন্ত্রীর অস্থায়ী আবাস

ড. ইউনূসের সফরসঙ্গী হয়েও ফখরুল–আখতাররা ভিভিআইপি সুবিধা পাননি কেন—জানাল প্রেস উইং

ড. ইউনূসের সফরসঙ্গী হয়েও ফখরুল–আখতাররা ভিভিআইপি সুবিধা পাননি কেন—জানাল প্রেস উইং

এক নারীকে স্ত্রী দাবি করে দুই পুরুষের টানাটানি, শেষে ৩ জনই কারাগারে

এক নারীকে স্ত্রী দাবি করে দুই পুরুষের টানাটানি, শেষে ৩ জনই কারাগারে

এই আক্রমণ আখতার হোসেনকে এক বিন্দুও দুর্বল করবে না: তাসনিম জারা

এই আক্রমণ আখতার হোসেনকে এক বিন্দুও দুর্বল করবে না: তাসনিম জারা

ফ্রান্সে ৯ মসজিদের সামনে শূকরের মাথা, ক্ষুব্ধ ও সতর্ক মুসলিমরা

ফ্রান্সে ৯ মসজিদের সামনে শূকরের মাথা, ক্ষুব্ধ ও সতর্ক মুসলিমরা

সম্পর্কিত

অপ্রাপ্তবয়স্ক সন্তানদের ভরণপোষণ বাবার দায়িত্ব

অপ্রাপ্তবয়স্ক সন্তানদের ভরণপোষণ বাবার দায়িত্ব

দিবসের আড়ালে চাপা পড়ে সহিংসতার সংখ্যা

দিবসের আড়ালে চাপা পড়ে সহিংসতার সংখ্যা

বর্ণবৈষম্যবিরোধী সংগ্রামের কিংবদন্তি উইনি

বর্ণবৈষম্যবিরোধী সংগ্রামের কিংবদন্তি উইনি

যুক্তরাজ্যের প্রথম নিবন্ধিত নারী শল্যচিকিৎসক

যুক্তরাজ্যের প্রথম নিবন্ধিত নারী শল্যচিকিৎসক