ব্যারিস্টার ইফফাত গিয়াস আরেফিন
আমার ছবি ও নাম ব্যবহার করে ফেসবুকে কেউ একজন ভুয়া অ্যাকাউন্ট খুলেছে। আমার পরিচিত সবাইকে ফ্রেন্ডস রিকোয়েস্ট পাঠাচ্ছে। সবাই আমাকে ভেবে অ্যাকসেপ্ট করছে। সবার কাছে আমার নামে খারাপ খারাপ কথা বলছে এবং টাকা ধার চাচ্ছে। আমার কয়েক বন্ধু অ্যাকাউন্টে যোগাযোগের চেষ্টা করলে তাদেরও অনেক বাজে কথা বলছে। আমার কাছের মানুষদের টেক্সট করে খারাপ কথা বলছে।
এখন আমার কী করা উচিত? এই নিয়ে তৃতীয়বারের মতো এমন হলো। আমি প্রতিবার কিছু না কিছু করে আইডিটা বন্ধ করাই, আবার খুলে ফেলে। আমি এবার আইনের আশ্রয় নিতে চাচ্ছি। কীভাবে কী করব?
মিতুল, খুলনা
উত্তর: আপনার মতো অনেকে এই সমস্যায় পড়ে। এ থেকে মুক্তির জন্য আপনাকে দ্রুত পদক্ষেপ নিতে হবে।
প্রথমেই প্রমাণ সংরক্ষণ করুন। ওই ভুয়া প্রোফাইলের পুরো URL/প্রোফাইলের স্ক্রিনশট (প্রোফাইল পেজ, মেসেজ, মন্তব্য, সময়/তারিখসহ), আপনার নাম/ছবি, ব্যবহারের প্রমাণ, আপনার বন্ধুদের কাছ থেকে পাওয়া ত্রুটিপূর্ণ চ্যাট/স্ক্রিনশট—সবই আলাদা ফোল্ডারে রেখে দিন। এগুলো আইনি কাজে দরকার হবে। বন্ধু-পরিজনকে বলুন প্রতিক্রিয়া না দিতে। আপনার পরিচিতরা যদি ওই অ্যাকাউন্টের মালিককে সত্যই ধরেন, প্রতিক্রিয়া/টাকার বিষয়ে যোগাযোগ করেন, তাঁদের জানান যেন কোনো ব্যক্তিগত তথ্য না দেন এবং চিঠি/টাকার অনুরোধ ব্লক ও রিপোর্ট করেন। ফেসবুক ও ইনস্টাগ্রামের মতো প্ল্যাটফর্মে ‘impersonation/pretending to be someone.’ রিপোর্ট করুন, প্ল্যাটফর্মের রিপোর্ট সিস্টেম ব্যবহার করলে তারা দ্রুত অ্যাকশন নেয়।
অ্যাকাউন্ট ব্লক/রিপোর্ট করার প্রমাণ রাখুন: আপনি রিপোর্ট দিয়েছেন, তার কনফারমেশন পেজ বা মেসেজের স্ক্রিনশট রাখুন। এটা আইনি কাগজে কাজে লাগবে।
এ ছাড়া সাইবার পুলিশের কাছে আপনি অভিযোগ করতে পারেন। সাইবার সেল বা সিআইডি (সাইবার পুলিশ সেন্টার)-এর হটলাইন ও ই-মেইল: 01320010148, cyber@police. gov. bd বা সংশ্লিষ্ট সাইবার সেন্টার। আপনার সব প্রমাণসহ অভিযোগ পাঠান এবং লিখিতভাবে এফআইআর নেওয়ার অনুরোধ করুন।
স্থানীয় থানা বা জেলা পুলিশের কাছে লিখিত অভিযোগ দিতে পারেন। আপনার কাছে থাকা স্ক্রিনশট, সময় ও তারিখ, প্রোফাইল ইউআরএল, এমনকি যাঁরা আপনার বন্ধু হয়ে এগুলো গ্রহণ করেছেন, তাঁদের নাম ও মোবাইল ফোন নম্বর সংযুক্ত করে লিখিত অভিযোগ দিন। পুলিশকে বলুন আপনি, ডিজিটাল সিকিউরিটি অ্যাক্ট, ২০১৮ অনুযায়ী ও সাধারণ দণ্ডবিধি অনুযায়ী ব্যবস্থা চান।
অ্যান্টি টেরর ইউনিট/ডিএমপি সাইবার ইউনিটেও জানাতে পারেন। ঢাকা বা বড় শহরে আলাদা সাইবার ইউনিট আছে। প্রয়োজনে আপনি সেগুলোতেও যোগাযোগ করতে পারেন।
পরামর্শ দিয়েছেন, ব্যারিস্টার ইফফাত গিয়াস আরেফিন, অ্যাডভোকেট, বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্ট
আমার ছবি ও নাম ব্যবহার করে ফেসবুকে কেউ একজন ভুয়া অ্যাকাউন্ট খুলেছে। আমার পরিচিত সবাইকে ফ্রেন্ডস রিকোয়েস্ট পাঠাচ্ছে। সবাই আমাকে ভেবে অ্যাকসেপ্ট করছে। সবার কাছে আমার নামে খারাপ খারাপ কথা বলছে এবং টাকা ধার চাচ্ছে। আমার কয়েক বন্ধু অ্যাকাউন্টে যোগাযোগের চেষ্টা করলে তাদেরও অনেক বাজে কথা বলছে। আমার কাছের মানুষদের টেক্সট করে খারাপ কথা বলছে।
এখন আমার কী করা উচিত? এই নিয়ে তৃতীয়বারের মতো এমন হলো। আমি প্রতিবার কিছু না কিছু করে আইডিটা বন্ধ করাই, আবার খুলে ফেলে। আমি এবার আইনের আশ্রয় নিতে চাচ্ছি। কীভাবে কী করব?
মিতুল, খুলনা
উত্তর: আপনার মতো অনেকে এই সমস্যায় পড়ে। এ থেকে মুক্তির জন্য আপনাকে দ্রুত পদক্ষেপ নিতে হবে।
প্রথমেই প্রমাণ সংরক্ষণ করুন। ওই ভুয়া প্রোফাইলের পুরো URL/প্রোফাইলের স্ক্রিনশট (প্রোফাইল পেজ, মেসেজ, মন্তব্য, সময়/তারিখসহ), আপনার নাম/ছবি, ব্যবহারের প্রমাণ, আপনার বন্ধুদের কাছ থেকে পাওয়া ত্রুটিপূর্ণ চ্যাট/স্ক্রিনশট—সবই আলাদা ফোল্ডারে রেখে দিন। এগুলো আইনি কাজে দরকার হবে। বন্ধু-পরিজনকে বলুন প্রতিক্রিয়া না দিতে। আপনার পরিচিতরা যদি ওই অ্যাকাউন্টের মালিককে সত্যই ধরেন, প্রতিক্রিয়া/টাকার বিষয়ে যোগাযোগ করেন, তাঁদের জানান যেন কোনো ব্যক্তিগত তথ্য না দেন এবং চিঠি/টাকার অনুরোধ ব্লক ও রিপোর্ট করেন। ফেসবুক ও ইনস্টাগ্রামের মতো প্ল্যাটফর্মে ‘impersonation/pretending to be someone.’ রিপোর্ট করুন, প্ল্যাটফর্মের রিপোর্ট সিস্টেম ব্যবহার করলে তারা দ্রুত অ্যাকশন নেয়।
অ্যাকাউন্ট ব্লক/রিপোর্ট করার প্রমাণ রাখুন: আপনি রিপোর্ট দিয়েছেন, তার কনফারমেশন পেজ বা মেসেজের স্ক্রিনশট রাখুন। এটা আইনি কাগজে কাজে লাগবে।
এ ছাড়া সাইবার পুলিশের কাছে আপনি অভিযোগ করতে পারেন। সাইবার সেল বা সিআইডি (সাইবার পুলিশ সেন্টার)-এর হটলাইন ও ই-মেইল: 01320010148, cyber@police. gov. bd বা সংশ্লিষ্ট সাইবার সেন্টার। আপনার সব প্রমাণসহ অভিযোগ পাঠান এবং লিখিতভাবে এফআইআর নেওয়ার অনুরোধ করুন।
স্থানীয় থানা বা জেলা পুলিশের কাছে লিখিত অভিযোগ দিতে পারেন। আপনার কাছে থাকা স্ক্রিনশট, সময় ও তারিখ, প্রোফাইল ইউআরএল, এমনকি যাঁরা আপনার বন্ধু হয়ে এগুলো গ্রহণ করেছেন, তাঁদের নাম ও মোবাইল ফোন নম্বর সংযুক্ত করে লিখিত অভিযোগ দিন। পুলিশকে বলুন আপনি, ডিজিটাল সিকিউরিটি অ্যাক্ট, ২০১৮ অনুযায়ী ও সাধারণ দণ্ডবিধি অনুযায়ী ব্যবস্থা চান।
অ্যান্টি টেরর ইউনিট/ডিএমপি সাইবার ইউনিটেও জানাতে পারেন। ঢাকা বা বড় শহরে আলাদা সাইবার ইউনিট আছে। প্রয়োজনে আপনি সেগুলোতেও যোগাযোগ করতে পারেন।
পরামর্শ দিয়েছেন, ব্যারিস্টার ইফফাত গিয়াস আরেফিন, অ্যাডভোকেট, বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্ট
করোনার সময় চারদিক অচল হয়ে পড়ে। সেই সময় বগুড়ার মাসুমা ইসলাম নামের ছাব্বিশ বছরের এই গৃহিণী ঘরে বসে শুরু করলেন এক নতুন উদ্যোগ। এর মধ্যে চাকরি হারালেন তাঁর স্বামী, থমকে গেল সংসার। কিন্তু হাল ছাড়লেন না মাসুমা। মাত্র ৩০০ টাকা মূলধন দিয়ে শুরু করে এখন তিনি হয়ে উঠেছেন সফল উদ্যোক্তা।১ ঘণ্টা আগে
১২ সেপ্টেম্বর নেপালের নতুন প্রধানমন্ত্রী হিসেবে শপথ নেন সুশীলা কারকি। হিসাব বলছে, নেপালে বিচার বিভাগ প্রতিষ্ঠার ৬৫ বছরের বেশি সময়ের ইতিহাসে প্রথম নারী প্রধান বিচারপতি তিনি। এদিকে প্রধানমন্ত্রীর ক্ষেত্রে সে সময়কালটা আরও বেশি। দেশটির ৭৫ বছরের গণতন্ত্রের ইতিহাসে আনুষ্ঠানিক নিয়োগের মাধ্যমে প্রথম নারী৩ ঘণ্টা আগে
সমান মূল্যের কাজের জন্য সমান বেতন পাওয়ার অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য প্রতিবছরের ১৮ সেপ্টেম্বর পালিত হয় আন্তর্জাতিক সমান বেতন দিবস। কাজে সমান বেতন পাওয়া নিয়ে নারীদের আন্দোলনের ইতিহাসটা অনেক পুরোনো। সেই আন্দোলনে নারী অর্থনীতিবিদ থেকে শুরু করে অভিনেত্রী— সবাই অবদান রেখেছেন নিজ নিজ জায়গায়।৩ ঘণ্টা আগে
ইন্দিরা গান্ধী, গোল্ডা মেয়ার, ইয়াসির আরাফাত, জুলফিকার আলী ভুট্টো, উইলি ব্রান্ট, ইরানের শাহ মোহাম্মদ রেজা পাহলভি, হেনরি কিসিঞ্জার, গুয়েন ভ্যান থিউ, ভো নগুয়েন গিয়াপের মতো নেতা ও জেনারেলদের সাক্ষাৎকার নিয়েছিলেন ওরিয়ানা ফালাচি। তিনি ছিলেন একজন সাংবাদিক।২ দিন আগে