Ajker Patrika
> নারী

যুক্তরাষ্ট্রে নারীরা কেন চাকরি ছাড়তে চাইছেন

ফিচার ডেস্ক
ইসি ল্যাপওস্কি
ইসি ল্যাপওস্কি

যুক্তরাষ্ট্রের নারীদের মধ্যে কর্মজীবন থেকে সরে দাঁড়ানোর প্রবণতা বাড়ছে। সাংবাদিক ইসি ল্যাপওস্কি ‘নিউইয়র্ক টাইমস’-এ প্রকাশিত তাঁর একটি প্রতিবেদনে এ প্রবণতাকে আখ্যা দিয়েছেন ‘পাওয়ার পজ’ নামে।

মার্কিন সরকারের সর্বশেষ চাকরির তথ্য অনুযায়ী, চলতি বছরের জানুয়ারি থেকে জুলাইয়ের মধ্যে ২ লাখ ১২ হাজার নারী কর্মক্ষেত্র ছেড়ে দিয়েছেন। ঠিক এ সময়ের মধ্যে ৪৪ হাজার পুরুষ নতুনভাবে কর্মজীবনে প্রবেশ করেছেন। অর্থনৈতিক তথ্য বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে সব সময় একাধিক কারণ থাকে। তবে নারী ও পুরুষের এই বিপরীতমুখী প্রবণতা বড় কিছুর ইঙ্গিত দেয়। বিষয়টি বিশেষভাবে চোখে পড়ে। কারণ, এখন অনেক উচ্চশিক্ষিত ও পেশাগতভাবে সফল নারী তাঁদের কর্মজীবন নিয়ে নতুন করে ভাবছেন। দীর্ঘ সময় ধরে ক্যারিয়ারে এগিয়ে চলা অনেক নারী এখন খণ্ডকালীন চাকরি করছেন কিংবা একেবারেই ছেড়ে দিচ্ছেন।

কোভিড-১৯-এর পরবর্তী সময়ে বিভিন্ন জরিপে দেখা গেছে, চাকরি ছাড়ার বা অফিসে সময় কমিয়ে দেওয়ার কথা ভাবছেন, এমন নারীর সংখ্যা বেড়েছে। ‘নিউইয়র্ক টাইমস’-এ প্রকাশিত প্রতিবেদনের ওপর ভিত্তি করে ‘বিবিসি’কে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে সাংবাদিক ইসি ল্যাপওস্কি এই পাওয়ার পজ নিয়ে কথা বলেন। নারীদের কর্মক্ষেত্র ছেড়ে দেওয়ার প্রবণতা সম্পর্কে জানতে চাওয়া হয় ইসির কাছে। তিনি বলেন, কেউ সন্তানকে সময় দিতে চেয়েছেন, কেউ নিজের বস হতে চেয়েছেন, কেউ আবার সম্পূর্ণ নতুন কিছু করতে চেয়েছেন। তবে অনেকে ছাঁটাইয়ের মতো বাধ্যবাধকতায় কাজ ছাড়তে বাধ্য হয়েছেন।

ইসি ল্যাপওস্কি আরও বলেন, কেউ কেউ আবার মা নন, তবু চাকরি ছেড়েছেন। কারণ, তাঁদের অগ্রাধিকার বদলেছে। ইসি উল্লেখ করেন, নারীরা করোনার সময় ঘরে থেকে সন্তানের সঙ্গে সময় কাটিয়ে উপলব্ধি করেছেন, বিষয়টি সুখের। সেই অভিজ্ঞতা অনেক নারীর মধ্যে একটা পরিবর্তনের বীজ বপন করেছে বলে উল্লেখ করেন ইসি।

পাওয়ার পজ নেওয়ার ক্ষেত্রে ইসি বিশেষ করে করোনা-পরবর্তী সময়ে মানুষের মনোজগৎ বদলে যাওয়ার কথা উল্লেখ করেন। তিনি আরও বলেন, ‘মহামারির পর আমাদের সবার মধ্যে, বিশেষ করে নারীদের মধ্যে, এক নতুন ধরনের অগ্রাধিকারের বোধ সৃষ্টি হয়েছে। আমরা এখন ভাবছি, কাজের পাশাপাশি জীবনে আর কোন কোন বিষয় আমাদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ।’ মহামারির পর দেখা গেছে, অনেক নারী স্বেচ্ছায় ‘স্টে অ্যাট হোম মম’ হয়েছেন। অনেকে খণ্ডকালীন বা বাসা থেকে কাজ করার পথ বেছে নিয়েছেন।

ইসি ল্যাপওস্কি তাঁর দেওয়া সাক্ষাৎকারে ম্যাকেঞ্জি ও লিন ইন নামের দুটি বিখ্যাত প্রতিষ্ঠানের যৌথভাবে করা বার্ষিক গবেষণা প্রতিবেদন ‘উইমেন ইন দ্য ওয়ার্ক প্লেস’-এর কথা উল্লেখ করেন। সেখানে দেখা গেছে, সন্তান থাকুক বা না থাকুক, নেতৃত্বে থাকা নারীদের মধ্যে চাকরি ছাড়ার হার উল্লেখযোগ্যভাবে বেড়েছে।

সূত্র: বিবিসি

বিষয়:

নারীযুক্তরাষ্ট্রছাপা সংস্করণসাংবাদিক
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

তারা বড় হলে নিজেদের ভুল বুঝতে পেরে লজ্জিত হবে: সেনাপ্রধান

‘আমি যে মাপের লোক, আমারে সে মাপের অস্ত্র দিয়া ফাঁসাইতি’

অবশেষে ইকবালের পরিবারমুক্ত হলো প্রিমিয়ার ব্যাংক

আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালের প্রসিকিউটর হাসানুল বান্নার পদত্যাগ

‘হেল্প, হেল্প’ বলে চিৎকার—শিক্ষক এগিয়ে যেতেই গলায় ছুরি চালাল কিশোরী

এলাকার খবর
খুঁজুন

পাঠকের আগ্রহ

যুগ্ম সদস্যসচিব মাহিন সরকারকে বহিষ্কারের কারণ জানাল এনসিপি

যুগ্ম সদস্যসচিব মাহিন সরকারকে বহিষ্কারের কারণ জানাল এনসিপি

পাহাড়ের মাটিতে এখন মরুভূমির ফলের স্বাদ

পাহাড়ের মাটিতে এখন মরুভূমির ফলের স্বাদ

দলীয় শৃঙ্খলাভঙ্গের অভিযোগে এনসিপির মাহিন সরকারকে বহিষ্কার

দলীয় শৃঙ্খলাভঙ্গের অভিযোগে এনসিপির মাহিন সরকারকে বহিষ্কার

অপারেশন সিঁদুরে নিহত প্রায় দেড় শ সেনার তালিকা প্রকাশ করে মুছে ফেলল পাকিস্তানি টিভি

অপারেশন সিঁদুরে নিহত প্রায় দেড় শ সেনার তালিকা প্রকাশ করে মুছে ফেলল পাকিস্তানি টিভি

আদালতে আসামির স্বীকারোক্তি—১০ লাখ টাকা লোন দেয়নি বলে ব্যাংকে চুরির সিদ্ধান্ত নিই

আদালতে আসামির স্বীকারোক্তি—১০ লাখ টাকা লোন দেয়নি বলে ব্যাংকে চুরির সিদ্ধান্ত নিই

সম্পর্কিত

স্ত্রীরা সাধারণত আজীবন পেনশন পাওয়ার অধিকারী

স্ত্রীরা সাধারণত আজীবন পেনশন পাওয়ার অধিকারী

সমানাধিকারের লড়াই চলছে বিশ্বময়

সমানাধিকারের লড়াই চলছে বিশ্বময়

যুক্তরাষ্ট্রে নারীরা কেন চাকরি ছাড়তে চাইছেন

যুক্তরাষ্ট্রে নারীরা কেন চাকরি ছাড়তে চাইছেন

চীনে বাড়ছে নারীদের আবাসিক ক্লাব, পুরুষ প্রবেশ নিষেধ

চীনে বাড়ছে নারীদের আবাসিক ক্লাব, পুরুষ প্রবেশ নিষেধ