নতুন প্রাথমিক শিক্ষক নিয়োগ বিধিমালা নারীর স্বাবলম্বী হওয়ার পথে বাধা: নারীপক্ষ

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
নারী কোটা কমিয়ে সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় শিক্ষক নিয়োগের নতুন বিধিমালা নারীর কর্ম সংস্থানকে দুর্বল ও অর্থনৈতিক স্বাবলম্বিতাকে বাধাগ্রস্ত করবে বলে মনে করছে নারীপক্ষ। আজ বুধবার গণমাধ্যমে পাঠানো এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ কথা জানায় নারী অধিকার নিয়ে কাজ করা সংগঠনটি।
নারীপক্ষের আন্দোলন সম্পাদক সাফিয়া আজীম স্বাক্ষরিত বিবৃতিতে বলা হয়, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় গত ২৮ আগস্ট ‘সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় শিক্ষক নিয়োগ বিধিমালা, ২০২৫’ জারি করেছে, যা শিগগিরই কার্যকর হতে যাচ্ছে বলে জানা গেছে। এই বিধিমালায় নারীর জন্য পূর্ব নির্ধারিত কোটা পরিবর্তন করে মাত্র ৭ শতাংশ কোটা চালু করা হয়েছে। সহকারী শিক্ষক নিয়োগে কেবলমাত্র সরাসরি নিয়োগের মাধ্যমে প্রাার্থী বাছাই করা হবে। প্রধান শিক্ষক পদের ৮০ শতাংশ পদোন্নতির মাধ্যমে এবং ২০ শতাংশ সরাসরি নিয়োগের মাধ্যমে পূরণ করা হবে।
নারীপক্ষ মনে করে, নতুন এই বিধিমালা নারীর কর্ম সংস্থানকে দুর্বল ও অর্থনৈতিক স্বাবলম্বিতাকে বাধাগ্রস্ত করবে। মেয়ে শিক্ষার্থীর হার কমিয়ে দেবে। শিক্ষকতা পেশায় নারীর অংশগ্রহণে ব্যাপক নেতিবাচক প্রভাব ফেলবে। নারীপক্ষ নারী-পুরুষের সমতায় দৃঢ় বিশ্বাসী কিন্তু সেটা অবশ্যই ন্যায্যতার ভিত্তিতে হতে হবে। বাংলাদেশে নারীরা বিভিন্ন ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্যভাবে অগ্রগতি লাভ করেছে কিন্তু সামগ্রিক অর্থে এখনো নারী সামাজিক ও কাঠামোগত বাধার কারণে পিছিয়ে আছে। অনেক ক্ষেত্রেই নারীরা পুরুষের সাথে প্রতিযোগিতায় পেরে ওঠছে না। সেক্ষেত্রে শিক্ষকতা পেশায় নারী কোটার এই ব্যাপক পরিবর্তন নারীকে পুরুষের সাথে এক অসম প্রতিযোগিতার মধ্যে ফেলে দেবে এবং দেশে নারী শিক্ষকের হার অনেকটাই কমে যাবে।
বিবৃতিতে আরও বলা হয়, যদিও ২০২৪ সালে কোটা বাতিলের দাবিতে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের কারণে বর্তমান অন্তর্বর্তীকালীন সরকার পূর্বের কোটা পদ্ধতি বাতিল করেছে কিন্তু বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে প্রাথমিক শিক্ষায় নারীর অংশগ্রহণ বৃদ্ধির লক্ষ্যে কোটা ব্যবস্থা একটি কার্যকর নীতিগত পদক্ষেপ। এটি নারীর কর্মসংস্থানে প্রবেশের সুযোগ সৃষ্টি করে, বিশেষ করে গ্রামীণ ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর নারীর জন্য। প্রাথমিক বিদ্যালয়ে নারী শিক্ষকরা শিক্ষার্থীদের মানসিক বিকাশে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখেন।
অপরদিকে, আমাদের বাস্তবতায় এখনো মেয়ে শিক্ষার্থীর জন্য নারী শিক্ষক নিরাপদ, সহানুভূতিশীল ও উৎসাহব্যঞ্জক পরিবেশ তৈরি করে। নারী শিক্ষকের সংখ্যা কমে গেলে নারীবান্ধব শিক্ষার পরিবেশ বিঘ্নিত হবে, ফলে মেয়েদের বিদ্যালয়ে ভর্তি এবং উপস্থিতি কমে যাওয়ার ঝুঁকি বাড়বে, যা নারী শিক্ষাকে বাধাগ্রস্ত করবে। নারীর কর্মসংস্থান কমে যাবে, ফলে তার অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও স্বাবলম্বী হওয়ার পথ দুর্গম হবে। এই অবস্থা নারী-পুরুষের মধ্যকার বৈষম্য আরও বাড়িয়ে দেবে। টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জন বাধাগ্রস্থ হবে।
নারীপক্ষের দাবি, অনতিবিলম্বে ‘সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় শিক্ষক নিয়োগ বিধিমালা, ২০২৫’ বাতিল করে ন্যায্যতার ভিত্তিতে নারীবান্ধব কোটা পদ্ধতি চালু করা হোক।
নারী কোটা কমিয়ে সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় শিক্ষক নিয়োগের নতুন বিধিমালা নারীর কর্ম সংস্থানকে দুর্বল ও অর্থনৈতিক স্বাবলম্বিতাকে বাধাগ্রস্ত করবে বলে মনে করছে নারীপক্ষ। আজ বুধবার গণমাধ্যমে পাঠানো এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ কথা জানায় নারী অধিকার নিয়ে কাজ করা সংগঠনটি।
নারীপক্ষের আন্দোলন সম্পাদক সাফিয়া আজীম স্বাক্ষরিত বিবৃতিতে বলা হয়, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় গত ২৮ আগস্ট ‘সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় শিক্ষক নিয়োগ বিধিমালা, ২০২৫’ জারি করেছে, যা শিগগিরই কার্যকর হতে যাচ্ছে বলে জানা গেছে। এই বিধিমালায় নারীর জন্য পূর্ব নির্ধারিত কোটা পরিবর্তন করে মাত্র ৭ শতাংশ কোটা চালু করা হয়েছে। সহকারী শিক্ষক নিয়োগে কেবলমাত্র সরাসরি নিয়োগের মাধ্যমে প্রাার্থী বাছাই করা হবে। প্রধান শিক্ষক পদের ৮০ শতাংশ পদোন্নতির মাধ্যমে এবং ২০ শতাংশ সরাসরি নিয়োগের মাধ্যমে পূরণ করা হবে।
নারীপক্ষ মনে করে, নতুন এই বিধিমালা নারীর কর্ম সংস্থানকে দুর্বল ও অর্থনৈতিক স্বাবলম্বিতাকে বাধাগ্রস্ত করবে। মেয়ে শিক্ষার্থীর হার কমিয়ে দেবে। শিক্ষকতা পেশায় নারীর অংশগ্রহণে ব্যাপক নেতিবাচক প্রভাব ফেলবে। নারীপক্ষ নারী-পুরুষের সমতায় দৃঢ় বিশ্বাসী কিন্তু সেটা অবশ্যই ন্যায্যতার ভিত্তিতে হতে হবে। বাংলাদেশে নারীরা বিভিন্ন ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্যভাবে অগ্রগতি লাভ করেছে কিন্তু সামগ্রিক অর্থে এখনো নারী সামাজিক ও কাঠামোগত বাধার কারণে পিছিয়ে আছে। অনেক ক্ষেত্রেই নারীরা পুরুষের সাথে প্রতিযোগিতায় পেরে ওঠছে না। সেক্ষেত্রে শিক্ষকতা পেশায় নারী কোটার এই ব্যাপক পরিবর্তন নারীকে পুরুষের সাথে এক অসম প্রতিযোগিতার মধ্যে ফেলে দেবে এবং দেশে নারী শিক্ষকের হার অনেকটাই কমে যাবে।
বিবৃতিতে আরও বলা হয়, যদিও ২০২৪ সালে কোটা বাতিলের দাবিতে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের কারণে বর্তমান অন্তর্বর্তীকালীন সরকার পূর্বের কোটা পদ্ধতি বাতিল করেছে কিন্তু বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে প্রাথমিক শিক্ষায় নারীর অংশগ্রহণ বৃদ্ধির লক্ষ্যে কোটা ব্যবস্থা একটি কার্যকর নীতিগত পদক্ষেপ। এটি নারীর কর্মসংস্থানে প্রবেশের সুযোগ সৃষ্টি করে, বিশেষ করে গ্রামীণ ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর নারীর জন্য। প্রাথমিক বিদ্যালয়ে নারী শিক্ষকরা শিক্ষার্থীদের মানসিক বিকাশে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখেন।
অপরদিকে, আমাদের বাস্তবতায় এখনো মেয়ে শিক্ষার্থীর জন্য নারী শিক্ষক নিরাপদ, সহানুভূতিশীল ও উৎসাহব্যঞ্জক পরিবেশ তৈরি করে। নারী শিক্ষকের সংখ্যা কমে গেলে নারীবান্ধব শিক্ষার পরিবেশ বিঘ্নিত হবে, ফলে মেয়েদের বিদ্যালয়ে ভর্তি এবং উপস্থিতি কমে যাওয়ার ঝুঁকি বাড়বে, যা নারী শিক্ষাকে বাধাগ্রস্ত করবে। নারীর কর্মসংস্থান কমে যাবে, ফলে তার অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও স্বাবলম্বী হওয়ার পথ দুর্গম হবে। এই অবস্থা নারী-পুরুষের মধ্যকার বৈষম্য আরও বাড়িয়ে দেবে। টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জন বাধাগ্রস্থ হবে।
নারীপক্ষের দাবি, অনতিবিলম্বে ‘সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় শিক্ষক নিয়োগ বিধিমালা, ২০২৫’ বাতিল করে ন্যায্যতার ভিত্তিতে নারীবান্ধব কোটা পদ্ধতি চালু করা হোক।
নারায়ণগঞ্জের বন্দর উপজেলায় পারিবারিক কলহের জেরে ছোট ভাইয়ের স্ত্রীকে হত্যার অভিযোগ উঠেছে। এ ঘটনার পর অভিযুক্ত ব্যক্তি গত ৩ আগস্ট নিজেই রক্তমাখা ছুরিসহ থানায় আত্মসমর্পণ করেন। ১৩ আগস্ট পশ্চিম শেওড়াপাড়ায় চার সন্তানের মা এক নারীর রহস্যজনক মৃত্যু হয়েছে। গণমাধ্যমে প্রকাশিত সেই ঘটনার প্রতিবেদনে দেখা যায়...১২ ঘণ্টা আগে
বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইঞ্জিনিয়ারিং পাস করে যখন উদ্যোক্তা হওয়ার মতো চ্যালেঞ্জিং কাজ বেছে নিলেন, আশপাশের মানুষ তখন রীতিমতো হইচই শুরু করে দিল। এ রকম সুযোগ কেউ কি হাতছাড়া করে? কিন্তু তিনি তখন স্বাধীনভাবে কিছু করার স্বপ্নে বিভোর। তিনি এখন কেবল সফল উদ্যোক্তাই নন, উদ্যোক্তা সৃষ্টির কারিগরও...১৩ ঘণ্টা আগে
নারী অধিকার প্রতিষ্ঠায় ৩ সেপ্টেম্বর একটি গুরুত্বপূর্ণ দিন—‘সিডও দিবস’। ১৯৭৯ সালে জাতিসংঘে গৃহীত হয় কনভেনশন অন দ্য এলিমিনেশন অব অল ফরমস অব ডিসক্রিমিনেশন অ্যাগেইনস্ট উইমেন (সিডও)। সেটি আজ নারীর অধিকার রক্ষায় বিশ্বের গুরুত্বপূর্ণ আন্তর্জাতিক আইনি দলিলগুলোর একটি। এটি শুধু একটি নীতিমালা নয়, বরং বৈষম্য...১৪ ঘণ্টা আগে
আমার বিয়ে হয়েছে ৭ বছর। সন্তান নেই। এক বছর আগে স্বামী বিদেশে যাওয়ার সময় বলে যায়, আমাকে বিদেশে নেবে এক বছর পর। এখন বিদেশে গিয়ে আমাকে জোরপূর্বক তালাক দিতে চাচ্ছে। এটা তার দ্বিতীয় বিয়ে। আগের বিয়ের বয়স ছিল ১০ বছর। আমাকে বিভিন্নভাবে প্রতারণায় ফেলে বিয়ে করেছে। তার আগের স্ত্রীর সঙ্গে..১৫ ঘণ্টা আগে