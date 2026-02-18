ভাষাকে মনস্তত্ত্বের সঙ্গে যুক্ত করেন জুলিয়া

বিখ্যাত বুলগেরিয়ান-ফরাসি দার্শনিক ও মনোবিশ্লেষক জুলিয়া ক্রিস্তেভা। তাঁর গবেষণার কেন্দ্রবিন্দু ছিল ভাষা, সংস্কৃতি এবং সাহিত্যের আন্তসম্পর্ক। প্রথাগত ভাষাতত্ত্ব কেবল ব্যাকরণ ও কাঠামোর ওপর জোর দেয়। তবে জুলিয়া মানুষের জীবন্ত শরীর, আবেগ এবং অবচেতন মনকে ভাষার অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসেবে ফিরিয়ে আনেন।
ভাষা গবেষণায় জুলিয়ার গুরুত্বপূর্ণ অবদান হলো ‘রেভল্যুশন ইন পোয়েটিক ল্যাঙ্গুয়েজ’ গ্রন্থে উপস্থাপিত তত্ত্ব। ১৯৭৪ সালে প্রকাশিত এই বইতে তিনি দাবি করেন, ভাষার অর্থ প্রকাশের প্রক্রিয়াটি দুটি উপাদানের মিথস্ক্রিয়ায় গঠিত। একটি সিম্বলিক বা সাংকেতিক, অন্যটি সেমিওটিক অর্থাৎ আবেগময় কিংবা শারীরিক।
‘পাওয়ার্স অব হরর’, ‘টেলস অব লাভ’ এবং ‘ব্ল্যাক সান’—এই তিনটি বইকে একত্রে জুলিয়ার ট্রিলজি বলা হয়। এই বইগুলোতে তিনি তুলে ধরেন মানুষের ঘৃণা, ভালোবাসা এবং বিষণ্নতার মতো জটিল আবেগগুলো কীভাবে ভাষায় প্রকাশিত হয়। এ ছাড়া ‘স্ট্রেঞ্জার্স টু আওয়ারসেলভস’ গ্রন্থে তিনি অভিবাসন, নির্বাসন এবং পরত্ব বা ভিন্নতা নিয়ে বিশ্লেষণমূলক ধারণা দেন। এই বিষয়গুলো আধুনিক সমাজবিজ্ঞানে অত্যন্ত প্রভাবশালী।
ভাষা কীভাবে মানুষের মনস্তত্ত্বকে প্রভাবিত করে, তা নিয়ে জুলিয়া ক্রিস্তেভার গবেষণা বিশ্বজুড়ে স্বীকৃত। বিশ শতকের অন্যতম শ্রেষ্ঠ চিন্তাবিদ হিসেবে ভাষাতত্ত্ব ও নারীবাদী তত্ত্বে তাঁর অবদান আজও বিশ্বজুড়ে গবেষকদের অনুপ্রাণিত করে। বিশেষ করে লৈঙ্গিক পরিচয় এবং মানবসত্তার বিকাশে ভাষার ভূমিকা ব্যাখ্যায় জুলিয়া এক অনন্য উচ্চতায় আসীন।
সূত্র: গার্ডিয়ান
আগুনে পুড়ে খাঁটি সোনা হওয়ার গল্প আমরা অনেক শুনেছি। কিন্তু ঝু কুনফেইর গল্পটাকে বলতে হয় কাচ ঘষে হীরা হওয়ার গল্প। চীনের এক প্রত্যন্ত গ্রামের চরম দারিদ্র্য থেকে উঠে আসা এই ব্যক্তিত্ব আজ বিশ্বের চতুর্থ শীর্ষ ধনী ‘সেলফ-মেড’ নারী। অ্যাপল, স্যামসাং কিংবা টেসলার মতো বিশ্বখ্যাত ব্র্যান্ডের টাচস্ক্রিন সাম্র২৬ মিনিট আগে
বিবাহবিচ্ছেদের জন্য আদালতে যেসব কারণ সাধারণত গ্রহণযোগ্য বলে বিবেচিত হয়, সেগুলোর মধ্যে আছে, দীর্ঘমেয়াদি ভরণপোষণের অভাব, মানসিক ও শারীরিক নির্যাতন, পরিবারের প্রতি দায়িত্বহীনতা এবং মানসিক, সামাজিক ও আর্থিকভাবে একসঙ্গে থাকা অসহনীয় অবস্থা।১ ঘণ্টা আগে
আগামীকাল দেশে ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন। এতে বেশ উৎসবমুখর পরিবেশ থাকলেও একটি জায়গায় খানিক অস্বস্তি রয়ে গেছে। তা হলো, এবারের নির্বাচনে দেশে নারী প্রার্থীর সংখ্যা বেশ কম। এই নির্বাচনে কোনো কোনো রাজনৈতিক দল নারীদের মনোনয়ন দেয়নি।৭ দিন আগে
বসন্ত আসছে। খেতে রংবেরঙের জারবেরা ফুল ফুটে দোল খাচ্ছে বাতাসে। সেই খেতের এক পাশ থেকে ফুল তুলছেন শুধু বসন্তে নয়, বারো মাস ফুল ফোটানোর কারিগর রেশমা খাতুন। এই ফুলের চাষ তাঁর সংসারে বসন্ত এনে দিয়েছে।৭ দিন আগে