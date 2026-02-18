Ajker Patrika
সরকারি

মৎস্য অধিদপ্তরে বড় নিয়োগ, পদ ২৮৪

চাকরি ডেস্ক 
মৎস্য অধিদপ্তরে বড় নিয়োগ, পদ ২৮৪

মৎস্য অধিদপ্তরে নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছে। অধিদপ্তরের ৭টি ক্যাটাগরির পদে মোট ২৮৪ জনকে নিয়োগ দেওয়া হবে। ৯ ফেব্রুয়ারি এ নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়। ১৮ ফেব্রুয়ারি থেকে আবেদনের প্রক্রিয়া শুরু হবে। আগ্রহী প্রার্থীরা অনলাইনের মাধ্যমে আবেদন করতে পারবেন।

পদের নাম: হ্যাচারি সহকারী।

পদসংখ্যা: ৫টি।

শিক্ষাগত যোগ্যতা: জীববিজ্ঞান বিষয়সহ বিজ্ঞান বিভাগে অন্যূন এসএসসি বা সমমানের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ।

বেতন: ৯,৩০০-২২,৪৯০ টাকা।

পদের নাম: ভান্ডাররক্ষক।

পদসংখ্যা: ২টি।

শিক্ষাগত যোগ্যতা: এইচএসসি বা সমমানের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ।

বেতন: ৯,৩০০-২২,৪৯০ টাকা।

পদের নাম: গাড়িচালক।

পদসংখ্যা: ৬টি।

শিক্ষাগত যোগ্যতা: জেএসসি বা সমমানের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ। ২ বছরের কাজের অভিজ্ঞতা এবং বিআরটিএ কর্তৃক প্রদত্ত গাড়ি চালানোর ভারী বা হালকা বৈধ লাইসেন্স।

বেতন: ৯,৩০০-২২,৪৯০ টাকা।

পদের নাম: অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক।

পদসংখ্যা: ১৩৫টি।

শিক্ষাগত যোগ্যতা: এইচএসসি বা সমমানের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ। কম্পিউটার মুদ্রাক্ষর কোর্স সম্পন্ন। কম্পিউটার মুদ্রাক্ষর পরীক্ষায় প্রতি মিনিটে সর্বনিম্ন বাংলায় ২০ ও ইংরেজিতে ২০ শব্দের গতি থাকতে হবে।

বেতন: ৯,৩০০-২২,৪৯০ টাকা।

পদের নাম: ক্যাশিয়ার।

পদসংখ্যা: ৪টি।

শিক্ষাগত যোগ্যতা: এইচএসসি বা সমমানের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ। বেসিক কম্পিউটার কোর্স (এমএস ওয়ার্ড, এমএস এক্সেল, ই-মেইল এবং ইন্টারনেট ব্যবহারসহ) সম্পন্ন।

বেতন: ৯,৩০০-২২,৪৯০ টাকা

পদের নাম: ডেকহ্যান্ড (উচ্চ স্কেল)।

পদসংখ্যা: ৬টি।

শিক্ষাগত যোগ্যতা: ইনল্যান্ড মাস্টার বিষয়ে দ্বিতীয় শ্রেণির সার্টিফিকেট অথবা কম্পিট্যান্সিপ্রাপ্ত।

বেতন: ৯,৩০০-২২,৪৯০টাকা।

পদের নাম: অফিস সহায়ক।

পদসংখ্যা: ১২৬টি।

শিক্ষাগত যোগ্যতা: এসএসসি বা সমমানের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ।

বেতন: ৮,২৫০-২০,০১০ টাকা।

বয়সসীমা: ১৮-৩২ বছর।

আবেদন ফি: ১ থেকে ৬ নম্বর ক্রমিকের পদগুলোর জন্য ১০০ টাকা ও টেলিটক সার্ভিস চার্জ বাবদ ১২ টাকাসহ মোট ১১২ টাকা এবং ৭ নম্বর ক্রমিকের পদগুলোর জন্য ৫০ টাকা ও টেলিটকের সার্ভিস চার্জ বাবদ ৬ টাকাসহ মোট ৫৬ টাকা ৭২ ঘণ্টার মধ্যে জমা দিতে হবে।

মৌখিক পরীক্ষার সময় যেসব কাগজপত্র দেখাতে হবে

প্রার্থীর সব শিক্ষাগত যোগ্যতার সনদপত্র; প্রার্থীর উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রদত্ত নাগরিকত্বের সনদপত্র; জাতীয় পরিচয়পত্র বা জন্মসনদ; বীর মুক্তিযোদ্ধার বা শহীদ মুক্তিযোদ্ধা বা বীরাঙ্গনার সন্তান হিসেবে চাকরি প্রার্থীকে মুক্তিযোদ্ধা পিতা বা মাতার মুক্তিযোদ্ধা সনদপত্র; শারীরিক প্রতিবন্ধী ও তৃতীয় লিঙ্গের সব প্রার্থীর উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ প্রদত্ত সনদপত্র; ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী কোটার ক্ষেত্রে উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ কর্তৃক ইস্যু করা সনদ; অনলাইনে পূরণ করা আবেদনপত্রের কপি; গাড়িচালক পদের প্রার্থীর ক্ষেত্রে বিআরটিএ কর্তৃক প্রদত্ত ড্রাইভিং লাইসেন্স এবং অভিজ্ঞতা সনদ; অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক এবং ক্যাশিয়ার পদের জন্য টেকনিক্যাল যোগ্যতার সনদপত্র; ডেকহ্যান্ড পদের জন্য ইনল্যান্ড মাস্টার বিষয়ে দ্বিতীয় শ্রেণির সার্টিফিকেট অব কম্পিট্যান্সিপ্রাপ্ত এবং অভিজ্ঞতার সনদ।

আবেদনের পদ্ধতি

আগ্রহী প্রার্থীরা লিঙ্কে গিয়ে অনলাইনের মাধ্যমে আবেদন করতে পারবেন।

আবেদনের শেষ সময়: ১৫ মার্চ, ২০২৬।

সূত্র: বিজ্ঞপ্তি

বিষয়:

নিয়োগ বিজ্ঞপ্তিচাকরির খবরসরকারি চাকরিমৎস্য অধিদপ্তরচাকরিনির্বাচিত চাকরি
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

বিশ্বজুড়ে বড় বিভ্রাটের পর স্বাভাবিক ইউটিউব, যে কারণ জানা গেল

বিশ্বজুড়ে বড় বিভ্রাটের পর স্বাভাবিক ইউটিউব, যে কারণ জানা গেল

খুলনায় চেগা সোহেল গুলিবিদ্ধ

খুলনায় চেগা সোহেল গুলিবিদ্ধ

বাংলাদেশকে দেখে শিখুন কীভাবে নির্বাচন করতে হয়, ভারতের ইসিকে মমতা

বাংলাদেশকে দেখে শিখুন কীভাবে নির্বাচন করতে হয়, ভারতের ইসিকে মমতা

স্থানীয় সরকার মন্ত্রণালয়ে ফিরল অলিখিত রেওয়াজ

স্থানীয় সরকার মন্ত্রণালয়ে ফিরল অলিখিত রেওয়াজ

বন্ড সুবিধায় টাইলসের কাঁচামাল আমদানি: ৩৮ কোটি টাকা শুল্ক ফাঁকির অভিযোগে দুদকের মামলা

বন্ড সুবিধায় টাইলসের কাঁচামাল আমদানি: ৩৮ কোটি টাকা শুল্ক ফাঁকির অভিযোগে দুদকের মামলা

সম্পর্কিত

মৎস্য অধিদপ্তরে বড় নিয়োগ, পদ ২৮৪

মৎস্য অধিদপ্তরে বড় নিয়োগ, পদ ২৮৪

মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ডে ৪৮ জনের চাকরির সুযোগ

মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ডে ৪৮ জনের চাকরির সুযোগ

আরএকে সিরামিকসে ১৫ জনের চাকরি, লাগবে না অভিজ্ঞতা

আরএকে সিরামিকসে ১৫ জনের চাকরি, লাগবে না অভিজ্ঞতা

কর্মী নেবে এনসিসি ব্যাংক, নিয়োগ ঢাকায়

কর্মী নেবে এনসিসি ব্যাংক, নিয়োগ ঢাকায়