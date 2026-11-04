Ajker Patrika
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মুহূর্তেই গুঁড়িয়ে দেওয়া হলো ফুটপাতের দোকান, কান্নায় ভেঙে পড়লেন ব্যবসায়ীরা

ভিডিও ডেস্ক

মুহূর্তেই গুঁড়িয়ে দেওয়া হলো ফুটপাতের দোকান, কান্নায় ভেঙে পড়লেন ব্যবসায়ীরা

বিষয়:

ভিডিওব্যবসায়ীকান্নাফুটপাত
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