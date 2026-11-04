পরীমণির বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা

পরীমণির বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা
ভিডিও ডেস্ক
আপডেট : ০৪ নভেম্বর ২০২৬, ২২: ৫২
পরীমণির বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা
বিষয়:ভিডিও
সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন
পঠিত
সর্বশেষ
১
২
৩
৪
৫
এলাকার খবর
খুঁজুন
পরীমণির বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা
বিলের ওপর ছাড় নিয়ে বাগ্বিতণ্ডা, মোহাম্মদপুরের সিটি হাসপাতালে হামলা-ভাঙচুর১ ঘণ্টা আগে
মুহূর্তেই গুঁড়িয়ে দেওয়া হলো ফুটপাতের দোকান, কান্নায় ভেঙে পড়লেন ব্যবসায়ীরা২ ঘণ্টা আগে
চিকিৎসায় ঢাকায় এসে যেভাবে সংঘর্ষের মুখে পড়ে ভাইরাল হওয়া সেই মা-সন্তান১ ঘণ্টা আগে