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সবচেয়ে কুৎসিত তকমা পাওয়া কুকুর জিতল ৬ লাখ টাকা

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­
আপডেট : ১৭ আগস্ট ২০২৬, ১৪: ৪০
সবচেয়ে কুৎসিত তকমা পাওয়া কুকুর জিতল ৬ লাখ টাকা
‘ওয়ার্ল্ডস আগলিয়েস্ট ডগ’ ছয় বছর বয়সী পাগ প্রজাতির কুকুর জিন্নি লু। ছবি: এক্স

কুকুর-বিড়াল বা পোষা প্রাণী নিয়ে প্রতিযোগিতার বিষয়টি নতুন নয়। তবে এই প্রতিযোগিতাটি কিছুটা ব্যতিক্রমীই! এই প্রতিযোগিতায় বাছাই করা হয় বিশ্বের সবচেয়ে কুৎসিত দেখতে কুকুরটিকে। আর এ প্রতিযোগিতার ৫০তম আসরটি আয়োজিত হয়েছিল এ বছর। আসরে ২০২৬ সালের ‘ওয়ার্ল্ডস আগলিয়েস্ট ডগ’ হিসেবে জয়ী হয় ছয় বছর বয়সী পাগ প্রজাতির কুকুর ‘জিন্নি লু’।

পিপল ডটকমের এক প্রতিবেদনে জানানো হয়েছে, অদ্ভূত ও অনন্য চেহারার কুকুরের মধ্যে সবচেয়ে কুৎসিত কুকুরটি বাছাইয়ের এই অনুষ্ঠানটির আয়োজন করে সোনোমা-মেরিন অ্যাগ্রিকালচারাল অ্যাসোসিয়েশন। ১৪ আগস্ট ক্যালিফোর্নিয়ার সান্তা রোজায় অবস্থিত সোনোমা কাউন্টি ফেয়ারগ্রাউন্ডসে এটি আয়োজিত হয়।

ব্যতিক্রমী এই খেতাবটির জন্য লড়াই করতে গিয়ে প্রতিযোগিতাটিতে ////অদ্ভুত অথচ মায়াবী চেহারার কুকুরদের এক বর্ণাঢ্য মহড়া দেখা যায়। আন্তর্জাতিকভাবে সুপরিচিত এই প্রতিযোগিতার বিজয়ী জিন্নি লুর মালিক মিশেল গ্রেডি মার্কিন পানীয় কোম্পানি ‘মাগ রুট বিয়ার’-এর সৌজন্যে পাঁচ হাজার মার্কিন ডলার (প্রায় ৬ লাখ ১২ হাজার ৫০৮ টাকা) পুরস্কার অর্থ লাভ করবেন।

এ ছাড়া দ্বিতীয় স্থান অর্জনকারী চিহুয়াহুয়া-পোমেরানিয়ান মিশ্র জাতের কুকুর পিঙ্কিকে তিন হাজার ডলার (৩ লাখ ৬৭ হাজার ৭৮৯ টাকা) এবং তৃতীয় হওয়া চিহুয়াহুয়া মিশ্র জাতের কুকুর অটোটিকে দুই হাজার ডলার (প্রায় ২ লাখ ৪৫ হাজার ১৯৩ টাকা) দিয়েছে মাগ রুট বিয়ার।

কোম্পানিটি এক বিবৃতিতে জানিয়েছে, চার বছর আগে ‘পাগ রেসকিউ’-এর মাধ্যমে জিন্নি লুকে দত্তক নেওয়া হয়েছিল। এর পর থেকে সে সব সময় দুষ্টুমি ও আনন্দের উৎস হয়ে আছে।

জিন্নি লুর মালিক গ্রেডি বলেন, ‘বিশ্বের সবচেয়ে কুৎসিত কুকুর’-এর প্রতিযোগিতায় এবার চতুর্থবারের মতো অংশ নিয়েছে জিন্নি লু। প্রতিযোগিতা অংশ নেওয়া, সবার সঙ্গে দেখা করা এবং এই আয়োজনের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সবকিছুই জিন্নি লু ভীষণ পছন্দ করে।

অনেকের কাছে প্রতিযোগিতার নামটি নিষ্ঠুর মনে হতে পারে, তবে ‘ওয়ার্ল্ডস আগলিয়েস্ট ডগ কনটেস্ট’ কখনো কুকুরদের ছোট বা হেয় করার জন্য নয়। বরং এর আয়োজকেরা মনে করেন, প্রতিটি কুকুরের স্বতন্ত্রতা ও সৌন্দর্য তুলে ধরার এবং ভালোবাসা পাওয়ার অপেক্ষায় থাকা ব্যতিক্রমী ও আদুরে কুকুরগুলোকে প্রদর্শনের মাধ্যমে পোষা প্রাণী দত্তক নেওয়ার বিষয়টিকে উৎসাহিত করার একটি বড় সুযোগ হলো এই আয়োজন।

সোনোমা-মেরিন এগ্রিকালচারাল অ্যাসোসিয়েশনের প্রধান নির্বাহী (সিইও) অ্যান্ডি ক্লেনডেনেন এক বিবৃতিতে বলেন, বিশ্বের সবচেয়ে কুৎসিত কুকুরের প্রতিযোগিতা আসলে সত্যি সত্যি কোনো কুৎসিত কুকুর খোঁজার আয়োজন নয়।

তিনি আরও যোগ করেন, গত ৫০ বছর ধরে এই আয়োজনটি প্রতিটি কুকুরের অনন্য বৈশিষ্ট্য উদযাপন করার পাশাপাশি সহানুভূতির একটি সার্বজনীন বার্তা ছড়িয়ে দিচ্ছে। ছোট একটি স্থানীয় ঐতিহ্য যেভাবে আজ বিশ্বজুড়ে মানুষের হৃদয় জয় করা এক আন্তর্জাতিক ইভেন্টে পরিণত হয়েছে, তা সত্যিই অবিশ্বাস্য।

বিষয়:

বিচিত্রকুকুরপুরস্কারল–র–ব–য–হ
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