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জাহাজের হর্ন বাজিয়ে মেরুভালুকের ঘুম ভাঙানোয় সাড়ে ৬ লাখ টাকা জরিমানা

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­
আপডেট : ১৬ আগস্ট ২০২৬, ১১: ১৬
জাহাজের হর্ন বাজিয়ে মেরুভালুকের ঘুম ভাঙানোয় সাড়ে ৬ লাখ টাকা জরিমানা
হর্ন বাজিয়ে ভালুকের ঘুম ভাঙানোর অপরাধে এক ব্যক্তিকে সাড়ে ৬ লাখ টাকা জরিমানা করেছে নরওয়ের কর্তৃপক্ষ। ছবি: প্রতীকী ছবি

জাহাজের ফগহর্ন বাজিয়ে এক ঘুমন্ত মেরুভালুককে জাগানোর অপরাধে এক ব্যক্তিকে ৫০ হাজার নরওয়েজিয়ান ক্রোনার জরিমানা করা হয়েছে। যা বাংলাদেশি মুদ্রায় আনুমানিক ৬ লাখ ৫০ হাজার টাকা। ব্রিটিশ সংবাদমাধ্যম বিবিসির প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, ঘটনাটি চলতি মাসের শুরুতে উত্তর মেরু থেকে প্রায় ৬২০ মাইল দূরে অবস্থিত নরওয়ের প্রত্যন্ত দ্বীপপুঞ্জ স্ভালবার্ডের উপকূলে ঘটে।

স্থানীয় একটি ফিয়র্ড বা দীর্ঘ, সংকীর্ণ ও খাড়া পাহাড় বা পাহাড়ের ঢাল বেষ্টিত সমুদ্রের খাঁড়ির মধ্য দিয়ে ওই ব্যক্তি একটি নৌযান নিয়ে যাওয়ার সময় জাহাজে থাকা কয়েকজন ব্যক্তি তীরে একটি মেরুভালুককে ঘুমিয়ে থাকতে দেখতে পান। প্রাণীটিকে নড়াচড়া করতে দেখার ইচ্ছা থেকে নৌযানে থাকা এক ব্যক্তি ইচ্ছাকৃতভাবে জাহাজের উচ্চ শব্দের ফগহর্ন বাজান। হর্নের বিকট শব্দে মেরুভালুকটি চমকে গিয়ে হঠাৎ ঘুম থেকে উঠে ওই এলাকা ছেড়ে পালিয়ে যায়।

ঘটনার পর স্থানীয় কর্তৃপক্ষকে বিষয়টি জানানো হয়। এরপর স্ভালবার্ডের গভর্নর লার্স ফাউসে তাৎক্ষণিকভাবে আইনি ব্যবস্থা নেন। এক বিবৃতিতে ফাউসে বলেন, নৌযানটি প্রাণীটির পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় এর আরোহীরা তীরে একটি মেরুভালুককে ঘুমিয়ে থাকতে দেখতে পান বলে জানা গেছে। এরপর নৌযানে থাকা এক ব্যক্তি জাহাজের ফগহর্ন ব্যবহার করেন। এতে ভালুকটি ঘুম থেকে জেগে ওঠে এবং অন্য একটি স্থানে চলে যায়।

স্ভালবার্ড এনভায়রনমেন্টাল প্রোটেকশন অ্যাক্ট অনুযায়ী, মেরুভালুককে অপ্রয়োজনে বিরক্ত করা, তাড়া করা কিংবা আকৃষ্ট করা কঠোরভাবে নিষিদ্ধ। এই বিধিমালায় পর্যটক ও দর্শনার্থীদের বন্যপ্রাণীর কাছ থেকে নিরাপদ দূরত্ব বজায় রাখার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, যাতে প্রাণীদের ওপর চাপ সৃষ্টি না হয় এবং তাদের কঠিন প্রাকৃতিক পরিবেশে স্বাভাবিক আচরণ ব্যাহত না হয়।

অপরাধী ব্যক্তি এই বিধি লঙ্ঘনের বিষয়টি মেনে নিয়েছেন এবং নির্ধারিত বড় অঙ্কের জরিমানা পরিশোধ করতে সম্মত হয়েছেন। স্থানীয় কর্মকর্তারা ওই ব্যক্তির নাম ও জাতীয়তা প্রকাশ করেননি। তবে স্ভালবার্ডে যাওয়া সব পর্যটক ও অভিযান পরিচালনাকারী দলের প্রতি তারা সতর্কবার্তা দিয়েছেন। কর্মকর্তারা মনে করিয়ে দিয়েছেন, ১৯৭২ সাল থেকেই স্ভালবার্ডে মেরুভালুক একটি সুরক্ষিত প্রজাতি হিসেবে বিবেচিত। ফলে তাদের বিরক্ত করলে গুরুতর আর্থিক জরিমানার মুখে পড়তে হতে পারে।

এটি অবশ্য এমন প্রথম ঘটনা নয়। ২০২৪ সালে একটি মেরুভালুক নয়, বরং একটি ওয়ালরাসের খুব কাছে চলে যাওয়ার কারণে এক পর্যটককে ১১ হাজার ৫০০ নরওয়েজিয়ান ক্রোনার বা ৯০০ পাউন্ড জরিমানা করা হয়েছিল।

বিষয়:

নরওয়েল–র–ব–য–হজরিমানা
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